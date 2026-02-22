Altres veus: “El agente secreto” – “L’agent secret” – “L’agente segreto”, de Kleber Mendonça Filho

«Thriller polític de gran potència cinematogràfica; apassionant, estupenda pel·lícula amb una narrativa que enganxa i alhora complexa amb les seves múltiples capes; poderosa metàfora sobre la memòria col·lectiva i la violència estructural, en què el director brasiler Kleber Mendonça Filho plasma la seva devoció pel cinema de gènere i la sèrie B i amb què, la metàfora i el gènere popular li permeten parlar de la repressió sense convertir-la en monument»: així em permeto sintetitzar l’admiració de la crítica per O agente segreto — El agente secreto — L’agent secret — L’agente segreto — The Secret Agent, cinta ambientada al 1977, al Brasil turmentat per la dictadura militar, i que té de protagonista un home d’uns quaranta anys que fuig d’un passat problemàtic (encarnat pel premiadíssim Wagner Moura) i malda per construir una nova vida i retrobar-se amb la seva família, amb les amenaces de mort que s’amaguen i planen sobre el seu cap.
Després d’Encara soc aquí, amb la qual Walter Salles aborda el cas de la desaparició del polític Rubens Pavia, Kleber Mendonça Filho també fa present a O agente secreto la dictadura militar brasilera, que va exercir la seva repressió i corrupció del 1964 al 1985. A través d’una mena de thriller en què el seu protagonista, un investigador científic interpretat per un magnífic Wagner Moura, amaga la seva identitat intentant escapolir-se dels qui el cerquen pels seus informes contraris als interessos d’una petroliera en connivència corrupta amb el poder militar, Mendonça Filho ho fa a la seva diferent i personal manera, que convida a relacionar O agente secreto amb films anteriors del director que, a més, transcorren a la seva ciutat: Recife.
(..) Mendonça Filho va començar a estimar el cinema (exercint-ne després la crítica) en aquelles sales [«les sales de cinema de Recife que van desaparèixer mentre l’especulació immobiliària transformava la ciutat»]. I aquesta estima, que no és aliena a la d’un cinema popular comercial, es reflecteix a O agente secreto, en què es projecta en una sala Jaws, de Spielberg, i La profecia, de Richard Donner, mentre hi ressonen altres films de terror: atenció a una cama amputada. Una pel·lícula estupenda amb una narrativa que enganxa i alhora complexa amb les seves múltiples capes. L’acció principal s’ambienta al 1977 (en temps de carnaval, amagant-s’hi i alhora palpitant-hi en la festa la violència i podridura de la dictadura) havent-hi, però, altres temporalitats fins al present amb una esperança: allò que una generació ha volgut oblidar pot recuperar-ho la següent.
Kleber Mendonça Filho recorda la resistència antifeixista al Brasil dels anys setanta a El agente secreto, un ‘thriller’ de gran potència cinematogràfica.
(..) En el seu llargmetratge més ambiciós fins al moment, Kleber Mendonça Filho retrata el Brasil dels anys setanta com una suma de contradiccions travessades per la normalització de la violència (no només) d’estat (..).
Mendonça Filho concep la pel·lícula amb el pols i la potència audiovisual dels grans thrillers polítics dels anys setanta: (..). El director brasiler plasma la seva devoció pel cinema de gènere i la sèrie B mitjançant petites picades d’ullet, com el paper que hi juga Tauró de Steven Spielberg i la subtrama al voltant de la cama peluda assassina. La força d’El agente secreto de vegades trontolla per aquest voler abastar molts assumptes lligats a la repressió política i la resistència, també els que tenen a veure amb el seu llegat en el present. Però som davant d’un esplèndid exercici de cinema antifeixista practicant des del gènere, en què la militància es plasma més a través d’actituds que de discursos (..).
Pot ser que visqui com un, però el protagonista d’El agente secreto no és un agent secret. I mentre explica la història d’aquest home corrent atrapat al Brasil políticament convuls de finals dels 70, l’apassionant nova pel·lícula de Kleber Mendonça Filho desenreda un embolic d’assassinats, corrupcions, delictes corporatius, identitats preteses, passaports falsificats i pistolers a sou que segueixen possibles víctimes en ple carnaval, combinant amb fluïdesa enlluernadora el llenguatge del thriller amb el del cine de monstres, i utilitzant la mateixa cultura cinèfila del director per excavar en el passat de tota una nació. El terror, la tragèdia i el surreal són enllaçats a través del tipus de sentit de l’absurd que, al cap i a la fi, nodreix els règims feixistes (..).
L’espectador ha d’anar recomponent a poc a poc la trama, en sintonia amb el tema de la reconstrucció històrica que vertebra tota la pel·lícula i que queda remarcat quan, sorprenentment, l’acció es trasllada al present. El agente secreto ens recorda que, arribat el moment, les pors que ens assolen avui acabaran convertides en les notícies d’ahir, i que deixar que aquestes veus del passat s’apaguin significa no poder escoltar totes les coses que encara han de dir-nos.
(..) Una pel·lícula que conté diverses capes. Es pot veure com un thriller polític, una pel·lícula d’època o un film de cinema social. Una història del passat, però, que es connecta amb el present, concretament, amb els darrers anys convulsos políticament al Brasil. També resulta ressenyable que El agente secreto podria formar un programa doble perfecte sobre la dictadura brasilera amb la recent Aún estoy aquí (2024, Walter Selles), la pel·lícula guanyadora de l’Oscar a millor pel·lícula estrangera de l’any passat. Resulta primordial la mirada de Kleber Mendonça Filho, una mirada d’estranyesa que es formalitza gràcies a la presència d’elements fantàstics, inquietants o anòmals, que no s’ajusten als tòpics del gènere del cinema polític o d’època. Estem parlant d’una cama humana en el ventre d’un tauró, un gat amb tres ulls o diversos malsons i visions.
També resulta original en el tipus d’estructura de la pel·lícula en subdividir-la en tres capítols – ”El malson del nen”, “L’institut d’identificació” i “Transfusió de sang”-. El cineasta brasiler reivindica també la memòria del cinema d’aquells anys amb l’influx de populars films de terror aquàtics com Tiburón (1975, Spielberg) o de possessions com El exorcista (1976, William Friedkin) i, especialment, La profecía (1976, Richard Donner). Aquest empremta cinèfila va un pas més enllà fins al punt de convertir un sala de cinema en epicentre de l’acció dramàtica en força moments. En aquesta extraordinària pel·lícula cal destacar el protagonisme de l’actor brasiler Wagner Moura (..).
En la primera escena de El agente secreto, de Kléber Mendonça Filho, un home jeu mort i cobert amb uns sacs de diari en una benzinera de Recife. Són les festes de Carnaval de l’any 1977 i la policia no ha tingut temps de retirar el cadàver. Durant la celebració hi ha molts morts i en un cinema de la ciutat –un dels locals evocats per Mendonça en la seva pel·lícula anterior, Retratos fantasma (2023)– s’hi projecta Tiburón, de Steven Spielberg. Els diaris parlen que s’ha trobat la cama d’un home devorat per un cetaci i aquesta mateixa cama acabarà passejant-se sola per la ciutat imposant el seu poder. Tot el passat té alguna cosa de malson, de record borrós i kitsch. En el present, el vell cinema ja no existeix i ha estat substituït per un banc de sang. Amb aquests elements, Mendonça construeix una poderosa metàfora sobre la memòria col·lectiva i la violència estructural. El cos abandonat enmig del Carnaval –festa, excés, desinhibició– funciona com una imatge del país. A la pel·lícula veiem com sota la màscara i l’eufòria popular, hi jeu una mort que ningú no vol mirar de cara. El fet que el cadàver estigui cobert amb diaris no és casual. La premsa tapa, però alhora conserva; amaga el crim mentre el converteix en relat. La informació esdevé sudari. Allò que hauria d’il·luminar la veritat acaba ocultant-la.
La cama devorada pel cetaci que es passeja sola per la ciutat té una dimensió gairebé grotesca, pròpia del cinema de terror de sèrie B, però també opera com a símbol d’una culpa que no pot ser enterrada. És un fragment del cos social que retorna, espectral, per recordar que la violència no desapareix, sinó que es fragmenta i reapareix en formes inesperades. La projecció de Tiburón crea un joc de miralls. El monstre marí és la dictadura, invisible però omnipresent, que ataca des de les profunditats i converteix l’espai quotidià en territori amenaçador. El veritable tauró, però, no és l’animal, sinó el sistema. El vell cinema substituït per un banc de sang és una altra imatge central. Si el cinema era l’espai de la memòria compartida, del relat col·lectiu, el banc de sang remet a una història literalment drenada. La cultura és reemplaçada per la gestió biopolítica del cos. Mendonça sembla suggerir que el passat no només s’explica, sinó que circula com la sang: contamina, transfereix, manté amb vida i, alhora, recorda les ferides.
Com en Doña Clara (Aquarius,2016) o Bacurau (2019), El agente secreto articula una paràbola sobre les cicatrius del Brasil. Marcelo (excel·lent Wagner Moura) fuig d’un passat personal, però la seva fugida és també una metàfora d’un país que intenta escapar de la pròpia història. La investigació que travessa la pel·lícula posa en escena la dificultat de reconstruir la veritat quan les empremtes han estat esborrades deliberadament. L’arxiu, els diaris, els documents són fragments dispersos d’un trencaclosques impossible de completar.
La ciutat en festes, amb la mà ferotge de la dictadura operant des de dins, esdevé un espai esquizofrènic. Està format per identitats reconstruïdes, corrupció incrustada en els sistemes de poder i sicaris que actuen sense moral. La casa, convertida en refugi per una antiga lluitadora, simbolitza una resistència domèstica, fràgil però persistent. És l’espai íntim que desafia el poder, el lloc on els fantasmes troben acollida en comptes de ser expulsats.
El to, aparentment irregular, fins i tot amant del mal gust, no és un defecte, sinó una aposta estètica: Mendonça abraça el kitsch i la sèrie B per subvertir els codis del relat històric solemne. S’allunya de l’academicisme d’Aún estoy aquí (2024) de Walter Salles, per proposar un cinema contaminat, híbrid, on la metàfora i el gènere popular permeten parlar de la repressió sense convertir-la en monument. Darrere la pulsió de mort que recorre la història, el film suggereix que la vida persisteix com una força subterrània. La sang vessada és també la sang que circula, és la memòria que no deixa de bategar.
Mendonça Filho situa la trama al Brasil dels anys 70, en plena dictadura militar. És el mateix moment que va tractar Walter Salles a “Aún estoy aquí”, el film brasiler que va guanyar l’Oscar a millor pel·lícula internacional. Però aquí la perspectiva és molt diferent perquè l’acostament es fa des del thriller i el cinema d’espies i sense la càrrega emocional que tenia el film de Salles. Interpretada per un gran Wagner Moura -el protagonista de la sèrie “Narcos”- demostra el bon moment que viu el cinema brasiler, connectant amb el públic actual tot fent uns exercicis de memòria històrica modèlics (Paco Vilallonga, a la crònica per a Diari de Girona)
Recife (Brasil), any 1977. Allí situa Kleber Mendonça Filho aquest’ thriller’ de coherents modals, format i cromatisme setenters (inclòs el scope anamòrfic) que radiografia l’estat de corrupció, venalitat i violència en què viu el país sota la dictadura militar que en aquell momentencapçala el general Ernesto Geisel, cap al retrat del qual -penjat als despatxos d’instàncies oficials- s’acosta en diverses ocasions la càmera del cineasta. El seu protagonista és en Marcelo (de veritable nom, Armando), un funcionari a la recerca del seu fill (criat fins llavors pels avis), però atrapat en una xarxa d’interessos sota l’entramat de la qual apareix una poderosa empresa el nom de la qual ressona, no per atzar, amb el de la poderosa Petrobras, de què havia estat president el mateix Geisel. Perseguit pels sicaris d’aquesta companyia, allotjat en un edifici-refugi per a perseguits per la dictadura (regit per una anciana memorable que diu haver estat abans “primer comunista i després anarquista, o al revés”, perquè no se’n recorda exactament), d’imprecisa definició ideològica i ocult sota una falsa identitat, el protagonista travessa aquest llarg relat (158 minuts) al compàs d’una narració vibrant capaç de barrejar els ecos de “Tiburón”, John Carpenter, Brian de Palma i Mario Bava, juntament amb una vívida i diversa representació del Brasil de l’època, en totes les seves manifestacions (el carnaval, les clavagueres policials, els crims empresarials, els dissidents, la població LGTBI, els comerços i la vitalitat de carrer, un parc públic de ‘cruising’, la projecció de “Tiburón” i de “La profecia” als cines) amb un pols admirable i amb una capacitat per integrar diferents registres més que notable. Immersió vitalista i colorista en un país caòtic on els perseguits per les màfies estatals s’agrupen en refugis solidaris i on, avançant el temps, les fitxes i els registres del que ha passat comencen a ser matèria d’estudi pels joves de la nostra època. Una notable realització d’un cineasta cinèfil que havia estat abans crític de cinema i que sap ‘reutilitzar’ les referències fílmiques ben visibles de les quals s’alimenta per compondre, a partir d’elles, una obra amb poderosa originalitat i en què la posada en escena aconsegueix donar una densitat pròpia (Carlos F. Heredero, a la crònica per a Caimán).
Amb la seva nova pel·lícula, la remarcable i fascinant “L’agent secret”, (..) Kleber Mendonça Filho ha entaulat una conversa cinematogràfica d’alt vol contra l’oblit amb el cruel passat del seu país als anys setanta. El cineasta brasiler ha transformat aquest pas enrere en records que s’han de tractar amb cura en una obra prototípica, encaixant brillantment diferents capes narratives i jugant amb els codis del cinema de gènere per trobar la millor distància del seu subjecte. Aquesta arquitectura aparentment complicada, rica en anades i vingudes al voltant d’un gran nombre de personatges secundaris, lliura progressivament tots els seus secrets i missatges en un remolí fabulós encarnat per arquetips terriblement agradables (inclosos alguns “dolents”), fins i tot si la tragèdia s’amaga. L’enfocament del cineasta fa avançar la seva trama en tres capítols (“El malson del nen petit”, “L’Institut d’Identificació” i “Transfusió de sang”) i en diversos fronts (sota l’aigua, com un agent secret) fins que els uneix. Al centre de l’aventura hi ha Marcelo (Wagner Moura), que més tard descobrirem que en realitat es diu Armando. Expert a l’hora de preparar crípticament el seu camp de joc, el cineasta brasiler fa ressonar la seva veu única fusionant magistralment totes les veus del seu cor de personatges. Amagant l’emoció durant molt de temps sota una màscara formal d’entreteniment i homenatge al patrimoni del setè art, la pel·lícula es revela com una peça privilegiada al museu de la memòria assassina del Brasil (Fabien Lemercier, a la crítica per a Cineuropa)
A en Marcelo el persegueixen uns “pesats” contractats per assassinar-lo i el seu únic refugi serà una xarxa de contraespionatge de la resistència que suposadament l’ajudarà a sortir del país amb el noi amb passaports falsos (figura en una llista dels que tenen prohibida la sortida del país). En les més de dues hores i mitja de “O Agente Secreto” passen moltes (massa?) coses: hi ha un present que transcorre a l’ominós Brasil del 1977, però hi haurà també ‘flashbacks’ cap a un passat no menys tenebrós (allà coneixerem a qui va ser la seva parella i mare del seu fill) i ‘flashforwards’ que arriben fins a l’actualitat, on unes joves estudiants investiguen aquests foscos i poc coneguts fets de la dictadura militar (hi ha algunes connexions amb l’oscaritzada “Encara sóc aquí”, de Walter Salles, en certes cerques). I, si bé hi ha una mica de terror a l’assumpte (veurem molts cossos desmembrats), la pel·lícula remet més a l’esperit dels thrillers polítics i psicològics setentistes, amb els seus climes enrarits i el to paranoic, i una mica de cinema classe B i del primer Brian De Palma. Més que les escenes d’acció (que n’hi ha), a Kleber Mendonça Filho li interessen els efectes psicològics, la dinàmica social, les negacions de molts i les formes de resistència d’uns quants en temps tenebrosos en què el poder era en mans dels militars (la dictadura es va estendre entre 1964 i 1984 i la gestió del general Ernesto Geisel va ser entre 1974 i 1979), però amb el suport, la connivència i l’aprofitament per part de diferents sectors polítics i empresarials.Pot ser que la pel·lícula se’n ressenti una mica de la multitud de capes, per la seva estructura calidoscòpica i espiralitzada, però avui pocs cineastes són capaços de transportar-nos a una època, un lloc i unes històries que generen fascinació (tant des de l’empatia humana com per la degradació social). Així, pendulant, cavalcant entre el cinema de gènere(s), l’assaig polític i el drama familiar, en Kleber Mendonça Filho es consolida com un dels directors brasilers (i no només brasilers) més importants dels darrers anys (Diego Batlle, a la crítica per a Otros Cines).
És un ambiciós desafiament del qual en Kleber Mendonça Filho surt més que airós, creant un fresc de l’època (mitjans dels anys ’70) en un país on es vivia, per sota d’una aparent bonhomia, en un estat de permanent simulació i terror. Durant la primera de les tres parts en què es divideix el film, el director de BACURAU presenta més d’una dotzena de personatges i situacions que, d’entrada, és complicat de relacionar. Amb una mica de relat d’espies a l’estil John le Carré, un ‘touch’ dels thrillers polítics de Costa-Gavras (o el Melville d’EL EXERCITO A LES OMBRES) però amb escenes d’acció i violència que beuen més del cinema de terror (els trets més que forats de bala destrossen la gent a trossets a tall de John Carpenter), Mendoça Filho va enfilant un retrat de la vida al Brasil –més específicament a la Recife que coneix tan bé i filma espectacularment– en temps de sospites i suspicàcies. Quan uns mafiosos connectats políticament posen preu al cap d’en ‘Marcelo’, O AGENT SECRET es transforma en un film de gàngsters i d’acció pur i dur. Una pel·lícula amb esperit abastador, un retrat d’època –per una bona estona no queda clar qui està fent què ni quin és el seu objectiu– en què es tracten d’integrar moments de la vida quotidiana i (potser massa) personatges secundaris i subtrames, L’AGENT SECRET posa la lupa en les etapes més complicades i difícils dels nostres països, però no tant des de la perspectiva del drama polític clàssic -que hi és però en segon pla- sinó contant-ho amb els recursos i els excessos dels gèneres populars: pantalles partides, gore, seqüències musicals i fins i tot una «cama assassina» que persegueix joves díscols per matar-los. Alhora, com el seu anterior RETRATS DE FANTASMES, la pel·lícula és també homenatge al cinema que va estimar (i va mamar) de petit i a les grans sales de Recife on les va veure. El fill d’en ´Marcelo´ bé podria ser en Kleber, que era un nen petit en aquella època, recorrent els cinemes de la seva ciutat fascinat –veient la gent morir de por amb LA PROFÈCIA o tenir malsons de per vida per culpa de TIBURON– i, en sortir al carrer, adonant-se que aquest horror quotidià que es viu subterràniament en algun moment serà també una pel·lícula. La seva (Diego Lerer, a la crítica per a Micropsia).
Virtuós, el thriller de Kleber Mendonça Filho és molt polític, brutal i alegre. A part d’uns quants “flashforwards”, “L’agent secret” té lloc el 1977, quan ‘Marcelo’ torna a Recife amb l’esperança de recuperar el seu fill i els papers per abandonar el país. Les coses, i la pel·lícula en si, no es desenvoluparan tal com estava previst ni com anunciava el títol, la fantasia que desperta i la increïble escena inicial –amb la seva benzinera, el seu cadàver en descomposició, el seu control policial i el seu fabulós suspens. Sens dubte és un “puto” thriller polític ple de tensió en què Marcelo és l’heroi i la presa, igual que els altres dissidents. Però el seu to és gairebé tan suau i malenconiós com el d’”Aquarius” (2016), l’heroïna de la qual s’interposava com un tòtem entre el Brasil idealitzat del passat i el Brasil decadent i bàrbar del present. Un projecte extraordinari, l’empresa obertament nostàlgica d’aquest “Agent Secret”, Kleber Mendonça Filho, que evoca per justificar l’elecció de l’any en què torna a la pantalla el seu descobriment del cinema mentre ens explica el pitjor que li podria passar a un ciutadà brasiler sota la junta, la despossessió de tot, l’assassinat dels éssers estimats, el perill permanent de mort. I la pel·lícula, infinitament dura i alegre com el carnaval que li serveix d’escenari –que, segons un retall de diari, va causar la mort de 90 persones–, no només ho conté tot, sinó que enllaça i entrellaça elements des del més sòrdid fins al més encantador, cinema i mort, amistat i deshumanització, una explosió de violència acompanyada d’un aire de proto-samba. “L’agent secret” assumeix, per descomptat, la seva quota de ficció i la seva ambició de gran fresc històric, però sembla clarament, en el moment de decantar la narrativa cap a la tragèdia –que es produeix fora de pantalla no només a partir de la imatge, sinó cinquanta anys després–, que Mendonça Filho pretenia parlar amb la seva pel·lícula sobre la memòria i el tema urgentment polític del que escollim fer-ne. Recordar sempre és una mica com entrar en dissidència contra aquells que ens volen imposar les seves històries o distorsionar els fets de la història, sembla dir-nos el brasiler, que va esbossar el guió de “L’agent secret” a França mentre esperava que Bolsonaro, un autoproclamat nostàlgic de la junta, fos expulsat pels seus conciutadans. “L’agent secret” és una ficció però també una pel·lícula de record en homenatge a aquells que van contribuir a garantir que la memòria d’un jove nascut el 1968 a Recife, un futur cineasta, no només es pobli cinc dècades després amb visions de cadàvers podrint-se a terra i malsons (Olivier Lamm, a la ressenya per a Libération).
A considerar seriosament tot i la seva irregularitat i a vegades certa confusió, és “O agente secreto”, film de Kleber Mendonça Filho que, fent-hi present la seva estima per les sales de cinema, aborda la corrupció i la persecució en temps de la dictadura brasilera (Imma Merino, a la crònica pel diari El Punt Avui).
Un film que parla de repressió, opressió, escamots de la mort i moviments clandestins que es beneficia notablement d’una mirada d’estranyesa gràcies a la presència d’elements fantàstics, inquietants o anòmals. Estem parlant d’una cama humana en el ventre d’un tauró, malsons o visions, el gat amb tres ulls, l’influx del film de terror de possessions ‘La profecía’ (1976, Richard Donner) o el tractament gore d’alguns assassinats. El film arrenca molt bé amb una brillant seqüència inicial d’un moribund abandonat en una benzinera i el registre indiscriminat a que és sotmès el protagonista, però al final tampoc es pot desempallar massa dels codis que el vinclen amb el cinema d’època i històric (Joan Millaret Valls, a l’article per a cinemacatala.net).
Està protagonitzada per un enginyer que s’oculta en una mena de programa privat de protecció per a perseguits pels poders fàctics d’un estat autoritari i corrupte. La pel·lícula juga una mica a fet i amagar amb l’espectador, movent-se entre el ‘thriller’, el drama d’època i l’exercici de memòria històrica amb canvis de rumb inesperats i deixant buits importants del relat perquè l’espectador els acabi d’omplir. Mendonça Filho sembla més interessat en capturar l’estat d’ansietat i paranoia dels nàufrags d’una societat fallida que en estirar els fils argumentals que oferia la història, una decisió qüestionable, però que fa d’”O agente secreto” un film realment singular. (Xavi Serra, a la crònica per al diari Ara)
És la pel·lícula més monumental de les que ha dirigit fins ara el brasiler Kleber Mendonça i, de fet, funciona com a recopilatori d’elements presents en el seu cine previ (..) / Es tracta d’un thriller polític inconfusiblement negre, menys interessat a construir un misteri que a exsudar fatalisme, i decidit a regalar-se a l’espectador a través d’una successió de filigranes estilístiques que inclouen escombratges de càmera, pantalles partides i una escena que rendeix homenatge al cine exploitation mostrant una cama humana que sembra el caos en un parc on es practica un cruising desenfrenat. Mendoça tendeix a allargar les escenes més del necessari i, com a resultat, el ritme de la pel·lícula és més lent del que potser hauria de ser, però això no li impedeix mostrar una contagiosa energia anàrquica mentre captura la podridura de la dictadura i contagia un profund amor pel Brasil, la seva història i els seus costums, i també pel cine en si. (Nando Salvà, a la crònica per al diari El Periódico)
Honest i digne. Un thriller eminentment i no banalment polític, que el director de “Retratos Fantasmas” (2023), el documental sobre el cinema al seu Recife, del ‘genèric’ Bacurau (2019) i de l’excel·lent “Aquarius” (2016) declina en la memòria del país, amb un agent operatiu encobert i per sobre de tota sospita moral, un espia destapat de la repressió del Sistema i, a l’inrevés, de la resistència humana. De “Bacurau”, de fet, hi ha la incursió del gènere, és a dir, una cama amputada que es venja, d’ “Aquarius” la profunditat existencial, desenvolupada al Brasil del règim dels goril·les: Marcelo intenta escapar del seu misteriós llegat, deixa San Paolo per anar a Recife, però és possible la pau –durant un Carnaval que causa 91 morts–, és aprofitable el refugi previst? En Kleber Mendonça Filho ha intentat «explorar com operen els individus dins d’un sistema opressor, com resisteixen o se sotmeten», recreant l’atmosfera opressora d’una dictadura per transmetre l’angoixa dels personatges als espectadors: «Aquesta pel·lícula ens submergeix en una època en què les parets tenien orelles i en què cada moviment podia ser sospitós» –el treball sobre el so és remarcable, la subtracció del plausible, del factual sensible i, de fet, inquietant-. No és una pel·lícula perfecta: el marc contemporani en què trobem, a través de les cassettes d’àudio examinades per un investigador, la història de Marcelo és arbitrari, artificial, decebedor, i la narració, també per la iteració que es permet, és feixuga, cansada a vegades, però «Oagente secreto» renova l’atenció política de Kleber Mendonça Filho pel seu propi país, del qual sonda les dinàmiques del poder i escolta les desigualtats socials amb transenfocaments temporals i, sí, ideològics. Després de «Io sono ancora here» de Walter Salles, premi de l’Acadèmia a la Millor Pel·lícula Internacional d’enguany, el Brasil s’ofereix a si mateix i al món una altra civil advertència sobre la dictadura militar (Federico Pontiggia, a la ressenya per a Cinematografo)
FOTO DE PORTADA: O agente segreto (©️2025 CinemaScópio – MK Production – One Two Films – Lemming)
