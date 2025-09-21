Altres veus: “Eddington”, d’Ari Aster

El maig del 2020, a Eddington, petita localitat de Nou Mèxic, l’enfrontament entre el xèrif i l’alcalde desferma el caos i provoca que els veïns s’enfrontin els uns contra els altres.
D’ Ari ASTER, “Eddington“. Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 2h25. Gènere: western, comèdia negra, thriller. Amb: Joaquin Phoenix (el xèrif, Joe Cross), Pedro Pascal (l’alcalde, Ted García), Emma Stone,(Louise Cross), Austin Butler (Vernon Jefferson), Deirdre O’Connell (Dawn), Micheal Ward (Michael), Clifton Collins Jr. (Lodge), Luke Grimes (Guy), Guió: Ari Aster. Muntatge: Lucian Johnston. Fotografia: Darius Khondji. Música: The Haxan Cloak. Enllaços: Tmdb, Wikipedia, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety. Festivals i premis: Canes 2025 – Competició | Altres reconeixements. Distribuïdores i estrenes als cines, DE: Universal, EE: 12.09.2025, DF: Metropolitan FilmExport, EF: 16.07.2025, DI: I Wonder Pictures, EI: 17.10.2025,V Int. i D-EUA: A24.
Com una gallina que corre sense cap, crítica d’Imma Merino, al diari El Punt Avui: Ari Aster va guanyar amb “Hereditary” i “Midsommar” una certa reputació com a cineasta en ser capaç d’aportar alguna cosa personal al gènere de terror psicològic creant-hi una atmosfera inquietantment bella amb traumes familiars amagats, dolors i culpes. Després, amb la tragicomèdia negra “Beau is afraid” a l’entorn d’un paranoic, va provocar una marcada divisió d’opinions. Hi ha qui la considera una genialitat que passa per la maroma. Però per d’altres dona voltes sense saber on va: com una gallina sense cap movent-se durant quasi tres hores amb un Joaquin Phoenix com un titella insomne. Sense que sembli això últim, sinó una cosa pitjor, el mateix actor protagonitza “Eddington” , que també pot donar la sensació que corre com una gallina sense cap amb la pretensió, a més, de presentar una petita localitat com una al·legoria dels EUA actuals: una bogeria on triomfa més que mai el capitalisme sense moral, s’imposa la mentida i es propaga la violència, carregada d’odi racista / (..) Tanmateix, també es caricaturitza el Black Lives Matter. Aster, de fet, ho ridiculitza tot i és així que no queda clar des de quin lloc aborda els EUA com una bogeria encara que sembli apuntar contra la deriva trumpista. El cas és que, amb una violència in crescendo, el film cau en l’excés i la confusió fent-s’hi una bola cada cop més grossa.
Una comèdia negra més aviat gris amb Joaquin Phoenix i Pedro Pascal, crítica de Joan Pons, al diari Ara: (..) No se’n surt gaire bé, Ari Aster, aquell director tan prometedor de films de terror (Hereditary,Midsommar), en aquest registre de cronista misantrop i sorneguer de les tensions socials als Estats Units. Li manca focus. Parteix d’una tesi clara, això sí: en períodes d’incertesa, com ara els mesos durs de la covid-19 en què té lloc l’acció del film, la societat s’estressa, i és llavors quan la desorientació, la por i l’angoixa engendren discursos d’odi i comportaments violents. D’aquella pols venen aquests fangs, sembla voler advertir-nos el director de Nova York. Passa, però, que en aquesta panoràmica sobre l’estupidesa humana, Aster no discrimina. Ho barreja i ho ridiculitza tot: QAnon i antifa, Black Lives Matter i els antivacunes, MAGA i les xarxes socials, les ‘fake news’ i la desobediència civil. Un posicionament sense posicionament que podria tenir el seu què si no fos perquè el film s’allarga, es torna excessiu i no troba mai el seu centre de gravetat. Entre tanta dispersió, dos o tres acudits ben tirats o algunes explosions de violència sorprenents no són suficients per fer rodó.
El virus invencible que ens destrueix, crítica de Nando Salvà al diari El Periódico: La desinformació, la paranoia, l’odi generalitzat i l’estupidesa que ens governen actualment no van ser creats per la covid-19, però la pandèmia va oferir a aquestes xacres una oportunitat d’or per florir. Basant-se en aquest argument, la nova pel·lícula d’Ari Aster declara els Estats Units territori tòxic, i aquest diagnòstic no hauria de sorprendre gens ningú que conegui les seves aclaparadores pel·lícules prèvies: “Hereditary” (2018), “Midsommar” (2019) i “Beau tiene miedo” (2023) / El director se situa en un petit poble fictici de Nou Mèxic a principis del 2020 per mesurar les forces del trumpisme davant les dels wokes. És obvi que no li interessa donar-nos lliçons ni prendre partit; ruixa el seu verí en totes direccions: (..). “Eddington” és una pel·lícula tan profundament cínica com el nostre present i, tot i que gairebé en cap moment aparta el focus d’un xèrif amb una psique que es va esquerdant davant la nostra mirada –encarnat per un impecable Joaquin Phoenix–, desitgem bona sort a qui miri de trobar en les seves escenes un heroi amb qui identificar-se / La pel·lícula combina elements de western, sàtira i thriller mentre avança cap a un territori més fosc, desconcertant i pertorbador, i al llarg del camí es mostra altament eficaç construint un món en flames, però no tant a l’hora d’explicar-nos amb quina finalitat ho fa. Així mateix, omple el seu metratge de tantes idees –de les bones i també de les dolentes– que no aconsegueix encabir-les totes, per la qual cosa s’acaba sumint en el mateix estat de confusió que mira de retratar (..).
La paranoia americana, crítica de Joan Millaret Valls, a cinemacatala.net: Després de passar pel Festival Internacional de Cinema de Canes, la paranoica i extrema ‘Eddington’ d’Ari Aster arriba als cinemes (..). El renovador del gènere del terror i el fantàstic amb títols cabdals com ‘Hereditary’ (2017) o ‘Midsommar’ (2019) sacseja amb ‘Eddington’ a l’espectador amb aquesta extravagant pel·lícula que indaga en la fractura social americana / (..) Ari Aster torna amb un cinema de la desmesura i l’excés, però ara lluny del gènere fantàstic i més proper a la sàtira política despietada (..) / El resultat és una història amb aires de neowestern que embogeix progressivament fins a arribar al deliri absolut, a remolc, sobretot, del caràcter extemporani, negacionista i tronat del xèrif. Una deriva enfollida que reflecteix la divisió guerracivilista americana en clau de farsa extrema amb infectats, complots, protestes, fake news, escamots antifeixistes, assassinats i interessos econòmics. Joaquin Phoenix repeteix amb Ari Aster després de l’esmentada ‘Beau tiene miedo’ mentre que l’actriu americana Emma Stone treballa per primer cop amb el director americà, aquí com a dona del xèrif, una dona desequilibrada propensa a les teories conspiranoiques.
Paco Vilallonga, a la crònica per al Diari de Girona: El director nord-americà Ari Aster, conegut per títols de culte del cinema de terror com “Hereditary” o “Midsommar”, ha entrat per primera vegada en competició en un gran festival europeu amb el seu nou film “Eddington”. Aquest neo-western era una de les pel·lícules més esperades d’aquesta edició del Festival de Canes però ha generat una certa decepció, per la irregularitat flagrant d’una proposta que vol tocar molts temes però que s’acaba perdent pel camí. Les primeres reaccions han estat força polaritzades, i en cap cas estem davant la gran pel·lícula nord-americana del festival que s’havia vaticinat (..) / “Eddington” pren el nom d’un poble de l’estat de Nou Mèxic, un de tants pobles propers a la frontera amb Mèxic, i es situa en el moment de l’arribada de la primera onada de la pandèmia del Covid-19 als Estats Units, el maig de 2020. A partir de la rivalitat pel control del poder entre l’alcalde (Pedro Pascal) i el sheriff (Joaquin Phoenix), Ari Aster agafa la trituradora i barreja una quantitat de continguts que en cap moment és capaç de controlar. “Eddington” és una pel·lícula desmesurada, desequilibrada i dispersa, que funciona millor en les pinzellades humorístiques que quan es posa trascendent. És una mena de radiografia d’uns Estats Units embogits i paranoics, on la violència, els telepredicadors, les fake news, les armes, els grups radicals, la polarització política i la immigració formen un cocktail explosiu (..).
Imma Merino, a la crònica per al diari El Punt Avui: (..) era un dels films a concurs més esperats. Tanmateix, potser serà una de les grans decepcions del festival. De fet, la decepció ja s’ha produït, almenys en la projecció oficial per a la premsa, encara que hi va haver alguna rialla com a reacció a la comicitat sinistra, tendent a l’excés sense trobar mai el registre just, amb la qual Aster aborda la bogeria que sembla campar als Estats Units. Una bogeria que, en tot cas, fa que triomfi més que mai el capitalisme sense cap mena de moral, s’imposi la mentida i es propagui la violència, sobretot racista / (..) El problema, com he dit, és que Aster no sembla encertar el registre amb el qual aborda la bogeria dels EUA en la seva deriva trumpista. Tampoc ho encerta a través del protagonista, que, a partir d’un moment, es lliura a una violència desenfrenada. Aleshores la bola es fa cada cop més grossa i la pel·lícula (quasi dues hores i mitja) es fa interminable.
Joan Millaret Valls, a la ressenya per a cinemacatala.net: (..) Ari Aster torna amb un cinema de la desmesura i l’excés, però ara lluny del gènere fantàstic i més proper a la sàtira política despietada (..) / El resultat és una història que embogeix progressivament fins arribar al deliri absolut, a remolc, sobretot, del caràcter negacionista i tronat del xèrif. Una deriva enfollida que reflexa la fractura americana en clau de farsa extrema amb infectats, complots, protestes, fake news, escamots antifeixistes, assassinats i interessos econòmics (..).
Xavi Serra, a la crònica per al diari Ara: Un dels grans temes del món actual és com la polarització ideològica de la política s’està traslladant cada vegada més a la vida quotidiana i posa en risc la convivència, sobretot en una societat armada fins a les dents com la nord-americana. En aquesta direcció apunta Ari Aster a “Eddington” (..). [Ari Aster] després de ser aclamat com a mestre del terror modern en els seus primers films sembla decidit a ampliar registres. Ja ho va fer en la dislocada comèdia existencial “Beau té por” (2023) i repeteix la jugada a “Eddington” imprimint un to obertament satíric i misantròpic a la història, que segueix un xèrif més aviat sapastre (Joaquin Phoenix) i amb un matrimoni disfuncional en el seu enfrontament amb l’alcalde de la seva ciutat durant els inicis de la pandèmia de coronavirus / La pel·lícula s’apropa a la comèdia en el retrat del xèrif Joe Cross, un dropo incompetent que renega públicament de les mascaretes (..). Phoenix interpreta Cross amb l’energia tragicòmica i desesperada que ja desplegava a “Vici inherent” o a la mateixa “Beau té por”. Però el que l’enfronta a l’alcalde (un Pedro Pascal un pèl desaprofitat) és un vell rumor (..) / Eddington, el poble fictici on transcorre la pel·lícula, funciona d’alguna manera com a metàfora d’uns Estats Units convertits en camp de batalla dels interessos amagats de dos bàndols enfrontats, perquè Aster dispara cap a tot arreu i va teixint una trama paral·lela que retrata en clau paròdica i cínica l’activisme juvenil en contra de la brutalitat policial que sorgeix al poble arran de l’assassinat de George Floyd. Aquesta equidistància burleta del mort i de qui el vetlla és la decisió més qüestionable d’una pel·lícula que, d’altra banda, aixeca testimoni amb prou eloqüència de la neurosi d’una societat nord-americana fracturada i disfuncional, que no sap com gestionar els seus traumes col·lectius i, en última instància, acaba recorrent sempre a la violència / Val a dir que és en l’últim tram de la pel·lícula, quan acaba de prendre la forma d’un ‘thriller’ brutal d’acció, que “Eddington” es troba a si mateixa com a comèdia salvatge i negríssima, revelant un poti-poti d’influències (..). I tot i haver-se allunyat del gènere del terror, Aster continua mostrant el seu talent per a les coreografies de la violència i els esclats d’horror absurd, així com per als finals nihilistes sense espai per a la redempció ni l’esperança. Ves que “Eddington” no sigui una pel·lícula de terror, en el fons.
Nando Salvà, a la crònica per al diari El Periódico: (..) Però això, ull, no significa que “Eddington” no sigui una obra estranya i inclassificable. No és una comèdia malgrat que la seva mala bava no sol fallar a l’hora de resultar hilarant, no és cine social malgrat que exhibeix ull clínic a l’exposar la demència desencadenada per la pandèmia, i no és cine de monstres malgrat que, arribat el moment, pel seu metratge apareixen éssers malignes insondables. Potser el més adequat sigui definir-la com una intriga criminal, ja que inclou assassinats a cabassos, tot i que aquestes morts no generen cap misteri. Diguem que és una pel·lícula que juga amb gran eficàcia a despistar i, com de costum al cine de Aster, en la seva capacitat per sorprendre hi ha bona part del seu inqüestionable valor / Transcorre a Eddington (Nou Mèxic), un poble petit que conté multituds perquè, en realitat, funciona com un microcosmos dels Estats Units. En els seus primers compassos deixa clara la rivalitat entre el xèrif i l’alcalde del lloc (..) que en realitat ve de molt més lluny. I després, durant la seva primera meitat, llança vidriol en totes direccions per riure’s de la ximpleria que la covid va implicar (..) / En el seu avenç, en qualsevol cas, “Eddington” va centrant la seva atenció en la interpretació enlluernadora –una altra més en la seva filmografia– que Phoenix ofereix a la pell d’una variació del tipus de ninot que el cine dels germans Coen va convertir en arquetip, un tio més aviat inútil i sistemàticament vilipendiat i humiliat que, després de rebre una plantofada –dues, en realitat–, decideix mostrar el seu costat més fosc sense deixar de ser un ninot. En el procés, aquest subjecte repugnant i patètic però estranyament magnètic es converteix en personificació tant del racisme sistèmic i l’elogi de les armes sobre els quals es va erigir l’imperi americà com de la paranoia, la bogeria, la polarització i la crueltat que amenacen d’acabar amb ell des del principi d’aquesta dècada.
Diego Batlle, a la crítica per a Otros Cines: (..) no es particularmente divertida, entretenida ni emotiva. No funciona del todo bien en ninguno de los género que aborda (que son muchos), no tiene ni un solo personaje querible. Y, pese a todo, es una película valiosa y diría que importante en estos tiempos convulsos. Aun en su delirio, en su caos y en sus caprichos, tiene una audacia y un desparpajo, una apuesta al riesgo sin red, un desapego por las fórmulas de Hollywood que lo convierten en uno de los films más incómodos, deformes, mutantes y delirantes de los últimos años / Ari Aster se despega claramente del trumpismo, pero tampoco se casa con la corrección política. El guionista y director no cree en dogmas ni postulados, pero en su película se mete con los fanatismos, la libre portación de armas, el racismo a partir del caso de George Floyd. Es una sátira sobre los fanatismos en sus más diversas expresiones y sus contradicciones internas pueden dividir al público como lo hizo con “Beau tiene miedo”: es demasiado reaccionaria para el progresismo y demasiado cuestionadora para los cultores del MAGA, de QAnon, 4Chan y los Proud Boys / Western contemporáneo (el referente más cercano podría ser “Sin lugar para los débiles”, de los hermanos Coen), “Eddington” coquetea en su segunda mitad con clásicos del género como “A la hora señalada”, de Fred Zinnemann; y “Rio Bravo”, de Howard Hawks. Y es, también, la primera producción de Hollywood (la impulsa la mini major A24) que expone con crudeza, de forma despiadada, lo que la pandemia del Coronavirus generó en la sociedad contemporánea: divisiones y rencores que derivaron en comunidades rotas a partir de una acumulación de teorías conspirativas y el auge de la posverdad / (..) Aster es un autor con poder, con ínfulas de provocación. Un ‘enfant terrible’ de esos que aquí se reivindican y se celebran.
Àngel Quintana, al seu compte de Facebook, en què avança la crònica per a Caimán: Uno de los males endémicos del nuevo cine americano de los últimos años es el exceso. Hay una estética del exceso que viene determinada por ciertos presupuestos hinchados, por la necesidad de luchar contra la estética de la serialidad televisiva y por el interés de romper con ese cine que exploraba los límites de la postmodernidad para convertir el relato en una parábola. (..) “Eddigton” es una película que habla del caos de Estados Unidos, tomando el caos como opción estilística. Pero también es una película que se alza en paradigma del caos que azota a cierto cine americano que no acaba de encontrar un rumbo después de la crisis de lo postmoderno. La sensación de desorganización y desequilibrio son sus principales defectos, pero también pueden llegar a ser sus principales virtudes. La lógica parece contradictoria, pero en “Eddington” todo es desconcierto, como lo es la política americana actual / Ari Aster sitúa su fábula en un lugar ficticio de Nuevo México, durante el mes de mayo de 2020. En aquel mes de mayo, la población de muchos lugares del mundo estaba confinada, pero en Estados Unidos, Trump jugaba con cierto negacionismo. Ese mismo mes de mayo empezaron las protestas por la muerte de Georges Floyd a manos de la policía, hecho que dio una gran fuerza al ‘Black Lives Matter’. El gobierno había decretado el uso de la mascarilla, pero en el corazón de la América profunda algunos sectores consideraban la medida inútil, como el sheriff de Eddigton que rechaza las medidas decretadas por el alcalde. Algunos filósofos consideran que la pandemia y la respuesta autoritaria llevada a cabo por los diferentes gobiernos, abrió la humanidad hacia una nueva era en la que lo impensable puede llegar a producirse en algún momento. Ari Aster parece partir de esta premisa para contarnos la disputa como si fuera un duelo -entre el sheriff negacionista y el alcalde que cree en la importancia de los protocolos para evitar el contagio- . La disputa política empieza a complicarse cuando tras la lucha por una mascarilla aparecen las desigualdades sociales, las protestas antirracistas por el asesinato de Georges Floyd, estallan las violencias policiales contra los negros y los latinos, aumentan las manifestaciones antifascistas y, en medio de todo esto, estallan los escándalos de abusos sexuales, la crisis de la verdad, el populismo informativo y el uso de las armas de fuego. “Eddigton” parece querernos hablar de esa guerra civil latente que estaba en el corazón de América y cuyas últimas consecuencias fue el Asalto del Capitolio / La población de Eddigton es como un compendio de todas las tensiones acumuladas al final de la primera época Trump. Es la crónica de un momento político en el que todo podía estallar y que Ari Aster se lo toma de forma literal (..).
Carlos F. Heredero, a la crònica per a Caimán: Fábula distópica en formato de farsa política, metáfora existencial sobre los Estados Unidos de la COVID-19 y ‘western’ contemporáneo (..), el problema evidente de la nueva realización de Ari Aster es que, efectivamente, mezcla demasiadas cosas. Pueden anotarlas una tras otra: la posverdad y los bulos de los negacionistas, la polémica por las mascarillas, las teorías conspirativas, los intereses depredadores y criminales de las grandes tecnológicas bajo la coartada ecologista promotora de empleo sostenible, el racismo endémico, la pasión por las armas, las protestas por el asesinato de George Floyd, el Black Lives Matter y Antifa, la dialéctica entre las autoridades locales y las comunidades indígenas, las desigualdades sociales y los abusos sexuales… Todo ello metido en una batidora de inequívoco mestizaje postmoderno y descreído hasta hacer saltar por los aires toda posible certeza moral… / (..) Como andamiaje narrativo, el enfrentamiento entre el ‘sheriff’ local (una memorable composición de Joaquin Phoenix, que domina como nadie las transiciones entre diferentes tonalidades) y el alcalde del pueblo (un difuminado y muy limitado Pedro Pascal) se dispersa de manera intermitente para enlazar con la descontrolada diversidad temática antes enunciada, sin que la película llegue a encontrar nunca el camino que parece estar buscando durante todo el metraje, suponiendo, por otra parte, que esa misma búsqueda no sea quizás uno de los posibles desafíos conscientemente abrazados por un film de humor incómodo y esquivo donde los haya, y que nunca termina de casarse ni con unos ni con otros dentro de su atrabiliaria y, por otra parte, bastante desdibujada galería de personajes, más allá de los dos protagonistas (..).
Diego Lerer, a la crítica per a Micropsia: Los Estados Unidos –y quizás el mundo– pueden estar necesitando una película que hable de la actualidad y de cómo la pandemia hizo crecer a los extremos políticos, en especial los ligados a la conspiranoia, a la dependencia de improbables «investigaciones» online y a la violencia social. El ejemplo más evidente es la explosión de la «cultura MAGA», de Donald Trump y los suyos, y cómo eso repercutió en el mundo entero con diversos y en varios casos delirantes grupos de extrema derecha. Lamentablemente, esa película no es “Eddington” ni Ari Aster es la persona adecuada para hacerse cargo de la tarea / Un muy buen director de películas de horror súbitamente encumbrado a la categoría de autor, Aster ya ha demostrado que la chapa le queda enorme. Si bien no es tan incomprensible ni bizarra como su anterior “Beau is Afraid”, esta “Eddington” tiene similares problemas: un tono estentóreo, subrayado, grandilocuente, de alguien que cree estar diciendo grandes verdades sobre el mundo y la vida cuando no hace más que regurgitar ideas conocidas. Aster es lanzado, eso es cierto, y su descontrol se agradece en una industria dedicada al cálculo. Pero mi impresión es que su talento raramente está a la altura de sus ambiciones / (..) Entre TikToks, zooms, vivos de Instagram y noticias cada vez más bizarras, “Eddington” se irá volviendo un western urbano, una batalla campal en medio de la grieta que nos rodea. La película va por el lado de la sátira y el absurdo aunque, hay que admitir, muchas de las cosas que se muestran son más realistas que lo que parecen. Jugando en ese límite y llevando todo a extremos inusitados de violencia, el film de Aster intenta reflexionar con humor y amargura sobre algo así como «el estado del mundo», un «¿qué nos pasa?» que apela por lo general a ideas simplistas y a equiparar supuestos extremos políticos como si fueran la misma cosa / (..) Promediando la película, de dos horas y media, el humor va quedando un poco de costado y Aster se dedica a incrementar la tensión y la violencia como si esa sátira que parecía inspirada en el cine de Robert Altman de los ’70 diera paso a un negrísimo thriller de pueblo chico. Y si bien ahí saca sus mejores armas como cineasta –hay menos temas tirados a la mesa y más acción y suspenso puro y duro–, ya es un poco tarde para salvar este fallido ejercicio de análisis y reflexión del pasado reciente. Quizás la película merecía ser macerada más tiempo. O probablemente a algún otro cineasta con ideas más relevantes y originales para poner sobre la mesa.
Olivier Lamm, a la ressenya per a Libération: Profondément noir, le quatrième long métrage d‘Ari Aster, avec Joaquin Phoenix et Pedro Pascal en course électorale dans leur bourgade, raconte avec hargne l’Amérique de 2020 rongée par la violence / (..) Le récit du quatrième long métrage d’Ari Aster suit une nuée de personnages (ados en voie de déconstruction, vrais et faux idéalistes, forces de l’ordre plus ou moins pourries) s’échauffant dans tous les sens et avec l’esprit plus ou moins déconfit, comme pour proposer une annale de ce que fut la période zinzin des derniers mois du premier mandat Trump, pinacle hystérisé de quatre années d’offenses et contre-offenses culturelles qui devaient mener à la bascule du 6 janvier 2021 / Mais Eddington, la «Smallville, USA» que s’est inventé Ari Aster comme microcosme de son histoire, est-elle un exemple ou une caricature ? Et où veut en venir le cinéaste avec ce singulier mémorandum doublé d’une fuite en avant façon “Fargo” des Coen, dont le réalisme comme l’irréalisme sont perpétuellement phagocytés par les smartphones et les rumeurs des réseaux ? A n’en pas douter, “Eddington” est sinon politisé, profondément politique. Après un “Beau Is Afraid” no limit intégralement dédié à une plongée au plus profond de son intérieur névrotique, l’Américain entreprend de brasser large avec un film d’horreur dont le principal motif d’épouvante est l’Amérique du Nord elle-même, figurée au naturel ou presque / Et de la même manière que “Hérédité”, la très éprouvante étude de mœurs qui l’a propulsé superauteur du cinéma américain contemporain, faisait remonter l’origine de la malédiction aux racines d’une famille, “Eddington”, film profondément noir et mécréant, achève de nous présenter le projet même des Etats-Unis comme une monstruosité dont les seules dynamiques sont le mensonge et la violence / (..) “Eddington”aurait pu s’appeler “A History of Violence”. Une histoire purement américaine où l’Amérique n’est pas le malade mais la maladie elle-même, dans la tradition de “Taxi Driver”, “Méridien de sang” ou “la Horde sauvage”. D’Ari Aster, on ne s’attendait pas à ça, à tout ça.
Federico Pontiggia, a la ressenya per a Cinematografo: (..) Dopo l’esordio “Hereditary”, il sopravvalutato “Midsommar” e il disastroso “Beau ha paura”, il newyorkese classe 1986 Aster inquadra un viaggio al termine della notte americana, e chissà che dopo Anora la Palma non vada ancora Oltreoceano. Aster viene dall’horror, che da genere di riferimento qui diviene condizione di stato o, forse, Stato: fake news, polarizzazione, attivismo social, teorie cospirazioniste, sperequazione, razzismo, tutto nel frullatore, e il precipitato è cinematograficamente spassoso, moralmente inquietante, esistenzialmente da ricovero. O, meglio, da buttare la chiave / Sguazziamo nel brodo di cultura del trumpismo, in cui non vi è soluzione di continuità tra privato e pubblico, ma porte aperte, anche dell’obitorio (..) / (..) Fotografia autoptica di Darius Khondji, l’ironia per sovvertimento, il nonsense per grimaldello, Aster perfeziona il proprio talento, A24 mette fieno in cascina per l’award season e… l’America si sputa in faccia, un po’ bava, un po’ bile. E tanto Trump. Ricorderemo questo “Eddington” come un omicidio su commissione: del Sogno Americano.
Owen Gleiberman, a la ressenya per a Variety: It’s all too common today to see ambitious filmmakers turn their movies into “statements” that fit all too neatly into preset ideological boxes. But in “Eddington,” his teasingly audacious, bracingly outside-the-box cosmic sociological Western thriller, writer-director Ari Aster (“Beau Is Afraid,” “Midsommar”) gleefully tosses any hint of liberal art-house orthodoxy to the winds / The film is set in the desert city of Eddington, New Mexico, during the COVID summer of 2020, and the first indication that it’s going to offer a major tweak of conventional wisdom is that the protagonist, Joe Cross (Joaquin Phoenix), who’s the city sheriff, is just about the only person in town who refuses to wear a face mask. He’s an asthmatic, but he’s also got a brazen contempt for the COVID stats about transmission, and for the general notion of lockdown. Is his stance speaking for the movie’s? That’s tougher to pin down, since Joe, on the one hand, is the character we’re asked to identify with, but Phoenix plays him as a shambolic screw-up, earnest and benign but basically a walking mess / Not long into the film, the George Floyd murder occurs, and the protests that take place in Minneapolis and other American cities trigger a small local movement in Eddington of anti-racist youth. The film is unambiguous about portraying them as a pack of deluded narcissists whose conception of themselves exemplifies the very privilege they’re out to overthrow. Aster isn’t merely mocking them; his real point is that moralistic self-righteousness has become a kind of addiction in America. Nevertheless, that he kicks off his film by skewering COVID protocols, only to lampoon the radical-chic fervor of middle-class white kids, may make you wonder, for a moment, if Ari Aster has turned into some right-wing hipster auteur tossing cherry bombs attached to Fox News talking points / Actually, it’s not nearly so simple. In “Eddington,” Aster is dead serious about dramatizing what he views as the looking glass that America passed through during the pandemic era. He’s targeting that moment as The Great Crack-Up, the moment when the country lost its collective mind. But in the film there are many components to that, drawn from a wide cultural-ideological spectrum. The movie does show sympathy for the increasingly mainstream view that the sense of control that dominated the COVID years went too far. That Eddington, while larger than a small town — it’s a place of sprawling streets and buildings — appears to be all but abandoned is something that casts its own eerie spell; it stands in for a nation that’s been hollowed out, depleted, robbed of its hope for the future (..) / But COVID is just the trigger. “Eddington,” while not a comedy, showcases an angry, sinister, and maybe crazy new America that it views with a deadpan tone of trepidatious glee. And the movie presents us with a fully scaled vision of that transformed society. As Aster presents it, what happened to America is about COVID and everything the relentless rules of the pandemic did to us. It’s about the rise of the new scolding moral absolutism. It’s about how conspiracy theory, which used to be the province of the liberal-left, became the new crackpot paradigm of Middle America, to the point that attacking the government for lies and coverups (like, you know, the plandemic) went from being a rebel stance to a kind of authoritarian reflex / It’s also about the creeping paranoia of gun culture, and about the paranoia that has gathered around the all-too-real issue of pedophilia (a trend that actually started with the day-care abuse trials and missing-children milk cartons of the 1980s, then picked up contemporary steam with QAnon and Pizzagate). It’s about how social media became the dark hall of mirrors that magnified all these toxic forces, to the point that the distorting of reality almost seemed to be the buried reason for it all. And it’s about the ominous rise of big tech (embodied here by a massive proposed data center from a corporation called solidgoldmagikarp), which is both the orchestrator and beneficiary of that hall of mirrors / That sounds like a lot for a movie to chew on, but “Eddington,” for all its heady themes, is a far more nimble and relatable entertainment than Aster’s last film, the masochistic surrealist art nightmare “Beau Is Afraid.” The new movie is two-and-a-half-hours long, and it ultimately does take a turn into something ominously out there. But for most of it Aster lures us in by telling a grounded and weirdly arresting story, which the age-of-the-pandemic themes sort of flow through / (..) Aster is out to capture how the dislocation of reality that’s becoming the coin of the realm isn’t just a political/media phenomenon; its tentacles reach right into the heart of intimate relationships. And we see the same sort of social-turned-emotional freakout when the Black Lives Matter movement hits Eddington. The film never doubts the validity of the protests that rose up against the murder of George Floyd. But it does satirize the performative aspects of a certain brand of middle-class radicalism, and the way that this ensares various members of the community (..) / There’s no question that in “Eddington” Art Aster makes himself a scalding provocateur (..). Yet as much as nailing down the precise point-of-view of “Eddington” is destined to be the subject of numerous incendiary debates, I’d argue that this is very much not a case of Aster becoming some young A24-approved version of David Mamet. What he captures in “Eddington” is an entire society — left, right, and middle — spinning out of control, as it spins away from any sense of collective values / (..) But just when you think you’ve got “Eddington” pinned down as a coherent and even conventional suspense tale, the movie wriggles out from under you and enters a terrain of stranger things. It doesn’t get lost in the grim funhouse of its own conceits, the way “Beau Is Afraid” did. But it does grow a little…abstract. There’s an indulgent side to Ari Aster, and though it’s more under control here, you can feel him giving him into it. Yet it’s also inseparable from what makes him, in “Eddington,” such a stimulating filmmaker. He wants to show us the really big picture, and while “Eddington” isn’t a horror movie, it puts its finger on a kind of madness you’ll recognize with a tremor.
Havent realitzat diversos curts, va debutar en el llargmetratge amb el film de terror psicològic, sobrenatural, Hereditary (2018), que va causar gran impressió i va reportar premis i nominacions a la seva protagonista, Toni Collete, i al mateix Ari Aster, que es convertí immediatament en centre d’atenció cinèfila, expectativa confirmada amb el següent títol, del mateix gènere, Midsommar (2019), àmpliament guardonat. Menys favorable va resultar l’acollida a la comèdia negra, tenyida de drama psicològic, Beau is Affraid (2023)
