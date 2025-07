Altres veus: “Diamanti”, de Ferzan Ozpetek

Sinopsi de Diamanti:

Un director convoca les seves actrius favorites, amb les quals ha treballat i que ha estimat. Vol fer una pel·lícula sobre dones, però no revela gran cosa: les observa, en pren exemple, s’hi inspira, fins que la seva imaginació les catapulta a una altra època, a un passat on el soroll de les màquines de cosir omple un lloc de treball dirigit i ple de dones, on els homes tenen petits papers marginals i el cinema es pot narrar des d’un altre punt de vista: el del vestuari. Entre la soledat, les passions, les angoixes, les mancances esgarrifoses i els lligams indestructibles, la realitat i la ficció s’entrellacen, com també ho fan les vides de les actrius i les dels personatges, la competició i la germanor, el visible i l’invisible.

Pel·lícula d’èxit espectacular a Itàlia, on ha congriat més de 2 milions d’espectadors.

De Ferzan OZPETEK, “Diamanti“. Producció: Itàlia. Any: 2024. Durada: 2h15. Guió: Ferzan Ozpetek, Gianni Romoli. Amb: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata. Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. DE: A Contracorriente, EE: 04.07.2025, DF: Destiny Films*, EF: 24.12.2025, DI: Vision Distribution, EI: 19.12.2024. Cine de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona). Festival: BCN Film Festival – Secció Oficial. Estrenada en VOSC.

Actrius, tafetà i nostàlgia, article del diari El Periódico: Tot un fenomen a Itàlia, Diamanti mostra el dia a dia de la propietària i de les empleades d’una casa de costura italiana que, als anys 70 de segle passat, realitzen encàrrecs per a pel·lícules i muntatges teatrals. I el dia a dia d’aquestes dones, cada una amb els seus drames personals a casa, totes una gran família (amb els seus rols, afectes i desavinences) dins de la sastreria, serveix a Ferzan Özpetek (El baño turco) per aixecar un doble i molt personalíssim homenatge / D’una banda “Diamanti” és un acte d’amor a l’ofici del vestuari per a cine i teatre, amb sinuoses picades d’ullet cinèfiles. De l’altra, Özpetek rendeix homenatge a les actrius que l’han inspirat (..). Özpetek planteja aquesta celebració des del més absolut apassionament i sense cap mena de pudor / La seva pel·lícula és excessiva i exuberant en tots els nivells. Abraça amb convicció el melodrama intens, les interpretacions exagerades, l’ampul·lositat en la posada en escena (..). La seva aposta per la grandiloqüència i una primera persona sense rubor és arriscada i pot fer enrere. Però, si entres en el seu univers, saturat de nostàlgies, tafetà i pedreria, i acceptes les regles del joc, “Diamanti” és entretinguda i té l’encant de les pel·lícules ‘demodé’, de les que desafien sense rubor als temps.

Bany de nostàlgia i homenatge al cinema, article de Paco Vilallonga, al Full de Sala del Cinema Truffaut: Títols com “Hammam, el bany turc”, “La finestra del davant” o sobretot “La fada ignorant”, van convertir el director italià d’origen turc Ferzan Ozpetek en un dels autors més populars i que millor connectaven amb el públic de finals dels 90 principis dels 2000. El seu era un cinema coral, optimista i vital, sense renunciar a la reivindicació -Ozpetek sempre ha estat molt conegut per la seva militància dins el col·lectiu homosexual- i a entroncar amb un cert cinema italià de base popular. Potser els darrers anys, la seva filmografia ha estat més irregular i menys prolífica. De fet, des de “La deessa fortuna” (2019) li havíem perdut la pista, i és per això que el retrobament amb un Ozpetek inspirat i en plena forma és un bon motiu de celebració / “Diamanti” té alguna cosa de compendi de tota la seva filmografia i un cert flaire de comiat. Si bé en cap moment Ozpetek ha anunciat que es retiri ni res per l’estil, la presència explícita del propi director interpretant-se a si mateix en el pròleg i el tancament del film semblen fer-nos intuir un final de camí o la proximitat a aquest final. I és que “Diamanti” comença amb un àpat col·lectiu en el qual el director convoca les seves actrius en una trobada que és el punt de partida del projecte professional que després veurem en pantalla, però que és també una celebració de l’amistat i sobretot de la vida. En certa forma, és el retrobament amb algunes de les intèrprets que l’han acompanyat durant la seva carrera per conjurar-se novament en el camí iniciàtic de la creació artística / Després del pròleg, ens situem a la Roma de principis dels setanta i en la magnífica villa neoclàssica, que serà pràcticament l’escenari principal de l’acció: és la seu d’un taller de confecció de vestuari pel cinema que dirigeixen dues germanes, Alberta i Gabriella Canova, interpretades esplèndidament per Luisa Ranieri i Jasmine Trinca. “Diamanti” centra la seva trama en el període de preparació del vestuari que els encarrega la prestigiosa dissenyadora Bianca Vega, que ha guanyat l’Oscar recentment i que ha de preparar els vestits per la nova pel·lícula del famós director que interpreta Stefano Accorsi. A partir d’aquesta premissa, Ozpetek converteix “Diamanti” en un sentit i emotiu homenatge a una professió extraordinària -per la seva creativitat i la seva dificultat-, però mai prou reconeguda en el context cinematogràfic / Però més enllà d’aquesta celebració del vessant estètic i creatiu del disseny de vestuari, “Diamanti” es converteix en mans del director italià en una emotiva radiografia de l’univers femení de la Itàlia dels anys setanta. I de passada, en una reivindicació del treball col·lectiu i anònim que s’amaga darrere les professions artesanals. Pel prisma de la càmera d’Ozpetek hi desfilen problemàtiques com el masclisme i els maltractaments, la dissidència política i ideològica, el trencament generacional, les crisis sentimentals, la fractura econòmica i social i les qüestions d’identitat, entre d’altres. Com en els millors moments del seu cinema, el director italià torna a demostrar la seva capacitat per teixir amb solidesa aquest microcosmos de relacions humanes i la coralitat d’un conjunt en el qual tothom aporta alguna cosa, en el que ningú desentona. Potser se li pot retreure algun moment que emocionalment hauria pogut estar més contingut i que sigui un pèl afectat i ampul·lós, però en general és d’aquelles pel·lícules que et van guanyant i que es rematen amb un twist final inesperat que realça i tanca amb habilitat tot allò que s’ha estat sembrant durant el desenvolupament de la trama. I en un epíleg preciós, Ozpetek es passeja per les habitacions buides de la villa, on ressonen encara les veus de les protagonistes i on ens interpel·la directament com a espectadors per connectar-nos entre la ficció reconstruïda i la realitat imaginada, en una oda a la nostàlgia.

Ferzan Ozpetek: “La llum i els detalls són importants, a l’art i a la vida”. Bernat Salvà entrevista el director, al diari El Punt Avui.

