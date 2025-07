Altres veus: “Diamant brut” / “Diamante en bruto”, d’ Agathe Riedinger

Sinopsi de Diamant brut:

La Liane (Malou Khebizi), de 19 anys, temerària i incandescent, viu amb la seva mare i la seva germana petita sota el sol polsós de Fréjus. Obsessionada per la bellesa i la necessitat de convertir-se en algú, veu en la tele-realitat la possibilitat de ser estimada. Finalment sembla que el destí li somriu quan passa un càsting per a “Miracle Island”.

D’ Agathe RIEDINGER, “Diamant brut” / “Diamante en bruto” / “Wild Diamond”. Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h43. Guió: Agathe Riedinger. Amb Malou Khebizi, Idir Azougli, Andréa Bescond, Ashley Romano, Alexis Manenti. Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, TroisCouleurs (fr). DE: Caramel. EE: 18.07.2025. DF: Pyramide, EF: 09.10.2024. DI: Academy Two*. EI: pendent. Festivals i premis: Canes 2024 – Competició | Seminci 2024 – Secció Oficial.

Una ‘Rosetta’ del segle XXI amb l’estètica d”Epic nails’, crítica d’Eulàlia Iglesias, al diari Ara: El primer llargmetratge d’Agathe Reidinger indaga en les contradiccions d’una noia de classe obrera entestada a triomfar mitjançant la seva imatge / (..) Agathe Reidinger actualitza l’arquetip de noia de suburbi per adequar-lo a les inquietuds actuals. La Liane representa una experiència de la feminitat marcada per la suposada democratització de la bellesa i de l’ascensió social que ofereixen les xarxes i la televisió. La protagonista de “Diamante en bruto” és tota una experta en la cura de la imatge i s’adequa al nou cànon estètic que té en l’excés, des de la sinuositat de les corbes corporals al guarniment de les ungles, la marca d’identitat. La inversió de temps i diners que la Liane fa en la seva pròpia aparença, degudament mediatitzada a través de les seves xarxes socials, sembla germinar quan li truquen perquè participi en un programa de telerealitat / Amb la complicitat de la seva actriu protagonista, una esplèndida Malou Khebizi, Riedinger ofereix una instantània autèntica i poc vista de la nova cultura de la feminitat que triomfa entre les noies de tots els extractes socials. El film també s’escapa de certs imaginaris de suburbi obrer metropolità situant-se a l’extraradi de la vila provençal de Fréjus. En canvi, resulta una mica previsible com inscriu la trajectòria de la protagonista en una narrativa al voltant del perill que comporta l’exposició i la visibilitat excessiva a les xarxes. I Eulàlia Iglesias també en signa la crítica, a Filmtopia: Diamante en bruto: Vull ser la Kim Kardashian francesa.

Xavi Serra i Alejandro G. Calvo, a la crònica per al diari ‘Ara’: (..) La poètica urbana i la desesperació de certa joventut són els eixos en què es mou, sota l’ombra dels Dardenne, l’òpera prima d’Agathe Riedinger, un conte de fades pervers sobre l’influx de la cultura de la fama i l’èxit basada en l’aparença física que promouen els ‘reality shows’ i les xarxes socials. La pel·lícula retrata la determinació i la solitud intensa de la Liane (Malou Khezibi, esplèndida), que troba en els ‘likes’ i els comentaris hiperbòlics del seu compte d’Instagram la validació i l’afecte que no rep a casa seva d’una mare negligent. Filmada amb empatia i rigor, la pel·lícula només té un problema: la sensació d’haver vist ja una dotzena de propostes similars en el cinema d’autor dels últims quinze anys, moltes en aquest mateix festival.

Eulàlia Iglesias, a l’article per a ‘Filmtopia’: (..) Riedinger dibuixa a través d’aquesta Rosetta del segle XXI amb l’estètica d’’epic nails’ una manifestació pròpiament contemporània d’una subcultura de la hiperfeminitat que s’inscriu en un context de classe obrera, es manifesta a través de les xarxes, i arrossega una flamant contradicció. La protagonista, que voldria ser la “Kim Kardashian francesa” és una jove determinada i independent que tanmateix no qüestiona l’explotació del propi cos com a únic vehicle per aconseguir els seus somnis. La pel·lícula troba els seus millors moments quan deixa la Liane expressar-se com a tal, i no la posa al servei d’un discurs tant pertinent com obvi sobre els perills de comercialitzar la pròpia imatge, la dissociació de la realitat que generen els “likes” a les xarxes i les falses narratives transcendents que creen els formats televisius. Això sí, el final resta prou obert al debat.

Àngel Quintana, a l’article per a ‘Caiman’: La Liane -Malou Khebizi- té 19 anys i com moltes noies de la seva edat està més preocupada pel seu cos que pel seu futur. La seva imatge ho és tot i està disposada a sacrificar la seva existència per mostrar un bust que il·lumini a les xarxes socials o a l’univers de la telerealitat. Ella es considera bella i vol seduir, agradar els homes, atraure els seus fans a les xarxes socials (..) Liane viu a Fréjus, a prop de Canes, i és filla d’una família desestructurada. Ha guanyat alguns diners venent productes al mercat negre, però la seva vida no és més que un somni permanent. L’atracció de la fama s’ha convertit en una mena de Síndrome de Stendhal que creix el dia que rep la trucada de la productora d’un programa de televisió on li diu que el seu vídeo ha agradat i que té possibilitats de triomfar. Agathe Riendiger roda una primera pel·lícula decent partint d’un guió que de vegades massa ortopèdica. El seu gran encert resideix en la configuració del personatge i en construir el relat abans de la fama, evitar explicar la història d’una fama destructiva i centrar-se en els llaços de la protagonista amb el seu somni. L’altre punt d’interès es troba en l’omnipresència del cos de la jove actriu que mentre espera que es faci realitat el seu desig no cessa de deambular. Els riscos de la pel·lícula rauen en els girs de la història que van des de la seva desafecció pel sexe fins als perills que comporta convertir-se en esquer per a un grup format per una sèrie d’homes sense pietat.

Carlos F. Heredero, a l’article per a ‘Caiman’: (..) La vida de Liane (una magnífica Malou Khebizi) és un remolí d’explosions emocionals que la desborden a ella mateixa, un tobogan continu d’ira i de ràbia davant de tot i de tots darrere de la seva única aspiració: ser seleccionada en un programa de telerealitat i guanyar-se la vida com a ‘influencer’. L’itinerari del personatge travessa una cadena de situacions que Liane no sap governar (..), filmades gairebé sempre amb evident complicitat entre la cineasta i la seva valenta actriu. Les imatges aconsegueixen atrapar, de manera intermitent i desigual, alguns moments d’intensitat i de veritat –tant emocional com visual– que eleven el registre de la pel·lícula per sobre del resultat final, una mica vacil·lant i ambivalent. El que queda, malgrat tot, és el retrat d’un veritable infern: un univers on la necessitat de ser mirat i desitjat ha desplaçat el talent i l’esforç, on la mirada desitjant ja no és la del subjecte actiu, sinó la de la comunitat de ‘voyeurs’ i de ‘followers’ que el redueixen a un subjecte passiu condemnat a mirar-se en un mirall inevitablement destructor. El film de Reidinger, conceptualment conductista, aixeca acta de l’estat de les coses, però no queda clar del tot si ho fa des d’una certa distància moralista malgrat esforçar-se –fins i tot en un desenllaç enganyosament optimista per a Liane– a comprendre la seva fràgil i desconcertant protagonista.

Diego Lerer, a la crítica per a ‘Micropsia’: (..) “Wild Diamond” no serà una pel·lícula perfecta però és una més que digna òpera prima francesa, en pla realisme brut gairebé dardennià, que toca un nervi molt present en una generació que sembla viure per i per a les xarxes socials, joves pendents de ser valorats i reconeguts allí per després, amb sort, saltar als mitjans suposadament més importants. El que hauria de fer Liane al ‘reality show’ potser no és gaire més valuós que el que fa pel seu compte, però espera rebre-hi la recompensa pels seus sacrificis. El que és clar és que, més enllà de les seves decisions, el món li imposa una manera d’actuar de què és molt difícil sortir. Si no es ven a si mateixa, la Liane creu, caurà en l’oblit. Però també a la misèria. La fama en línia pot semblar banal, però per a molts és una taula de salvació davant la crisi. Potser l’única que els queda.

Diego Batlle, a l’article per a ‘Otros Cines’: (..) Agathe Riedinger, que ja havia treballat aquest univers i el personatge de Liane (amb una altra actriu) al curtmetratge “J’attends Jupiter” (2018), està tot el temps a punt de derrapar amb situacions d’abusos i crueltats diverses (hi ha una escena amb tres homes de classe alta que ens fa pensar en el pitjor), però sempre surt airosa d’aquestes temptacions i desafiaments. Més enllà de l’hostilitat, la sordidesa i l’angoixa que generen molts aspectes del film, Agathe Riedinger -el cinema de la qual remet per moments al d’Andrea Arnold- també inclou un personatge masculí que escapa dels pitjors mandats del masclisme i la misogínia imperant. Es tracta de Dino (Idir Azougli), un noi que es dedica al motocròs, està perdudament enamorat de Liane i es mostra com un autèntic romàntic que desafia els estereotips. Una raresa, l’excepció que confirma la regla d’un àmbit sens dubte patriarcal. Amb els seus mèrits i certs llocs comuns, “Diamant brut” és una pel·lícula pertinent perquè aborda diverses problemàtiques contemporànies respecte de l’apoderament i el desig femení, la representació de la bellesa i l’autoestima de la dona de classe mitjana-baixa. Per tot això, perquè es tracta d’un primer llargmetratge i perquè Malou Khebizi és una autèntica revelació, “Diamant brut” apareix com una encertada i valuosa inclusió a la Competició Oficial d’aquest any.

Sergi Sánchez, a Facebook: (..) parla precisament de la vulnerabilitat de la identitat femenina de la generació Z davant la cosificació del seu cos a les xarxes socials, la normalització de la cultura de la violació i la virtualització d’un jo que trontolla a costa de l’elogi i el linxament que rep a Interne . (..) El principal interès del film és prendre’s molt seriosament la radiografia d’un estereotip -el de les ‘juanis’ de la perifèria, que somien amb la celebritat atòmica i vulgar de la telerealitat a ‘prime time’- sense un àtom de condescendència, intentant entendre les circumstàncies que provoquen el seu desig –la ràbia de classe, la manca de futur, la conversió del jo en un valor de mercat– sense jutjar-lo.

Sandra Onana, a la crònica per a ‘Libération’: Qui diu primera pel·lícula de la competició, diu ofrena de sacrifici. Un cos, en primer lloc, el d’una noia rebel que vol caminar pel món, interpretat per una actriu desconeguda: interpreta per primera vegada. Encapçalant la pel·lícula amb èxit i amb una mirada molt ingrata, Malou Khebizi porta una primera pel·lícula francesa que en recorda furiosament una altra, anglesa: va ser l’any 2009 i es deia “Fish Tank”, d’Andrea Arnold, que la cineasta Agathe Riedinger ha citat com a model. El seu “Diamant Brut” també parla de la ràbia d’escapar d’un entorn sense sortida, hissant les veles lluny de la mare irresponsable i de l’habitatge de protecció social vorejat per erms, en algun lloc de Fréjus. Bellesa de silicona, dissenyada per als likes d’Instagram (..). Creiem que la pel·lícula té cura de no jutjar, o que procura molt de no fer-ho. L’observació que es fa sobre aquesta hiperfeminitat cridanera, però, és clara: a través d’ella, és naturalment el malestar i l’angoixa els que parlen (..).

Fabien Lemercier, a la crítica per a ‘Cineuropa’: El primer llargmetratge d’Agathe Riedinger és un acostament incisiu, commovedor i molt dinàmic a les grans esperances d’una elevació social gràcies a la telerealitat (..). Si la pel·lícula s’hagués de situar sota el paraigua d’una religió, seria la dels temps moderns i de les classes treballadores somiant amb escapar de la seva realitat i assolir la fama a través del reality TV. És un tema que la directora francesa aborda amb una passió frontal i hipermoderna, portant l’espectador sense negociació a l’estela emotiva d’una Cosette contemporània que s’imagina com la Ventafocs en el remolí de les xarxes socials. (..) Malou Khebizi esclata a la pantalla en la seva primera aparició al cinema (..). “Wild Diamond” pinta una imatge sorprenent i detallada d’una joventut absorbida per una mitologia de l’aparença i els diners (“a la vida, només les belles tenen èxit. Si ets guapo, t’admiren, si t’admiren, ets poderós, i si ets poderós, et paguen molts diners per això”) i per la seva addicció a les xarxes socials (aconseguint més seguidors a qualsevol preu, submergint-se en els comentaris de les seves publicacions, que la pel·lícula aconsegueix convertir en un autèntic personatge). És una espiral de fantasia i una recerca d’una ràpida escalada social on la desesperació s’arrossega, i que la cineasta (que en va escriure el guió) desenvolupa de manera molt eficaç, pas a pas, amb el contrapunt d’un romanç incipient i “normal” amb Dino ( Idir Azougli), un noi local. És un viatge contundent a la gran roda (loteria?) de la vida, embolicat en una fotografia preciosa i carnal de Noé Bach (..).

Owen Gleiberman, a la ressenya per a ‘Variety’ El drama d’Agathe Reidinger sobre una noia de 19 anys esclavitzada pels falsos deus de les xarxes socials i els ‘reality shows’ anuncia l’arribada d’una gran cineasta: (..) La revelació fascinant de “Wild Diamond” és que la debutant guionista i directora de la pel·lícula, Agathe Riedinger, explica aquesta història, la història de la vida de Liane i la història dels somnis corruptes que ens venen a tots, amb una clara visió i poder dramàtic digne d’Andrea Arnold o dels germans Dardenne -o, d’una manera més lleugera, la Sofia Coppola de “The Bling Ring”- (..).

Joan Millaret Valls, a l’article per a ‘cinemacatala.net’: (..) La cineasta no prejutja mai a la protagonista, tampoc vol fer un film sobre l’alienació, l’esclavatge, la dependència de l’exposició pública en les xarxes, refusant l’abordatge de la complexitat d’aquest tema apuntant altres qüestions com la hipersexualització de la dona. (..) Fa un retrat directe, viu i proper d’aquesta jove obsessionada amb la telerrealitat que no fa cas de les atencions d’un noi treballador del barri enamorat d’ella i tampoc dels consells de la seva mare separada que li retreu aquesta vida buida. Liane, una jove decidida a obrir-se camí a la seva manera, és com una Barbie de caràcter de la ‘banlieue’ francesa. ‘Diamant brut’ és un enèrgic i prometedor debut d’una nova cineasta que ofereix molts bons moments de cinema amb l’ajut d’una fotografia saturada. Unes maneres que poden recordar el cinema urgent en els marges de la societat de la cineasta britànica Andrea Arnold.

Peter Bradshaw, a la ressenya ‘Drama social-realista francès alimentat per l’energia de TikTok’ per a ‘The Guardian’ li posa 3 estrelles sobre 5 i en diu: La novella Agathe Riedinger aporta l’energia de TikTok per a aquesta història d’una aspirant a princesa-‘influencer’ d’Insta des del costat equivocat de les pistes, però la directora també aporta una mica de realisme social de la vella escola, exercint-ne l’atracció gravitatòria a la baixa. El resultat és directe i fluït i interpretat ferotgement per una protagonistaa nouvinguda que, a l’estil tradicional de pel·lícules com aquesta, és desafiadora, vulnerable i al davant i al centre de gairebé tots els plans. Però de vegades també es manté a flor d’aigua pel que fa a la narració, quedant-se sense idees abans del final, i la seva ambigüitat final sobre un èxit darrer, que hi és per a al·lucinar en lloc d’aconseguit, sembla anticlimàtica (..).

Diamant brut és l’òpera prima d’Agathe Riedinger que, al seu primer curtmetratge amb imatge real J’attends Jupiter (2018) ja parlava d’una dona anomenada Liane, de vint-i-un anys, que acaba de saber que ha estat seleccionada per a participar en un ‘reality show’ i està convençuda que la vida real per fi li començarà. Eve (2019), el seu següent curt, va de dues dones que estan esperant l’amor –és un díptic sobre l’excés de l’amor i la set d’immortalitat. L’Eve i la Lili, dues dones tancades al seu Edén, estan esperant amor i reconeixement. Modelades fins a la perfecció, convertides en quasi àngels, desafien el pas del temps i les han oblidat. És una oda a la bellesa, una declaració d’amor a l’anticonformisme i a l’esperança (Christian Wolfgang Barth)-.

