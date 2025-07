Altres veus: “Condenados” / “Sons” / “Vogter”, de Gustav Möller

Sinopsi de la pel·lícula:

L’Eva (Sidse Babett Knudsen), guardiana de presons exemplar, s’enfronta a un autèntic dilema quan traslladen a la presó on treballa un noi del seu passat. Sense revelar-ne el secret, l’Eva demana que la traslladin a la unitat del jove, coneguda com la més violenta de la presó. Els valors i el sentit moral de l’Eva es posen a prova…

Dades:

De Gustav MÖLLER, “Condenados” / “Sons” / “Vogter”. Producció: Dinamarca, Suècia. Any: 2024. Durada: 1h40. Guió: Gustav Möller, Emil Nygaard Albertsen. Amb Sidse Babett Knudsen, Sebastian Bull, Dar Salim. Nota de gènere: thriller psicològic. Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. Estrenes al cine i distribuïdores, DE: La Aventura, EE: 24.07.2025, DF: Les Films du Losange, EF: 10.07.2024, DI: Movies Inspired, EI: 27.03.2025. Festivals i premis: Berlín 2024 – Competició | Altres reconeixements. Cines de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona).

Articles publicats ran de l’estrena a Catalunya:

Una guardiana en una presó d’homes, crítica d’Imma Merino, al diari El Punt Avui: (..) Com que no en tenia coneixement, ho explico perquè em va sorprendre que la protagonista de “Condenados” (Sidse Babett Knudsen) treballi com a guardiana en una presó d’homes arribant a fer-ho en un bloc d’alta seguretat. I si, amb el pretext de “Borgen”, m’he referit a la política danesa, potser idealitzant-la, és perquè es considera que ha creat un sistema penitenciari prou humanitari que afavoreix la rehabilitació i la reinserció social / D’acord amb tal sistema, la guardiana de “Condenados” es mostra, al principi, atenta, respectuosa i empàtica amb els presos. Tanmateix, com he dit, això és al començament d’un film (..) que, de fet, no es proposa lloar les presons daneses, sinó crear una intriga psicològica amb la seva protagonista, que es trasbalsa i esquinça quan arriba al centre penitenciari un jove que, en un altre presó, va cometre un crim. No revelaré el perquè, per no impedir als lectors que ho descobreixin com a espectadors, però sí que, arrossegant un sentiment de culpa, la dona executa una venjança, no exempta de dubtes i contradiccions, des d’una posició de poder que trontolla, fins a capgirar-se, després d’actuar amb una violència extrema. El film pot mantenir l’atenció, però és excessivament recaragolat. A mes, el nucli dramàtic es construeix amb un fonament fràgil: la guardiana amaga una cosa de la qual sembla molt difícil que ningú tingui coneixement o no n’hi hagi constància.

Airós atac al sentit comú, crítica de Nando Salvà, al diari El Periódico: Hi ha un forat argumental a “Condenados” que impedeix agafar-se la cinta tan seriosament com pretenen els seus responsables. Gustav Möller mira de repetir la fórmula del llarg que el va donar a conèixer, “The guilty”, explicant una altra història claustrofòbica ambientada sobretot en un únic escenari i protagonitzada per un personatge psicològicament aïllat: (..). El problema és que no fa falta ser un expert en el sistema penal danès per entendre que les seves regles més bàsiques impedirien que alguns dels girs argumentals tinguessin lloc en la realitat / L’actriu Sidse Babett Knudsen ofereix una feina impecable en la pell d’una dona que mira en va d’impedir que li surtin de dins la fúria i la culpa, però també la seva decència essencial. A causa dels seus problemes de lògica, “Condenados” no aconsegueix oferir la reflexió sobre la línia que separa la justícia de la ‘vendetta’ i l’ús real de les presons –administrar càstig en lloc de garantir la rehabilitació– a què aspira. Funciona a tall de simple melodrama.

La reinserció impossible, article de Paco Vilallonga, al Full de Sala del Cinema Truffaut: (..) En la seva segona pel·lícula, el director danès utilitza elements que recorden poderosament el seu film de debut: tornem a tenir una protagonista omnipresent -en aquest cas no és un policia sinó una funcionaria de presons-, altra vegada l’economia de mitjans està al servei de la pel·lícula, i repetim un escenari pràcticament únic -enlloc de l’oficina del policia ara ens trobem en una presó d’alta seguretat. La clau de “Condenados -una traducció força interpretativa del títol original “Vogter” (Guardià)- rau en la forma com Möller administra la informació que proporciona a l’espectador per jugar amb la tensió i les expectatives sobre els personatges. En el primer segment del film anem descobrint progressivament els elements definitoris del conflicte, amb reminiscències del passat que es projecten de manera dramàtica sobre el present. I en la segona part, la trama es desplega més orgànicament plantejant una sèrie de dilemes que també ens interpel·len / La protagonista de “Condenados” és Eva, una funcionària de presons de la que pràcticament no sabem res. No veiem ni coneixem cap element de la seva vida quotidiana o personal. Només seguim la seva rutina diària, mecànica, sempre dins els murs de la presó on treballa. Descobrim que en el mòdul de presos no perillosos de la presó, Eva lidera dues activitats com un taller de ioga i unes classes de formació que busquen millorar la qualitat de vida dels presos i facilitar el seu retorn a la societat. Però, de sobte, l’arribada d’un nou reclús ho canviarà tot. La nostra protagonista sol·licitarà un trasllat al modul de presos perillosos on ha estat ingressat, i descobrirem les connexions personals d’Eva amb aquest intern. A partir d’aquí, la pel·lícula tractarà temes com la possibilitat de reinserció, la dificultat de tancar les ferides del passat o la venjança com a falsa via de catarsi personal / Com a “The guilty”, allò que fa reconeixible l’estil visual de “Condenados” és la contenció formal i la capacitat del director perquè fem una immersió en l’ambient que ens està proposant. En aquest sentit, el nou film de Gustav Möller és un film força claustrofòbic, que ens fa percebre en primera persona l’ambient opressiu de la presó i les ferides emocionals dels seus protagonistes. La combinació entre el thriller d’intriga, el film de presons -que cinematogràficament és gairebé un gènere en sí mateix- i el drama psicològic funciona de manera força equilibrada i convincent / Una de les claus de “Condenados” és sens dubte la interpretació central de Sidse Babett Knudsen en el rol de la funcionària de presons. Tots la recordem en el paper de Birgitte Nyborg, la primera ministra danesa protagonista de “Borgen”, una de les millors sèries de la història de la televisió contemporània i un autèntic tractat de política i comunicació política. Al Truffaut la vam veure fa molt poc a “Presumpció d’innocència”, la pel·lícula judicial dirigida per Daniel Auteuil, i l’any passat a “Club Zero”, el film de Jessica Hausner. Knudsen demostra novament la seva versatilitat i maduresa. La seva interpretació és clau per sostenir la pel·lícula i transmetre’ns la complexitat d’un personatge que arrossega unes ferides emocionals molt fondes, de molt difícil cicatrització.

Ressons de la projecció del film a Berlín 2024:

Lorenzo Ciofani, a la ressenya per a ‘Cinematografo’: Dilemes morals, sentit de la justícia, desig de venjança: la segona obra del director danès Gustav Möller és una pel·lícula de presó incessant i punyent, amb una Sidse Babett Knudsen extraordinària. (..) Entrellaçant la tensió palpitant de la pel·lícula de presó amb un dilema moral que no deixa escapatòria: el desig de venjança pot coincidir amb el sentit de justícia?.

Peter Debruge, a la ressenya per a ‘Variety’ -que fa un espòiler dels grossos, aviso-: Els cinèfils poden reconèixer el nom de Gustav Möller perquè el seu primer llargmetratge, “The Guilty”, es va presentar a Sundance, i després va inspirar un remake en anglès protagonitzat per Jake Gyllenhaal. La pel·lícula s’ambientava en un extrem d’una línia de serveis d’emergència, quan un agent de policia massa compromès intentava rescatar una persona angoixada la crisi de la qual no era tan senzilla com semblava. Un exemple impressionant de creativitat dins de les limitacions, “The Guilty” va convidar el públic a fer una pel·lícula d’acció dins del seu cap mentre els donava poc més que la cara tensa d’un únic personatge per mirar durant la major part de la seva durada. Amb “Sons”, Möller ha fet una pel·lícula més convencional, però encara situa la major part de la seva narració fora de la pantalla. (..) A les escenes inicials de la pel·lícula, abans que s’iniciï la trama, Möller mostra a Eva fent un esforç addicional cap als seus presoners, no per compensar el fet de ser una dona a una presó masculina, sinó perquè li importa. Mostra un instint gairebé maternal a l’hora d’intentar educar i gestionar la ira dels reclusos, cosa que té sentit més tard, quan ens assabentem que el seu fill de 19 anys va morir entre reixes. És el tipus d’ironia que caracteritza els grans personatges de la pel·lícula: Eva sent que va deixar caure la pilota en criar Simon (la història del qual es deixa a la imaginació del públic), i ara para l’atenció que li hauria d’haver prestat, amb l’esperança que podria salvar el fill d’una altra mare. Però “Sons” no és una història piadosa d’un guàrdia de presó inspirador. Si l’Eva sembla més compassiva del que podríeu esperar-ne, sapigueu que la seva caritat té els seus límits. Al cap d’uns minuts de la pel·lícula, arriba un nou grup de condemnats, i l’Eva s’endureix quan veu una cara coneguda entre ells: alt i tatuat, amb la mirada enfadada i d’ulls morts d’algú que abans ha renunciat al món (..), Mikkel Iversen (Sebastian Bull) és l’home que va assassinar el seu fill. Des que l’Eva el reconeix, comença a comportar-se de manera diferent, i durant la resta de la pel·lícula, la nostra tasca és endevinar què està pensant (..). La veritable pregunta, la que Möller vol que ens rondi pel cap, és si l’Eva vol venjar-se o redimir aquest assassí acabat d’arribar. Hi ha càmeres de seguretat per tota la presó, cosa que fa que sigui complicat per a ella provar alguna cosa massa agosarada. Però si vol fer que la vida de Mikkel sigui miserable, hi ha moltes maneres de fer-ho, des d’escopir-li el menjar fins a negar-li els privilegis del bany. I cas que ell li rebutgés aquestes provocacions, l’Eva pot tancar-lo en aïllament o fins i tot cancel·lar-li els privilegis de visita, cosa que intenta fer després de veure la mare de Mikkel (Marina Bouras) en una llista de propers convidats. La pel·lícula pot anomenar-se “Sons”, però són aquestes dues mares les que ofereixen el seu paral·lelisme més ric, ja que ambdues han experimentat el fracàs i la frustració de veure que els nois que van criar es desviaven, però, per descomptat, Mikkel va privar a Eva de l’oportunitat de consolar-se o reformar el seu propi fill. El dia de la visita, l’Eva cada cop més fora de polleguera ronda per fora de l’habitació, fumant. Aquesta injustícia només la fa més volàtil. Però fins a quin punt pensa portar la seva revenja? Per als fans de “Borgen”, l’actuació de Knudsen revela un costat més impredictible de l’estrella, que de vegades dóna un gir salvatge alimentat per la ràbia i el penediment. (..) Una part del comportament de l’Eva sembla atroç: està constantment colant-se i maquinant, com quan roba drogues del dipòsit i les planta a la cel·la de Mikkel. Segurament algú ha de conèixer els antecedents penals i el tràgic destí del seu fill, i, tanmateix, els seus superiors continuen excusant-li el comportament. No hi ha controls d’antecedents per als guàrdies de presons danesos? I no hi ha conseqüències per colpejar els condemnats gairebé fins a la mort? A “Sons”, la pregunta real és: on s’atura el cicle?.

David Abbatescianni, a la crítica per a ‘Cineuropa’: (..) Amb un guió sòlid i un ritme narratiu atractiu, aquesta pel·lícula (..) està plena de sorpreses. (..) [El director de fotografia Jasper J. ] Spanning i [el cineasta, en Gustav] Möller persegueixen i miren l’Eva mentre corre dins i fora de les cel·les de la presó i puja i baixa pels passadissos, ajudant els reclusos a estudiar o ensenyant-los ioga amb pistes d’àudio pre-gravades que es reprodueixen en un equip de música antic. Però estigueu segurs, no hi ha res ensucrat. Al contrari, quan arriba el primer punt d’inflexió, el conte de Möller pren un camí molt violent i cruel. (..) A partir d’aquest moment [l’arribada de Mikkel], el seu personatge es desenvolupa significativament, i descobrirem el seu costat més fosc. Curiosament, la narració oscil·la contínuament entre els límits del psicodrama i el gènere del thriller: és un equilibri que no és especialment fàcil d’assolir, però la direcció de Möller i els diàlegs secs (..) sens dubte hi ajuden. El que podria no convèncer del tot el públic, i és comprensible, és el fet que la connexió de l’Eva amb Mikkel sembli difícil de descobrir per als seus col·legues i la resta del personal de la presó. (..) És un fet més o menys plausible, però per ser justos, hem de reconèixer que aquesta “llicència poètica” és necessària perquè tota la història es desenvolupi i per establir conflictes i motius clars. (..) [Gustav] Möller ha elaborat un sòlid segon llargmetratge que ens recorda algunes veritats incòmodes sobre els objectius i els límits de la rehabilitació, alhora que s’endinsa en la lluita interior d’un personatge principal dividit entre el seu sentit del deure i els seus dilemes personals.

David Ehrlich, a la ressenya per a ‘IndieWire’: En Gustav Möller torna amb un altre thriller claustrofòbic, ambientat gairebé en un sol indret, sobre una membre moralment compromesa de les forces de l’ordre les febleses personals de la qual reflecteixen els defectes estructurals del sistema que sosté el seu poder. (..) “Sons”, si més no, és una cosa més rica i més aprofundida que [“The Guilty”] el debut de Müller, fins i tot si les qüestions agudes que fa sortir de la seva hipercontinguda premissa fan finalment d’aquest duo d’acer més un exercici de pensament sociopolític que un retrat viu de càstig i salvació. Mentre que “The Guilty” estava confinat en un centre de trucades d’emergència, “Sons” passa gairebé tota dins de les parets d’una presó de màxima seguretat als afores de Copenhague. L’Eva, (..) interpretada per la gran Sidse Babett Knudsen, és lliure d’anar i tornar quan vulgui, però l’abast limitat de la pel·lícula fa que aquesta dona de maneres suaus no sembli menys presonera en aquell lloc que qualsevol dels reclusos que supervisa (..). Si l’Eva té una vida fora de la feina, no sembla que tingui cap mena de pressa per a tornar-hi. (..) No hi ha cap raó per la qual Mikkel reconegui l’Eva o conegui el paper que ha jugat a la seva vida, però has d’assumir que els supervisors de l’Eva serien capaços d’ajuntar dos i dos. No ho fan, ni tan sols es planteja, i “Sons” vol que acceptis que l’Eva porta la major part de la seva història com un secret que no pot compartir amb cap dels seus companys de feina. No cal dir que Möller no té por de sacrificar una peça crucial de lògica per convertir l’Eva i en Mikkel en el circuit perfectament tancat que impulsa aquesta història. Per ser justos amb en [Gustav] Möller, la dinàmica entre aquestes persones és prou convincent per superar la seva inversemblança. (..) La revenja resulta addictiva, i en Mikkel no triga gaire a adonar-se que hi ha una inclinació personal en el seu càstig. Només és qüestió de temps que l’Eva travessi la línia i li doni avantatge a en Mikkel, convertint la seva fantasia de venjança en un malson que exposi el seu viatge de poder pel que és i deixi l’Eva a mercè del seu presoner preferit. Aquesta inversió, i l’escalada que la condueix, es fa encara més convincent pel buit que Möller hi crea (la fotografia de 4:3 d’enfocament poc profund de Jasper J. Spanning només s’afegeix a la naturalesa devoradora del drama), però “Sons” manté el seu caire glacial degut a la inquietant comprensió que l’Eva, amb tot el seu equipatge personal, segueix sent un microcosmos de la institució en què treballa. Per descomptat, la seva animositat té una història particular al darrere, però la seva relació amb Mikkel reflecteix l’ambivalència d’un sistema penitenciari que amaga la seva naturalesa punitiva darrere del canemàs transparent de la “justícia”. (..) [Sidse Babett] Knudsen dota el seu personatge d’un sentit tan torturat del bé i del mal que l’Eva és capaç de convertir-se en una postura plenament encarnada de la dissonància moral de la societat danesa. Per la seva banda, [Sebastian] Bull interpreta en Mikkel amb la impenetrabilitat d’un animal salvatge, “Sons” li dóna totes les oportunitats per suavitzar-se i donar a l’Eva una dosi de la seva pròpia medicina, però en Mikkel continua sent [un individu] prou desesperat i impredictible com per qüestionar-nos-en el potencial de la rehabilitació, i qui podria tenir la culpa perquè ell es quedi curt d’aquell objectiu. “Algunes persones no es poden salvar”, murmura l’Eva en un moment donat. “Així és com és”. Encara que no [està] resolt i [sigui] desinflantment retòric, el thriller de Möller manté el seu control contundent sobre nostre perquè es nega a veure-ho com un fracàs del sistema penitenciari del seu país, en contraposició al seu èxit final.

***

FOTOS: “Condenados” (La Aventura)