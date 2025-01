Altres veus: “Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela” / “Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère)”, de Pat Boonnitipat

Quan l’ ‘M’, un noi gandul i rondinaire, descobreix que la seva àvia pateix una malaltia terminal, decideix deixar de banda la seva precària carrera com a ‘streamer’ per a cuidar-la. Això sí… amb la mirada posada en el seu patrimoni multimilionari. Però guanyar-se la padrina no és fàcil. És una dona exigent, rigorosa i molt difícil de complaure. I, per si no n’hi hagués prou, l”M’ no sembla ser l’únic successor benintencionat. Haurà d’ensenyar les seves millors virtuts si es vol proclamar el beneficiari de l’herència! Tot i això, a mesura que passin els dies, l”M’ començarà a veure més enllà del seu propi interès i començarà a valorar l’oportunitat de reconnectar amb la seva àvia en els seus últims moments: aquesta és sinopsi de “Como hacerse millonario antes de que muera la abuela” / “Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère)” / “How to Make Millions Before Grandma Dies” / “Lahn mah”, de Pat Boonnitipat. Cinta tailandesa que se les prometia, per simpàtica, cara als Oscar – Film Internacional. Qualificada de pel·lícula delicada i sincera sobre la complexitat de les relacions familiars, el sacrifici i la recerca de la felicitat.

Tràiler:

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. Cine de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona).

Distribuïdores i estrena al cine, DE: DeAPlaneta, EE: 24.01.2025, DF: Tandem, EF: 16.04.2025.

ARTICLES PUBLICATS SOBRE EL FILM:

Un net i una àvia tailandesos que connecten (‘El Punt Avui’): El públic de les comunitats virtuals i els crítics han connectat molt bé amb “Lahn mah”, film tailandès dirigit per Pat Boonnitipat que s’estrena amb el títol inacabable de “Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela”. Un net gandul decideix cuidar l’àvia, malalta terminal, amb l’esperança que el faci hereu.

Relat intergeneracional (‘El Periódico’): (..) És un film dramàtic i còmic a parts iguals, d’arrel eminentment popular, però realitzat segons les maneres occidentals. El títol original en tailandès (molt més concís: “Lahn mah”) fa referència a la gana, que té a veure amb la relació inicial entre l’àvia, una dona ja experimentada, molt independent, afectada d’un càncer terminal, i el seu net (..) El llargmetratge té, per moments, el to entranyable que marca l’àvia, encarnada per una actriu no professional, però l’excés de música dolçassa i uns quants tòpics desvirtuen una mica aquest acomodat relat d’acostament generacional.