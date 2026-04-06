Altres veus: “Calle Málaga” (Maryam Touzani, 2025)

«Al carrer que dona títol a la nova pel·lícula de Maryam Touzani, Calle Málaga, hi viu la septuagenària María Ángeles (interpretada per la icònica actriu espanyola Carmen Maura) al seu estimat apartament de l’històric Barri Espanyol de Tànger. Després d’Adam i El caftán azul, la directora marroquina ens porta a la seva ciutat natal i al lloc on va créixer la seva àvia, abordant una història sobre la diàspora centrada en la idea del lloc de pertinença, on aquest modela profundament la identitat i on la identitat es configura a partir de la comunitat, en lloc d’essencialitzar-se» (OP) « (..) Potser és aquest vincle tan profund amb una ciutat, un barri i una gent, el que impedeix que aquesta deliciosa pel·lícula sigui tan rodona com ho podria haver estat. (..) La veritat és que encara que hi ha un moment en què la pel·lícula s’estanca una mica, és tan vibrant i tan emotiu el retrat de la María Ángeles, que acabes per lliurar-te al plaer de viure i gaudir que la impulsa a defensar el seu dret a envellir i morir allà on vulgui» (NV). «(..) Touzani i Ayouch construeixen un guió que va basculant entre el conflicte dramàtic, unes pinzellades de costumisme i finalment un retrat de la vellesa molt vitalista que proporciona algunes de les millors seqüències del film. En les imatges de Calle Málaga hi ha un retrat de Tànger molt càlid, també molt humà, tot i que potser en algun moment excessivament idealitzat o edulcorat. És en la segona part de la pel·lícula quan, esperonada per l’actitud de María Ángeles de rebel·lar-se contra les dificultats, la història va pujant de registre per convertir-se en un cant a la vida i a què mai és tard per reinventar-se» (PV).
Amb només tres pel·lícules, la veu de Maryam Touzani s’ha convertit en una de les més brillants i respectades del cinema africà. Des del seu debut el 2019 amb el drama intimista Adam -que va cridar poderosament l’atenció a la secció Un Certain Regard de Cannes, on es va presentar mundialment-, Touzani ha demostrat una especial cura per la construcció dels seus personatges, envoltants d’una calidesa i una sensibilitat que no defuig quan la història ho demana el perfil més dramàtic. A més, ha tingut la capacitat d’explicar unes trames que combinen a la perfecció l’especificitat local del seu Marroc natal, però que a la vegada transcendeixen aquest marc per esdevenir plenament universals.
La pel·lícula que la va catapultar definitivament a escala mundial va ser El caftán azul, premi FIPRESCI a Cannes, premi a la millor actriu a Valladolid i film que va estar present a la shortlist de l’Oscar a la millor pel·lícula internacional representant el Marroc. El seu segon film va ser un èxit en els circuits cinèfils arreu del món i va suposar la seva primera col·laboració amb el seu marit i també director Nabil Ayouch, amb qui va signar el guió a quatre mans.
El seu tercer treball, presentat per primera vegada al Festival de Venècia, és una nova confirmació del seu talent i, sens dubte, un títol especial perquè està ambientat per primera vegada a Tànger, la seva ciutat natal. A Calle Málaga, Touzani torna a col·laborar amb Nabil Ayouch en el guió i el film és una coproducció marroquina-espanyola amb Fernando Bovaira -el veterà productor de la majoria de les pel·lícules d’Alejandro Amenábar- i Simón de Santiago al capdavant. Aquest enllaç amb la part espanyola de la producció té sentit a partir de la pròpia dinàmica del guió que dona tot el protagonisme al personatge de María Ángeles, interpretat per Carmen Maura, una ciutadana espanyola que ha residit a Tànger durant pràcticament tota la seva vida.
Precisament el conflicte de la pel·lícula s’estableix a partir de la inesperada aparició de la seva filla Clara -interpretada per Marta Etura- i amb la que María Ángeles ha tingut una relació cada vegada més freda i distant. Clara és la propietària del pis de la seva mare a Tànger i està decidida a vendre’l per fer front a una delicada situació econòmica, motivada per un divorci poc amistós i haver-se de fer càrrec dels seus dos fills. Als vuitanta anys, María Ángeles es troba davant el dilema de deixar la ciutat i l’habitatge on ha viscut gran part de la seva vida per marxar a Madrid amb la seva filla o quedar-se
a Tànger, però resignar-se a viure en una residència. Però la paraula “resignació” no està en el vocabulari de María Ángeles i la pel·lícula es planteja a partir del conflicte com una història de resiliència i recerca de segones oportunitats que fins i tot poden arribar en l’etapa final de la vida.
Amb aquest material, Touzani i Ayouch construeixen un guió que va basculant entre el conflicte dramàtic, unes pinzellades de costumisme i finalment un retrat de la vellesa molt vitalista que proporciona algunes de les millors seqüències del film. En les imatges de Calle Málaga hi ha un retrat de Tànger molt càlid, també molt humà, tot i que potser en algun moment excessivament idealitzat o edulcorat. És en la segona part de la pel·lícula quan, esperonada per l’actitud de María Ángeles de rebel·lar-se contra les dificultats, la història va pujant de registre per convertir-se en un cant a la vida i a què mai és tard per reinventar-se.
Calle Málaga funciona molt bé quan Touzani es fixa en els petits detalls -els objectes, els detalls, els gestos- i quan retrata aquest univers personal, aquest “lloc en el món” que tots tenim i amb el que ens sentim íntimament lligats pels records i les vivències. Potser no funciona tan bé quan força recursos narratius -tot el que està relacionat amb els partits de futbol grinyola molt- i busca massa descaradament la complicitat de l’espectador. I
sens dubte ens ofereix una de les millors interpretacions de Carmen Maura, a qui als vuitanta anys Touzani ha fet un regal inesperat i meravellós que quedarà com un dels moments culminants de la seva llarga i exitosa carrera.
Al carrer que dona títol a la nova pel·lícula de Maryam Touzani, Calle Málaga, hi viu la septuagenària María Ángeles (interpretada per la icònica actriu espanyola Carmen Maura) al seu estimat apartament de l’històric Barri Espanyol de Tànger. Després d’Adam i El caftán azul, la directora marroquina ens porta a la seva ciutat natal i al lloc on va créixer la seva àvia, abordant una història sobre la diàspora centrada en la idea del lloc de pertinença, on aquest modela profundament la identitat i on la identitat es configura a partir de la comunitat, en lloc d’essencialitzar-se. Escrita per Touzani i la seva parella Nabil Ayouch (director d‘Everybody Loves Touda, que també van coescriure junts), Calle Málaga es va estrenar mundialment aquest any a la secció Venezia Spotlight del Festival de Venècia. A continuació, la pel·lícula tindrà la seva estrena nord-americana al Festival de Toronto, dins de la secció Special Presentations.
L’últim treball de Touzani ens presenta la Clara (Marta Etura), la filla de la María Ángeles establerta a Madrid, una mare acabada de divorciar que té problemes econòmics i pretén vendre la casa de la seva mare a Tànger, totalment en contra dels seus desitjos. Tot i això, la nostra astuta protagonista es nega a abandonar la seva estimada ciutat i mudar-se a Madrid. En lloc d’això, torna d’amagat a casa seva amb la ferma intenció de recuperar totes les seves pertinences, empenyorades precipitadament. En fer-ho, coneix el venedor d’antiguitats Abslam (Ahmed Boulane), amb qui entaula una relació amorosa després d’un començament difícil.
Amb un toc de comèdia lleugera, Touzani emmarca la seva pel·lícula al voltant de les relacions dins d’aquesta comunitat: les xerrades amistoses de la María Ángeles amb els joves de Tànger i els venedors locals, la relació problemàtica amb la Clara, la nova vida amb l’Abslam i el seu vincle únic amb la germana Josefa (María Alfonsa Rosso), una amiga de la infància i monja de clausura amb la qual conversa ocasionalment. Encara que la història resulta còmodament predictible en ocasions, la pel·lícula transmet en general la sensació d’una càlida abraçada, mentre la directora ens mostra les diferents cares de Tànger. Mitjançant la direcció de fotografia de Virginie Surdej, Touzani presenta la ciutat en tons taronges i rosats, des de les façanes característiques fins a la calidesa casolana de l’apartament de la María Ángeles. També es pren el temps necessari per retratar la florent relació entre la María Ángeles i l’Abslam, prestant especial atenció a la bella intimitat sexual entre tots dos, rarament mostrada en pantalla.
Al cor de la història hi ha diverses crides a l’acció entrellaçades: mai imposicions, sinó simplement punts de connexió que l’espectador pot vincular amb la seva pròpia vida i sobre els quals reflexionar. Per exemple, la relació entre la María Ángeles i la Clara ens convida a pensar profundament sobre les divisions generacionals, així com sobre el que significa prendre’s seriosament els desitjos i necessitats de la nostra gent gran, alhora que entenem que els vincles d’una persona amb un lloc poden no ser els mateixos que els nostres. Si et preguntes per què els teus pares o avis es resisteixen a abandonar casa seva, Calle Málaga t’explicarà amablement el perquè.
Calle Màlaga hauria de dir-se Carrer Maura. Aquesta pel·lícula és un regal per a l’actriu, un regal esgotador però molt gratificant. Carmen és a tots els plans. Carmen és la María Ángeles, una dona espanyola de 79 anys que ha viscut tota la vida a Tànger. La coneixem passejant alegrement pel seu barri i el seu carrer. I la seguirem en el seu camí: il·lusionada amb l’arribada de la seva filla Clara, decebuda per la decisió que ha pres sense dir-li-ho, trista i deprimida quan es tanca, lliure en la seva escapada, emprenedora en el seu afany de reconstruir casa seva i la seva vida, enamorada sense gairebé adonar-se’n, feliç de nou, i…
És un arc emocional i físic en què Carmen Maura se sent a gust per desplegar tots els registres de comèdia i de drama, fins i tot per arriscar-se en alguns moments sense por i plena d’energia. Aquest regal fantàstic li’l ha fet la directora tangerina Maryam Touzani a qui recordem per la delicada pel·lícula El Caftán Azul, en què també s’acostava a un personatge poc convencional.
(..) Potser és aquest vincle tan profund amb una ciutat, un barri i una gent, el que impedeix que aquesta deliciosa pel·lícula sigui tan rodona com ho podria haver estat. Quan es recorda, és difícil deixar fora allò que és important per a una mateixa, però no tant per a la història. La veritat és que encara que hi ha un moment en què la pel·lícula s’estanca una mica, és tan vibrant i tan emotiu el retrat de la María Ángeles, que acabes per lliurar-te al plaer de viure i gaudir que la impulsa a defensar el seu dret a envellir i morir allà on vulgui.
Aquest és l’altre gran tema de Calle Málaga: l’envelliment. (..) Són molts els prejudicis sobre la vellesa, i no és menor la tendència a considerar les persones grans com “nens i nenes velles” a les quals cal tractar com si no tinguessin dignitat. Un dels moments més durs de Calle Málaga és precisament aquesta manca de respecte que demostren cap a la María Ángeles les persones que treballen a la residència on la seva filla l’ha reclosa.
(..) Calle Málaga —o Carrer Maura— és un film de llum que no perd de vista que la vida, de vegades, no ens deixa ser com voldríem.
FOTO DE PORTADA: Calle Málaga (Caramel Films)
