Altres veus: “Blue Sun Palace”, de Constance Tsang

L’Amy i la Didi viuen i treballen en un saló de massatges a la comunitat xinesa de Queens, Nova York. Lluny del seu país d’origen, comparteixen rialles i somnis mentre compleixen amb les seves responsabilitats. Tot i l’escarràs diari, en jornades extenuants, han format al costat de les seves companyes una germandat forta que les sosté cada dia. Quan una tragèdia té lloc durant l’Any Nou Lunar, l’Amy troba consol en en Cheung, el solitari amant de la seva amiga. Però per sobreviure, haurà d’allunyar-se’n i començar a pensar en ella mateixa.
De Constance TSANG, Blue Sun Palace. Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 1h57. Guió: Constance Tsang. Amb: Wu Ke-xi (Amy), Lee Kang-sheng (Cheung), Haipeng Xu (Didí). Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. Festivals i premis: Canes 2024 – Setmana de la Crítica (Premi del Jurat) | Seminci 2024 – Punto de Encuentro | Altres reconeixements. Distribuïdores i estrena als cines, DE: Atalante. EE: 22.08.2025, DF: Nour Films, EF: 12.03.2025, DI: pendent, EI: Pendent. Cines de referènia d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona) | Espai Texas (Barcelona). S’estrena en VOSC.
Un saló de massatges a Queens, crítica de Quim Casas, al diari El Periódico: Hi ha pel·lícules que es defineixen pel seu to, per la forma temperada de mostrar en pantalla la quotidianitat o la tragèdia. “Blue Sun Palace”, debut de la directora nord-americana d’origen xinès Constance Tsang, és una d’elles. La primera mitja hora és excel·lent. Veiem el dia a dia d’un grup de dones xineses que treballen, viuen i dormen en un saló de massatges a Queens. Veiem la intimitat entre una d’aquestes dones i un home casat. No hi ha música, els plans són llargs i s’imposa l’austeritat formal. A l’entrada del saló hi ha ben visible un rètol en el qual es diu que no es realitzen serveis sexuals. Són dones que viuen precàriament, però alhora felices en els seus instants quotidians, sobretot els de la protagonista, la seva millor amiga i l’amant / Però a la mitja hora es produeix un esdeveniment inesperat. El film, tot i que no ha arribat encara a la meitat, es parteix en dos. És llavors quan apareixen els títols de crèdit. I a continuació se’ns explica la pèrdua i l’absència en dos d’aquests personatges. Un exercici de supervivència emocional diferent, treballat, equànime i excel·lentment interpretat (..).
El dol que acosta i separa, crítica d’Imma Merino, al diari El Punt Avui: (..) “Blue Sun Palace” continua atenta a la quotidianitat de dos dels personatges esmentats, amb l’absència de l’altre, vivint una experiència de dol. Són immigrants en un barri de Nova York que la directora, nord-americana d’ascendència xinesa, coneix perquè hi va néixer i hi ha crescut: Flushing és ple de gent de procedència asiàtica i el film sembla voler reflectir com cada comunitat viu aïllada i també una separació entre grups de dones i d’homes immigrants. Atenent-nos al que mostra la ficció, pel que fa a les massatgistes del Blue Sun Palace, Constance Tsang fa present, amb tanta subtilesa com claredat, que no treballen en cap “palau amb el sol blau”: mantenint una solidaritat entre elles, semblen sota vigilància (no només al treball, sinó on s’allotgen) mentre el cartell “No es fan serveis sexuals” té una significació ambigua. Això mentre que el personatge de Cheung (encarnat per Lee Kang-sheung, actor habitual de Tsai Ming-Liang) treballa durament en la construcció després de fugir de Taiwan ple de deutes, en haver arruïnat la seva empresa, amb el compromís d’enviar diners a l’esposa i la filla, cosa que li costa complir duent una vida aliena a elles / Com he dit, “Blue Sun Palace”, però, és sobretot una pel·lícula sobre el dol per una pèrdua, que, com viuen l’amant i l’amiga de la difunta, tant acosta com separa els que el comparteixen. Tsang ho aborda amb una serenitat, una sobrietat, una delicadesa i una empatia humanista que fan que la seva pel·lícula sigui molt estimable. No es perdin els títols de crèdit que apareixen completament al final mentre es manté un pla fix sobre el rostre d’un home.
Les noies del centre de massatges, crítica de María Adell Carmona, al diari Ara: En el sorprenent debut de la cineasta sinoamericana Constance Tsang, els espais serveixen per retratar les vides opressives dels seus protagonistes, però també per encapsular els seus instants efímers de felicitat. Didi i Amy són dues amigues xineses que treballen i viuen en un centre de massatges d’un barri novaiorquès en condicions d’explotació laboral i sexual. Les seves vides es creuen amb la del Cheung, un solitari i madur immigrant taiwanès que treballa en una constructora. Per explicar aquesta història de diàspora, dol i segones oportunitats, Tsang s’allunya de l’estètica del cinema ‘indie’ nord-americà per construir una pel·lícula radicalment personal que està més a prop de la rigorositat formal de Chantal Akerman que de l’empatia tragicòmica del cinema de Sean Baker (..).
Blue Sun Palace: el palau de l’amistat, crítica de Núria Vidal, a Filmtopia: Constance Tsang és de Queens, Nova York, però també és xinesa. Viu les contradiccions de les dues cultures i les reflecteix en un film tan senzill com complex, ple de sentiments que mai no cauen en el sentimentalisme / (..) “Blue Sun Palace”, el seu primer llargmetratge, es va presentar a la Setmana de la Crítica de Canes 2024, on va obtenir el Premi French Touch, un guardó que li és especialment significatiu, ja que reflecteix el seu amor pel cinema francès i, en particular, el seu reconeixement al cinema de tres directores: Chantal Akerman, amb qui comparteix la mirada de qui observa des de fora; Agnès Varda, present en el tractament gairebé documental d’una comunitat concreta, i Céline Sciamma, amb qui coincideix en la manera de retratar les emocions i els sentiments / (..) Aquest equilibri emocional s’esquerda amb l’arribada d’una tragèdia durant l’Any Nou Lunar. A partir d’aquest moment, el film fa un gir: passa de retratar l’amistat entre dues dones joves a explorar una nova amistat, inesperada i marcada pel dolor i l’absència, entre l’amiga que s’ha quedat sola i un home que també s’ha quedat sol. L’un al costat de l’altra emprenen un camí de recuperació i guariment que serà més complicat del que esperaven / (..) És molt interessant veure com la directora és capaç de reflectir les diferents formes de violència –la física, en la tragèdia de l’Any Nou Lunar; l’econòmica, molt present per la crisi; la sexual, davant la insistència d’alguns clients que volen més que un massatge; i la social, ja que aquestes dones continuen essent considerades estranyes al seu propi país– sense que el film sigui en cap moment violent. Tot es mostra de forma subtil, gairebé fora de camp, sense efectismes innecessaris. Amb un ritme pausat, que és, en realitat, el de la vida quotidiana (..).
