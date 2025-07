Altres veus: “Black Dog”, de Guan Hu

Sinopsi de Black Dog:

A la vora del desert de Gobi, al nord-oest de la Xina, en Lang torna a la seva ciutat natal després de ser alliberat de la presó. Tot treballant amb l’equip local de patrulla canina per netejar la ciutat dels gossos de carrer abans dels Jocs Olímpics de 2008, havia establert una connexió poc probable amb un gos negre. Aquestes dues ànimes solitàries ara emprenen un nou viatge juntes.

En aquest blog, també:

Fitxa de la pel·lícula

Articles publicats ran de l’estrena del film:

La complicitat entre un home i un gos petaner, crítica d’Eulàlia Iglesias, al diari Ara: “Black dog”, premiada al Festival de Canes, és una de les propostes més potents i originals del cinema xinès recent / El punt de partida de “Black dog” podria ser el d’un ‘western’ o d’un ‘noir’. El Lang (l’estrella taiwanesa Eddie Peng), un home de mitjana edat que acaba de sortir de la presó, torna al seu poble, als confins del desert. És de poques paraules, però desprèn una aura innegable, augmentada per la moto que condueix. Les possibilitats de refer la seva vida passen per confrontar el poder del grup de gàngsters local i de l’home que l’acusa d’haver matat el seu nebot / Però “Black dog” té lloc a la Xina contemporània, en una petita ciutat postindustrial a la regió del Gobi, quan el gegant asiàtic està a punt d’entregar-se al cofoisme de la celebració dels Jocs Olímpics. Guan Hu afegeix una capa postapocalíptica a tot aquest escenari poc galdós: la zona és plena de gossades de petaners que sembren el caos, de manera que el govern paga a qui en captura. El protagonista, però, decideix establir un vincle d’afecte amb el quisso negre del títol que al principi volia empaitar. El director actualitza així un arquetip clàssic, el del marginat amb un codi moral propi, tot assimilant-lo al gos de carrer mal vist per una societat obsessionada per les aparences i el control (..).

Gossos de carrer, article del diari El Periódico: L’ última pel·lícula de Guan Hu s’obre amb una imatge quasi de western nord-americà, però en lloc del Far West es pot veure el desert de Gobi, situat entre el nord de la Xina i el sud de Mongòlia (..) / (..) “Black dog” és una pel·lícula molt curiosa, fruit de certa obertura en el cine xinès contemporani. (..) La cinta és agressiva i hieràtica. Discursiva i entretinguda. Amb massa moments sense tensió i altres d’insospitada tendresa entre l’home i l’animal. Ambientada fa 17 anys, es pot considerar també una metàfora de la Xina actual, tan evolutiva com poc permissiva.

La ciutat fantasma i els seus gossos, article d’Àngel Quintana, al Full de Sala del Cinema Truffaut: Estem en una ciutat del desert de Gobi durant els dies immediatament anteriors al fet que a la ciutat de Pequín se celebrin Jocs Olímpics -inaugurats el 8 d’agost de 2008-. L’esdeveniment esportiu coincideix amb un eclipsi solar

que és vist en aquesta terra estranya. A “Black Dog” de Guan Hu els dos successos tenen aquí la seva importància. Hi ha un contrast entre les ruïnes d’una ciutat abandonada i en transformació amb l’èpica triomfalista i publicitària dels jocs. Mentre que les imatges de l’eclipsi actuen com a catarsi lírica dins d’una ficció que retrata la descomposició d’un lloc en una ciutat hàbitat que, segons la propaganda del règim, volen que sigui més pròsper en els negocis. A aquests dos fets al·legòrics n’hi ha un tercer que marca tota la pel·lícula, la ciutat deserta està ocupada per centenars de gossos abandonats. Els habitants que ja han marxat de l’enclavament els van deixar i els gossos passegen pels carrers, de les places, els edificis en ruïnes i tots els paratges gairebé desèrtics dels voltants, com si estiguessin sota el seu domini. Els gossos han creat el seu hàbitat, sobreviuen. La ciutat està desapareixent per deixar pas a un altre tipus d’estructures urbanes que encara no resulten visibles, i és aquesta mutació la que es deixa veure lentament. Els gossos abandonats pels seus amos són com a fantasmes de si mateixos. El cineasta Guan Hu forma part de l’anomenada sisena generació del cinema xinès i va començar la seva carrera l’any 1994, com altres directors, entre ells Jia Zhang-Ke -de qui aquests dies hem vist “A la deriva”- el seu cinema crea espais distòpics a partir del testimoni gairebé documental de les metamorfosis que ha experimentat el paisatge humà, urbà i físic de la Xina / El protagonista de la història és el fill del cuidador del zoo. El seu pare és un avi ja alcoholitzat i en trànsit de morir. El fill torna a la ciutat després de complir condemna per un suposat assassinat. El fill és un personatge silenciós, que amb prou feines arriba a pronunciar quatre o cinc frases en tota la pel·lícula. És un personatge atrapat pel buit existencial que troba en el desert de la ciutat una projecció del seu propi desert interior. El protagonista acaba encapritxant-se d’un gos negre i díscol. (..) Guan Hu crea l’acció de la primera part relat en el procés de domesticació de la fera, que coincideix amb la domesticació del personatge, que vol esborrar el seu enigmàtic passat. A mesura que “Black Dog” avança, veiem com l’afecte entre l’home callat i el gos pacificat crea una certa empatia als espectadors. “Black Dog acaba erigint-se en una duríssima metàfora d’un país arrasat per un hipotètic progrés, un escenari desolat i gairebé negre pel color, també les terres que l’envolten, gairebé un no-lloc despersonalitzat. Una pel·lícula silenciosa, seca i en certa manera molt aspre, però en la que Guan Hu sap treballar amb els plans horitzontals per crear tota una cosmogonia que va del realisme al simbolisme, del relat aspre a la metàfora. Una obra clau per comprendre els camins i la força estètica del nou cinema xinès.

Ressons de la projecció de la pel·lícula a Canes 2024:

Carlos F. Heredero, a l’article per a ‘Caimán’: (..) Guan Hu arriba a realitzar aquesta més que notable pel·lícula després de dirigir més de vint llargmetratges i diversos episodis de sèries televisives després de debutar al cinema amb “Dirt” (1994). I el que més crida l’atenció de la nova proposta és la depuració i la sequedat, travessades per un soterrat i subtil alè còmic i poètic, per explicar una història situada en una llunyana població xinesa del desert de Gobi durant els dies immediatament anteriors a la celebració a Pequín dels Jocs Olímpics (inaugurats el 8 d’agost del 2008) poc després que un complet eclipsi solar pogués ser vist en aquelles mateixes latituds. Els dos successos tenen aquí la seva importància, ja que actuen el primer com a contrast triomfalista i publicitari, i el segon com a catarsi lírica dins una ficció que retrata –a mig camí entre el realisme més sobri i la ciència-ficció gairebé distòpica sense arribar a posar-hi en joc ni un sol element de naturalesa fantàstica– la descomposició d’una ciutat en trànsit de ser pràcticament enderrocada en la seva integritat per il·luminar un nou hàbitat més pròsper en els negocis (segons la propaganda oficial) mentre els gossos abandonats pels habitants que ja se n’han anat de l’enclavament s’ensenyoren dels carrers, de les places, dels edificis en ruïnes i de tots els paratges gairebé desèrtics dels voltants. (..) [En aquesta situació], el fill del cuidador del zoo (..) torna a la ciutat després de complir condemna per un suposat assassinat. Personatge taciturn i silenciós, que amb prou feines arriba a pronunciar quatre o cinc frases en tota la pel·lícula (interpretat pel cantant canadenc-taiwanès Eddie Peng, ja present en pel·lícules de Tsui Hark, Zhang Yimou i Sammo Hung, entre d’altres), el protagonista acaba posant afecte en un gos negre i díscol, inicialment agressiu, però en realitat desvalgut i fràgil, que comparteix amb ell l’atenció dramàtica del relat i, a mesura que avança, l’afecte compartit dels espectadors. Pel·lícula de narrativa seca i el·líptica, despullada de qualsevol adorn o subterfugi psicologista, “Black Dog” acaba erigint-se com a duríssima metàfora d’un país arrasat per un hipotètic progrés, un escenari desolat i gairebé negre pel color també les terres que l’envolten, gairebé un no-lloc despersonalitzat en què els gossos salvatges rendeixen un emocionat tribut a un heroi gairebé melvilià –en el silenciós hieratisme i en el personalíssim codi de lleialtats morals– quan aquest torna a la ciutat després de rescatar l’animal que dóna títol al film (..).

Altres reaccions: Diego Lerer, crítica per a ‘Micropsia’.

***

FOTOS: “Black Dog” (© The Seventh Art Pictures – Memento)