Altres veus: “Bagger drama”, de Piet Baumgartner

Nota sinòptica del film:

Un film premiat a Sant Sebastià sobre el dol i la incomunicació que sorprèn pel seu guió i una gran força visual (no us perdeu els balls sincronitzats de les excavadores) (D’A)

Sinopsi de Bagger drama:

Una família té dificultats per parlar de sentiments, amor o intimitat. El negoci familiar de lloguer, venda i reparació d’excavadores exigeix tota la seva atenció. Tothom ha de fer pinya. Però quan la filla petita pateix un accident mortal, la seva realitat s’ensorra completament. El fill no se sent comprès, ni en les seves idees de futur ni en la seva homosexualitat, i s’estima més anar-se’n als Estats Units abans que fer-se càrrec de l’empresa. El pare vol oblidar i s’enamora de la nova directora de la coral en què participa. I la mare es troba de sobte tota sola amb el gos a la casa familiar.

Nota:

El dolor porta a quedar-se sense paraules. Les accions substitueixen les converses. La perplexitat condueix a malentesos. Els malentesos porten a la ira. I la ira condueix a l’odi. Per què es fan tant de mal, encara que s’estimin tant? Un relat sobre la incomunicació, amb excavadores que ballen i personatges que busquen el seu lloc al món.

Tràiler:

Dades:

De Piet Baumgartner, “Bagger drama“. Producció: Suïssa. Any: 2024. Durada: 1h34. Guió: Piet Baumgartner. Amb: Bettina Stucky, Phil Hayes, Vincent Furrer, Karin Pfammatter. Festivals i premis: Sant Sebastià 2024 (Premi Nous Directors) | D’A 2025 | DE: Noucinemart. EE: 20.06.2025. Estrenada en VOSC.

FOTO: “Bagger drama” (Noucinemart)

Articles publicats ran de l’estrena a Catalunya:

El dol i els seus llocs, article del diari El Periódico: (..) I l’univers pel qual es mouen trencats de dolor és el negoci familiar, una empresa d’excavadores. Això últim, lluny de ser accessori, és clau (des del títol) / A “Bagger drama” hi ha moltes decisions de direcció i de posada en escena enfocades a plantejar com tornen a configurar-se els espais quotidians, laborals i domèstics quan es pateix l’absència d’algú que solia transitar-los. Per a Baumgartner aquesta idea és essencial, i la porta formalment a l’escenari més important de les seves vides (gairebé més que la seva casa), el negoci familiar que els sosté: hi ha una recerca interessant (i peculiar) de la bellesa en el moviment, en el ballar, de les màquines, una bonica manera d’explicar com la tristesa i la malenconia ho mouen tot. Aquesta estètica plena de significat i la precisió en l’escriptura del dol de cada personatge en són els punts forts.

De persones i màquines, article de Daniel Pérez Pamies, al Full de Sala del Cinema Truffaut: Hi ha diverses maneres de fer que les coses surtin a la superfície: una és a través del temps, que fa emergir la veritat de la mateixa forma que fa florir les plantes i els organismes; l’altra, més ràpida —i potser fins i tot més eficient—, és amb una pala excavadora autopropulsada d’últim model. Sobre aquestes dues fórmules, d’alguna manera, es construeix el “Bagger Drama” de Piet Baugarneer (2024). En aquest sentit, cal assenyalar que si el cinema s’ha interessat per la imatge de l’excavadora és, entre altres coses, perquè la seva figura remet directament a la de les ruïnes, al jaciment, a allò que està enterrat sota la superfície terrestre. Als estrats. L’excavadora evoca l’aparició de l’ocult, del que és secret, del trauma, però també pot referir el seu enterrament. És aquí, en aquesta ambigüitat, on també apareix la tensió entre l’ocultació i la mostra, entre el passat i el present, entre la construcció i la destrucció, a partir de la qual Jordi Balló explica —en un dels capítols del llibre ‘Motivos visuales del cine’—la conversió de l’excavadora en una figura fèrtil de les produccions modernes. La proposta de Piet Baumgarneer a “Bagger Drama” —literalment traduïble per “el drama de l’excavadora”— està en funció d’explotar aquest imaginari i desenvolupar una història familiar que s’articula al voltant de la imatge d’aquesta màquina pesada / (..) Així, l’originalitat de Baumgarneer en aquesta pel·lícula —que és el seu primer llargmetratge de ficció— no resideix únicament en convertir les màquines en una mena d’organisme viu i sensible que es mou amb una gràcia i una lleugeresa inèdites —allà queden, en la seqüència d’obertura, els braços de dues excavadores que s’aixequen cap al cel, com si fossin dues mans que intenten tocar el sol, o les coreografies de gestos que, a través dels botons i les palanques accionades pels operaris, integren un ballet mecànic del més sublim—, sinó que tota la posada en escena de la pel·lícula està mitjançada per una distància formal i una planificació vinculades a allò mecànica, on els moviments de les excavadores defineixen no només el muntatge extern —a través d’uns interludis i uns inserts que des- comprimeixen la gravetat dels múltiples relats— sinó també d’un muntatge intern en el qual l’esdevenir-màquina defineix una tensió que es fa present a través d’unes excavadores que es presenten com a dinosaures i uns éssers humans que es comporten, per moments, amb la fredor de les màquines.

FOTO: Piet Baumgartner (© Oscar Fernandez Orengo)

El director:

Piet Baumgartner és un experimentat artista visual. Dirigeix cinema i teatre. Està interessat en les persones, les màquines i les emocions. Tanmateix, acostuma a treballar en coŀlaboració, per exemple amb el músic Rio Wolta o amb la creadora teatral Julia Reichert. La seva producció EWS, sobre l’escàndol polític més gran del Parlament suís, va ser considerada com a millor obra de l’any. La peŀlícula documental The Driven Ones, sobre l’elit empresarial, va ser seleccionat a competició al festival de documentals més important del món (IDFA – Festival Internacional de Documentals d’Amsterdam), i va estar nominat als Premis del Cinema Suís. Piet ha estat guardonat amb premis nacionals i internacionals. L’origen de Bagger Drama és el vídeo musical Through My Street, creat el 2015 amb el músic Rio Wolta. El vídeo, en què diverses excavadores es mouen com si fessin ballet en un jaciment de grava, va fer la volta al món i va guanyar diversos premis (Noucinemart).

FILMOGRAFIA