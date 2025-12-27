Altres veus: “Ariel”, de Lois Patiño

El fet que Ariel (2025) neixi de la idea de l’argentí Matías Piñeiro i del gallec Lois Patiño, d’explorar La tempestat de Shakespeare (i per extensió, de tota l’obra del dramaturg) des de la perspectiva del personatge Ariel, l’esperit de l’aire, atrau la crítica cinematogràfica pel que congria dels jocs meta-shakespearians de Piñeiro i la poètica aclaparadora dels plans subjugants (..), el tractament visual atmosfèric, la cura amb què es filma el paisatge i l’ús d’estratègies que converteixen la pantalla en un llenç (virats de color, sobreimpressions) típic de Patiño; però el resultat no els acaba de fer el pes…
Benvinguts a l’illa de Shakespeare, crítica de María Adell Carmona, al diari Ara:
“Ariel” és el resultat de la col·lisió entre dos universos creatius: el del cineasta gallec Lois Patiño (“Samsara”) i el de l’argentí Matías Piñeiro (“Hermia & Helena”), que ja havien escrit i dirigit conjuntament el curtmetratge “Sycorax”, una mena de preqüela d’aquest film. A “Ariel”, finalment, Piñeiro només apareix com a coautor de la idea original, però es pot rastrejar la seva influència des de la mateixa sinopsi: una actriu (Agustina Muñoz, col·laboradora habitual del director argentí) arriba a una illa de les Açores per participar en una representació teatral de ‘La tempestat’, de Shakespeare. Allà es trobarà amb la misteriosa Ariel (Irene Escolar), que li explica que els illencs no són persones de carn i ossos sinó personatges d’obres shakespearianes repetint eternament el seu paper.
El punt de partida literari i el joc entre realitat i representació, típic de l’obra de Piñeiro, converteixen aquesta pel·lícula en la més obertament vinculada a la ficció de la filmografia de Patiño, així com la més lúdica i voluntàriament lleugera. Un tractament visual atmosfèric, la cura amb què es filma el paisatge i l’ús d’estratègies que converteixen la pantalla en un llenç (virats de color, sobreimpressions) demostren que aquest és, sobretot, un film de Patiño. (..) La sensació d’estar contemplant una obra bipolar, que es debat entre la comèdia metanarrativa i la indagació metafísica.
L’illa de les representacions, crítica de Philipp Engel, al diari La Vanguardia:
(..) una certa sensació de desequilibri.
Continua havent-hi l’argentina Agustina Muñoz i els jocs meta-shakespearians de Piñeiro, mentre que la imatge, amb magnètica fotografia de Ión de Sosa, oscil·la entre la psicodèlia psicotròpica i el surrealisme amable que respiren els paisatges de l’arxipèlag lusità. A Muñoz, que fa de si mateixa, li dona la rèplica Irene Escolar, una Ariel que ja no recorda a l’actriu que la interpreta, ja que en aquesta illa onírica, tots els personatges de Shakespeare campen al seu aire sense ser conscients de ser-ho, una ambiciosa ocurrència per a la qual Patiño encara no està a l’altura del bard de Buenos Aires. Hi ha una gràcia en les “shakespereadas” de Piñeiro, de “Rosalinda” (2011) a “Isabella” (2020), que aquí no ha arribat a la seva plenitud, malgrat la poètica aclaparadora dels seus més plans subjugadors.
Atrapats en un personatge, crítica d’Imma Merino, al diari El Punt Avui:
En una de les seves col·laboracions amb el director argentí Matías Piñeiro, al film “Viola” (2012) Agustina Muñoz encarna la directora d’una companyia que assaja ‘Nit de Reis’. No és per res que l’actriu es faci present a “Ariel”, una mena de faula a propòsit del teatre de Shakespeare titulada amb el nom de l’esperit al servei de Pròsper, duc desterrat en una illa convertit en mag, a ‘La tempesta’. De fet, Lois Patiño (després de mostrar la força del paisatge de “Costa da Morte”, d’imaginar a “Lúa Vermella” un lloc de fantasmes amb humans immòbils i d’abordar la creença en la transmigració de les ànimes a “Samsara”) va concebre inicialment aquest seu nou llargmetratge amb Piñeiro com una continuació d’un curt dirigit conjuntament, “Sycorax” (2021), per donar veu a la bruixa acusada d’haver encisat i empresonat Ariel en un arbre. El cas és que la protagonista d’aquest curt és també Muñoz, que fa com si es representés ella mateixa en el joc de miralls desplegat a la meta-ficció d’”Ariel”: una actriu argentina a qui una companyia gallega ha contractat perquè interpreti l’esperit entremaliat en un muntatge ‘pop’ de ‘La tempesta’ a les Açores.
Quan Agustina arriba a l’illa no hi troba cap membre de la companyia (ni pot connectar-hi telefònicament) mentre observa un comportant rar en els seus habitants: treballant en hotels o supermercats, transitant per carrers o boscos, reprodueixen diàlegs de Shakespeare. (..) No tots els moments estan a l’altura de la idea i potser hi ha coses massa repetides en aquest lloc imaginari, però ens interpel·la per pensar que som uns personatges atrapats en el teatre del món: en la nostra identitat i la manca de llibertat.
Els fantasmes de la paraula, crítica de Sergi Sánchez, publicada al seu compte de Facebook:
A “Viola” i “Hermia y Helena”, el director argentí Matías Piñeiro feia jocs malabars amb ‘Nit de Reis’ i ‘Somni d’una nit d’estiu’ per demostrar, és clar, que en Shakespeare pertany a tothom i és a tot arreu, que els seus textos es modulen pels carrers de Buenos Aires o Nova York per mesurar les fluctuacions de l’amor, i que el cinema de la paraula pot oxigenar les estratègies discursives del teatre isabelí perquè no tinguem cap dubte que el Bard d’Avon va ser guionista abans de ser un frare de la comèdia iàmbica. El cinema de Piñeiro, intensament abraçat per les actuacions de les seves esplèndides actrius, és molt més accessible del que pot semblar, tot i que a Espanya, curiosament, només s’ha projectat en els marges del cinema de festivals. Per això és una gran notícia que la seva sensibilitat s’hagi unit a la de Lois Patiño, per molt lluny que estiguin, geogràficament i conceptualment.
O potser les distàncies entre oposats són més curtes del que semblen, com demostra “Ariel”, de la qual el cineasta gallec és finalment responsable després que Piñeiro no pogués rodar amb ell a causa de conflictes d’agenda. Si l’autor de “Costa da Morte” i “Samsara” ha cultivat la seva imatgeria visual invocant la naturalesa espectral dels paisatges gallecs i els seus habitants, creant un cinema sinestèsic, poètic i somnàmbul, ara es troba amb l’univers de Piñeiro per a imaginar una bombolla teatral, en la qual una actriu a punt d’interpretar ‘La tempesta’ de Shakespeare topa amb els habitants d’una illa de les Açores condemnats a representar-la eternament. Aquesta Ariel potencial (Agustina Muñoz, una habitual de la companyia de Piñeiro) es troba amb una Ariel real (Irene Escolar), de manera que el virtual i el real coincideixen en una imatge especular on la realitat i el seu reflex intercanvien impressions, llums i ombres. En el seu projecte meta-narratiu, “Ariel” delata els mecanismes de la ficció; mostra maneres infinites de recitar Shakespeare, esborrant les diferències entre l’aficionat i el professional; invoca el deute que la seva obra té amb els paisatges del fantàstic, però també de l’aventura. I tanmateix, de vegades, la pel·lícula té dificultats per desfer-se de la seva aura vacil·lant, com si no tingués prou confiança en si mateixa i, alhora, estigués excessivament programada com un experiment, una pel·lícula de laboratori. És preciós com les paraules es transformen en contacte amb la natura, i com la pel·lícula es presenta com un viatge que qüestiona la identitat del text a través de les seves friccions performatives, però el resultat és potser una mica fred, com si en Patiño no acabés de sentir-se còmode fora de la seva zona de confort.
El millor: La trobada entre el cinema de paisatges i fantasmes de Patino i el cinema de paraules de Piñeiro.
El pitjor: És fàcil percebre-ho com un experiment de laboratori, de mira’m però no em toquis.
