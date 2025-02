Altres veus (anticipació): Àngel Quintana comenta “A Complete Unknow”

El catedràtic i crític de cinema Àngel Quintana ja ha vist, a Itàlia, la pel·lícula de James MANGOLD, “A Complete Unknown (Like a Complete Unknown)” / “Un perfecto desconocido” / “Un parfait inconnu”, sobre el seu estimadíssim i conegudíssim Bob Dylan, que, amb guió de James Mangold i Jay Cocks, es basa en el llibre Dylan Goes Electric!, d’ Elijah Wald, i n’ha publicat una ‘crònica express’ a Facebook que, pel seu interès, recullo íntegrament aquí (els enllaços, les remarques i les fotografies inserides, són cosa meva).

Recordem:

Sinopsi: Nova York, 1961. Arriba un jove desconegut, de 19 anys, anomenat Bob Dylan amb la seva guitarra i el seu talent revolucionari. Forja íntimes relacions amb les icones de la música de Greenwich Village en el seu ascens meteòric, que culmina amb una revolucionària i controvertida actuació que repercuteix arreu del món.

Amb Timothée Chalamet (Bob Dylan), Edward Norton (Pete Seeger), Elle Fanning (Sylvie Russo), Monica Barbaro (Joan Baez), Boyd Holbrook (Johnny Cash); Scoot McNairy (Woody Guthrie).

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. Distribuïdores i estrena als cines, DE: Disney, EE: 28.02.2025, DF: Disney, EF: 29.01.2025, DI: Disney, EI: 23.01.2025.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies.

La ‘Crònica express’ de l’Àngel Quintana:

L’any 2007, Todd Haynes va fer un retrat calidoscopi de Bob Dylan , titulat I’m not there . Haynes ens recordava que darrera el nom de Bob Dylan no hi havia només Robert Zimmerman sinó moltes màscares que transformaven i canviaven la personalitat. Haynes era conscient que només es podia parlar de Bob Dylan des de la fragmentació, des dels retalls que permeten copsar pistes d’un misteri. James Mangold a A complete unknown parteix d’una altra premissa i considera quei que enlloc de fer caure les màscares a la recerca del misteri, cal tenir un alt nivell de perseverança en el propi misteri, ja que. Dylan ési no és cap casualitat que James Mangold -director de l’excel·lent Ford versus Ferrari, amb la que hi ha més d’un paral·lelisme- parteixi d’un assaig de Elijah Wald titulat Dylan goes electric . Es curiós comprovar que l’assaig no comença parlant de Bob Dylan sinó de Pete Seeger , un home perseguit i condemnat pel Mc Carthysme que creia en els ideals d’una esquerra que a Amèrica va deixar d’existir i que considerava que la recuperació de velles cançons folklòriques podia transformar el món. A A complete unknown les primeres cançons que sonen no son les de Bob Dylan sinó les de Woody Guthrie , més tard veiem al jove Bob Dylan que arriba al Grenwich Village coneix a Dave Van Rock i li demana en quin hospital es troba Woody Guthrie . En aquell hospital també coneixerà a Pete Seeger , reconeixerà una determinada herència, cantarà cançons tradicionals però també començarà a construir una cançó a una noia desconeguda del país del nord o parlar dels senyors de la guerra mentre per la televisió JFK parla de la crisi dels míssils.. Mangold té l’encert de parlar-nos d’