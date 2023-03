“Alteritats”, al D’A: parelles lesbianes davant la càmera

“Alteritats“, d’ Alba Cros i Nora Haddad, documental en català, espanyol i anglès, es presenta dimecres, dia 29, al festival D’A.

Així ens el descriuen: “Alteritats” és un documental que recull la veu de la diversitat de vivències lesbianes. Un recorregut pels sentiments, les experiències, les infàncies, els desitjos i també les alegries de les lesbianes de totes les edats residents a Catalunya i d’orígens diversos. Com es viu l’opressió? Com s’estima? Com es construeix la vida dins d’una societat heteronormativa? “Alteritats” intenta donar respostes a totes aquestes qüestions que sovint queden invisibilitzades pel doble fet de ser dona i ser lesbiana.

El D’A en diu: (..) no és un documental clàssic. Al contrari, l’elegància i depuració de l’estil troba sempre la distància justa per compondre retrats d’extraordinària calidesa, per concebre una pel·lícula que entrecreua històries sense parar i aconsegueix que l’audiència s’hi impliqui amb tota naturalitat. Aquesta òpera prima marca per fi la frontera entre un abans i un després en la representació del lesbianisme al cinema català i espanyol.

És una producció d’Amor & Lujo, amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Ajuda a la producció artística del Govern d’Andorra, Festival Fire!! LAB, Residències Walden, Kovent Zero.

Alba Cros (Puigverd de Lleida, 1991) es va establir com a directora després d’acabar la carrera de Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona codirigint la pel·lícula “Les amigues de l’Àgata” (2015), amb Laia Alabart, Laura Rius i Marta Verheyen. Un film que es va estrenar amb èxit a les sales de cinema i va ser nominada a Millor Pel·lícula als Premis Gaudí de l’acadèmia catalana de cinema. Com a directora ha dirigit el documental “Resiliència” (2020) pels Premis Nacionals de Cultura 2020 del CoNCA i produït per Allegra Films, el curt documental “De rerum natura – De la naturalesa de les coses” (2021) sobre el pintor Francesc Punsola i produït per la UPF. És la directora de fotografia la pel·lícula “La amiga de mi amiga” (2022), de Zaida Carmona; del curtmetratge “Demà ho deixem” (2022), de David Moragas; del documental “Lesbofòbia. Un documental i deu respostes” (2019), d’Inés Tarradellas, i l’ajudant de direcció d’ “Els dies que vindran” (2019), de Carlos Marquès-Marcet. Col·labora amb A Bao A Qu des del 2013 i forma part de l’equip de Cinema en Curs des del 2015-2016. També forma part de la junta directiva de Dones Visuals i és vocal de la junta directiva de l’Acadèmia del Cinema Català.En aquesta edició del D’A també presenta el seu curtmetratge “Anhel de llum“, en què mitjançant una mirada radicalment personal, la directora explora Barcelona i la seva llum.

Nora Haddad Casadevall (Andorra, 1991), en acabar la carrera de Sociologia es va llençar a investigar el món audible i de l’art sonor en què dona pas a nous terrenys d’investigació sonora. En paral·lel s’especialitza en el so directe per al cinema. Actualment treballa com a cap de so directe tant en ficció com en documentals i de dissenyadora de so. Debuta en la direcció amb “Alteritats”.