Algunes pel·lícules que espero veure aquest 2026

Abans de res, Molt Bon Any a tothom! Sí, ja som al 2026 i m’ha abellit fer un cop d’ull a les pel·lícules que espero veure els propers mesos. En aquest apunt, n’he assenyalat algunes (convé matisar que les dates d’estrena que hi he posat són les previstes, però és habitual que ballin, les dates, en funció de molts factors -si reben premis, nominacions o no, etc.-). M’hauria agradat poder posar-hi també alguna producció catalana que m’interessés, però no n’he aconseguit la informació que em caldria.
És molt atractiu aquest 2026, cinematogràficament parlant. A més a més, encara s’hi afegiran força altres títols d’estrena mundial durant l’any (que es presentaran als festivals importants, etc.). Em plantejo de fer per manera que se me n’escapin pocs; però n’hi ha molts i, ep!, encara tinc pendents de recuperar-ne força que tinc endarrerits.
De Richard LINKLATER, “Nouvelle Vague“.
Tracta de la ‘Nouvelle Vague’ francesa i se centra en la producció del film de Jean-Luc Godard À bout de souffle (1959). Sinopsi: Relat de la gènesi i del rodatge d’ “À bout de souffle”, en l’estil i l’esperit amb què Godard va crear-la .
Amb: Guillaume Marbeck (Jean-Luc Godard), Zoey Deutch (Jean Seberg), Aubry Dullin (Jean-Paul Belmondo),
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 09.01.2026. Mercat francès: ja la van estrenar el 08.10.2025. Mercat italià: 05.03.2026. Nota: aquesta, de fet, ja la vaig veure el 18 de novembre, en preestrena, a la festa dels 25 anys del Truffaut; però no me la podia deixar…
En aquest blog: En Linklater porta a Canes 2025 un autèntic regal cinèfil | He vist “Nouvelle Vague”, de Richard Linklater.
De Kristen STEWART, “La cronología del agua” / “The Chronology Of Water“.
Sinopsi: Lidia Yuknavitch és una dona que va trobar la salvació, després d’una infància i joventut marcats pels abusos i addiccions, en la literatura i la natació i va acabar convertint-se en una exitosa mestra, mare i escriptora.
Amb: Imogen Poots (Lidia Yuknavitch), Thora Birch (Claudia), Tom Sturridge.
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 09.01.2026. Mercat francès: ja la van estrenar el 15.10.2025. Mercat italià: pendent.
En aquest blog: Kristen Stewart: l’energia d’una actriu, com a directora.
De Mary BRONSTEIN, “Si pudiera, te daría una patada” / “If I Had Legs I’d Kick You“.
Sinopsi: Amb la vida enfonsant-se al seu voltant, la Linda brega amb la misteriosa malaltia de la seva filla, el marit absent, una persona desapareguda i una relació cada cop més hostil amb el seu terapeuta.
Amb Rose Byrne (Linda), A$AP Rocky, Conan O’Brien, Danielle Macdonald, Ivy Wolk.
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 16.01.2026. Mercat francès: pendent. Mercat italià: pendent.
Nota: Rose Byrne va ser premiada com a Millor Actriu de la Berlinale 2025 i, després, el mateix a Sitges 2025, també així ha estat guardonada per un llarg reguitzell d’associacions nord-americanes de crítics i ja compta amb nominació als Globus d’Or, als Independent Spirit Awards…
De Diego CÉSPEDES, “La misteriosa mirada del flamenco” / “Le Mystérieux regard du flamand rose”.
Nota sinòptica: Drama ambientat en una ciutat minera l’any 1984 en què una noia lluita contra els rumors d’una malaltia que es diu que es contagien els homes gai a través de la seva mirada.
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 16.01.2026. Mercat francès: 18.02.2026. Mercat italià: pendent.
L’Àngel Quintana n’ha escrit: El primer film de Diego Cespedes és un western queer ambientat a mitjans dels anys vuitanta, en un moment en què la marginació de la diferència anava acompanyada de l’arribada de la sida. Un western en què els travestis són com noies de saló i els miners són vaquers atrapats pels seus impulsos.
De Chloé ZHAO, “Hamnet“.
La poderosa història d’amor i pèrdua que va inspirar la creació de l’obra mestra atemporal de Shakespeare, ‘Hamlet’. Sinopsi: Després de perdre el seu fill Hamnet a causa de la pesta, l’Agnes i en William Shakespeare -Will- breguen amb el dol a l’Anglaterra del segle XVI. L’Agnes ha de trobar la força per cuidar els fills que li queden mentre processa la seva pèrdua devastadora.
Amb: Jessie Buckley (Agnes), Paul Mescal (Will), Emily Watson (Mary), Jacobi Jupe (Hamnet).
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 23.01.2026. Mercat francès: 21.01.2026. Mercat italià: 05.02.2026.
Nota: és una pel·lícula que ha esdevingut clau de la temporada de premis cinematogràfics anuals en què ja ens trobem, des que va triomfar (i impactar) en la seva presentació al festival nord-americà de Telluride, èxit confirmat (i reconfirmat) posteriorment pels premis del públic als certàmens de Toronto i Valladolid…
De Josh SAFDIE, “Marty Supreme”
Gènere: ‘Ficció’ més que no pas ‘biopic’ sobre el jugador professional de tennis de taula Marty Reisman. Nota sinòptica: En Marty Mauser, un noi amb un somni que ningú respecta, va a l’infern i en torna a la recerca de la grandesa.
Amb: Timothée Chalamet (Marty Mauser), Gwyneth Paltrow, Tyler the Creator, Odessa A’zion, Penn Jillette, Kevin O’Leary, Abel Ferrara, Fran Drescher (la mare d’en Marty).
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 30.01.2026. Mercat francès: 18.02.2026. Mercat italià: 22.01.2026.
Nota: una altra que va forta a l’actual temporada de premis anuals… ja compta amb un bon grapat de nominacions en què destaquen les de Timothée Chalamet, que després d’haver-se lliurat (magníficament) en cos ànima i veu en el film sobre Bob Dylan, es veu que torna a fer una interpretació molt física, per la qual moltes veus li reclamen l’Oscar.
De Shih-Ching TSOU, “La chica zurda” / “La mia famiglia a Taipei” / “Left-Handed Girl“.
Sinopsi: Una mare soltera i les seves dues filles es traslladen a Taipei per obrir una parada en un mercat nocturn, cadascuna navegant els reptes d’adaptar-se al seu nou entorn mentre s’esforcen per mantenir la unitat familiar.
Amb: Janel Tsai (Shu-Fen), Nina Ye (I-Jing), Ma Shih-yuan (I-Ann), Brando (Teng-Hui) Huang, Akio Chen, Xin-Yan Chao.
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 30.01.2026. Mercat francès: ja la van estrenar el 17.09.2025. Mercat italià: ja la van estrenar el 22.12.2025.
Nota: és el primer llargmetratge en solitari de Shih-Ching Tsou, productora del guanyador d’una Palma d’Or i de diversos Oscar, Sean Baker, que ha co-escrit el guió d’aquest film i l’ha muntat.
De Hasan HADI, “La tarta del presidente” / “Le Gâteau du Président” / “La torta del Presidente” / “Mamlaket al-Qasab”.
Sinopsi: A l’Iraq de Saddam Hussein, la Lamia, de 9 anys, rep la difícil tasca de fer un pastís per celebrar l’aniversari del president. La seva recerca d’ingredients, acompanyada del seu amic Saeed, li capgira lavida quotidiana.
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 06.02.2026. Mercat francès: 04.02.2026. Mercat italià: 19.03.2026.
Nota: guanyadora de la Càmera d’Or (és a dir, la millor òpera prima de canes 2025) i premi del públic de la Quinzena dels Cineastes.
De PARK Chan-wook, “No hay otra opción” / “Aucun autre choix” / “No Other Choice – Non c’è altra scelta” / “No Other Choice” / “어쩔수가없다”.
Nota sinòptica: Man-soo, un aturat de llarga durada elimina sistemàticament tots els que li poden prendre el lloc de feina a què aspira.
Amb: Lee Byung-hun (Man-soo), Son Ye-jin (Mi-ri), Park Hee-soon (Choi Seon-chul), Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, Cha Seung-won, Yoo Yeon-seok.
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 13.02.2026. Mercat francès: 11.02.2026. Mercat italià: 01.01.2026.
Nota: el guió està basat en la novel·la The Ax, de Donald Westlake (ja adaptada anteriorment a Le couperet, de Costa-Gavras -2005-).
De José Luís GUERÍN, “Historias del buen valle” / “Histoires de la bonne vallée” / “Good Valley Stories”.
Nota sinòptica: Als afores de Barcelona, Vallbona és un enclavament envoltat per un riu, vies fèrries i una carretera. L’Antonio, fill de treballadors catalans, hi cultiva flors des de fa gairebé 90 anys. Se li uneixen Makome, Norma i Tatiana, que provenen de pertot arreu. Al ritme de la música, banys prohibits i amors emergents, sobreïx una forma poètica de resistència davant dels conflictes urbans, socials i identitaris del món.
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 13.02.2026. Mercat francès: ja l’han estrenada el 17.12.2025. Mercat italià: pendent.
En aquest blog: La crítica catalana i el jurat aplaudeixen “Historias del buen valle”, de José Luís Guerín.
De Kleber MENDONÇA FILHO, “El agente secreto” / “L’agent secret” / “O Agente Secreto”.
Sinopsi: 1977. En un Brasil turmentat per la dictadura militar, en Marcelo, un home d’uns quaranta anys que fuig d’un passat problemàtic, arriba a la ciutat de Recife on espera construir una nova vida i retrobar-se amb la seva família. Això sense tenir en compte les amenaces de mort que s’amaguen i planen sobre el seu cap.
Amb: Wagner Moura (Marcelo), Maria Fernanda Cândido (Elza), Gabriel Leone (Bobbi), Carlos Francisco (Seu Alexandre), Alice Carvalho (Fatima), Udo Kier (Hans).
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 20.02.2026. Mercat francès: s’hi ha estrenat el 17.12.2025. Mercat italià: 29.01.2026.
Nota: una altra destacada de l’actual temporada de premis, un èxit que ja va començar al Festival de Canes. En aquest blog: Serà brasilera la Palma d’Or d’enguany?.
D’ Oliver HERMANUS, ” Le son des souvenirs” / “The History of Sound – Sulle note di un amore” / “The History Of Sound“.
Nota sinòptica: Durant la Primera Guerra Mundial, dos joves, en Lionel i en David, es proposen gravar la vida, les veus i la música dels seus compatriotes americans… i s’enamoren.
Amb: Paul Mescal (Lionel), Josh O’Connor (David), Chris Cooper (Lionel, de vell).
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 20.02.2026. Mercat francès: 25.02.2026. Mercat italià: 26.03.2026.
Nota: m’interessa especialment per veure-hi el treball dels seus dos protagonistes, en Josh O’Connor i en Paul Mescal, que són dels actors d’ara mateix que més aprecio, i també per seguir la filmografia del director , tot i ser d’un nivell discret.
D’ Olivier ASSAYAS, “El mago del Kremlin” / “Le Mage du Kremlin” / “Il mago del Cremlino” / “The Wizard of the Kremlin”.
Sinopsi: Rússia, a començament dels anys noranta, després de l’enfonsament de l’URSS. En un món nou que promet llibertat i coqueteja amb el caos, un jove artista convertit en productor de televisió, Vadim Baranov, es converteix inesperadament en el “spin doctor” d’un prometedor membre de l’FSB (ex-KGB), Vladimir Putin.
Amb: Paul Dano (Vadim Baranov), Jude Law (Vladimir Putin), Alicia Vikander (Ksenia), Zach Galifianakis, Jeffrey Wright, Tom Sturridge, Andris Keišs, Anton Lytvynov.
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 20.02.2026. Mercat francès: 21.01.2026. Mercat italià: 12.02.2026.
Nota: el guió és d’ Olivier Assayas i Emmanuel Carrère, basat en la novel·la El mag del Kremlin, de Giuliano da Empoli.
D’ Eva VICTOR, “Sorry, Baby“.
Nota sinòptica: Alguna n’hi ha passat a l’Agnes. Mentre el món segueix endavant sense ella, la seva amistat amb la Lydie continua sent un refugi preciós. Entre rialles i silencis, el seu vincle indestructible li permet entreveure el que vindrà després.
Amb: Eva Victor (Agnes), Naomi Ackie (Lydie), Lucas Hedges (Gavin), Louis Cancelmi (Preston Decker), Kelly McCormack (Natasha), John Carroll Lynch (Pete), Hettienne Park (Eleanor Winston).
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 27.02.2026. Mercat francès: s’hi va estrenar el 23.07.2025. Mercat italià: 15.01.2026.
Nota: el premi al Millor Guió guanyat a Sundance 2025 ha estat el primer de l’enorme reguitzell que en congria aquest film de referència del cinema independent EUA d’enguany.
De Harry LIGHTON, “Pillion – Amore senza freni” / “Pillion“.
Nota sinòptica: Un home tímid queda bocabadat quan un motorista enigmàtic i increïblement guapo l’accepta com a submís.
Amb: Alexander Skarsgård (Ray), Harry Melling (Colin), Zamir Mesiti (Usher).
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 06.03.2026. Mercat francès: 04.03.2026. Mercat italià: 12.02.2026.
Nota: he de confessar que aquesta no m’atrau gaire, però la incloc a la llista (de les que hauria de veure) pels premis que va recollint i pel rebombori que genera, tot i que no sé si això no és cosa de la morbositat que desferma el que tracta o les escenes explícites que diuen que conté.
De Mona FASTVOLD, “El testamento de Ann Lee” / “Le Testament d’Ann Lee” / “Il testamento di Ann Lee” / “The Testament of Ann Lee“.
Gènere: Drama històric musical. Nota sinòptica: Una faula èpica, inspirada en fets reals, ambientada al segle XVIII, sobre la líder religiosa Ann Lee, la líder fundadora del moviment Shaker, que va ser proclamada pels seus seguidors com el Crist femení i va arribar a construir una de les societats utòpiques més grans de la història dels Estats Units. Lee fou una de les rares caps religioses femenines de l’època i els seus seguidors la van adorar mitjançant cançons i danses exuberants.
Amb: Amanda Seyfried (Ann Lee), Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Christopher Abbott, Tim Blake Nelson, Stacy Martin,
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 13.03.2026. Mercat francès: 11.03.2026. Mercat italià: 12.03.2026.
Nota: amb guió de la cineasta i el seu home, en Brady Corbet, responsables de la descomunal (i discutible) The Brutalist.
De Gus VAN SANT, “La corde au cou” / “Dead Man’s Wire“.
Sinopsi: Basada en un fet real. El 8 de febrer de 1977, en Tony Kiritsis, va entrar a l’oficina del banquer hipotecari Richard ‘Dick’ Hall, president de la Meridian Mortgage Company, i el va prendre com a ostatge amb una escopeta de canó escurçat connectada amb un “cable d’home mort” des del gallet fins al coll del mateix Tony, exigint 5 milions de dòlars i una disculpa personal, perquè considerava que l’havia perjudicat.
Amb: Bill Skarsgård (Tony Kiritsis), Dacre Montgomery (Richard ‘Dick’ Hall), Al Pacino (M.L. Hall), Cary Elwes (Michael Grable), Colman Domingo (Fred Temple), Myha’la (Linda Page), John Robinson (John).
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 13.03.2026. Mercat francès: 15.04.2026. Mercat italià: 19.02.2026.
Nota: El real Tony Kiritsis va aparèixer al documental, sobre aquest cas, Dead Man’s Line (2018), que, segons algunes fonts, ha servit de base per al guió que Austin Kolodney ha escrit a Gus Van Sant.
De Paolo SORRENTINO, “La Grazia“.
Sinopsi: Un president italià vidu s’enfronta a crisis morals per la legislació sobre l’eutanàsia i l’indult d’assassins, mentre lluita amb la infidelitat de la seva difunta esposa durant els seus últims mesos en el càrrec.
Amb: Toni Servillo (el president), Anna Ferzetti (Dorotea), Massimo Venturiello (Ugo Romani).
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 13.03.2026. Mercat francès: 28.01.2026. Mercat italià: 15.01.2026.
Nota: un nou triomf del gran Toni Servillo (Millor Actor a Venècia i…), que torna a treballar amb el cineasta napolità.
De Hafsia HERZI, “La hija pequeña” / “La Petite Dernière”.
Sinopsi: Quan la Fatima, de 17 anys, deixa la seva família suburbana molt unida per estudiar filosofia a París, es troba atrapada entre la seva educació religiosa musulmana i la llibertat de la vida estudiantil a la ciutat.
Amb: Nadia Melliti (Fatima), Park Ji-Min (Ji-Na), Amina Ben Mohamed (Kamar).
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 13.03.2026. Mercat francès: s’hi estrenà el 22.10.2025. Mercat italià: pendent.
Nota: Premi Millor Actriu de Canes 2025 -Nadia Melliti- i Queer Palm, és un nou llargmetratge com a directora de l’actriu Hafsia Herzi.
De Pedro ALMODÓVAR, “Amarga Navidad” / “Bitter Christmas”.
Sinopsi: Després que la seva mare mori durant un llarg pont de desembre, la directora de publicitat Elsa s’endinsa en la feina per superar-ho. Quan un atac de pànic l’obliga a fer una pausa, decideix anar a Lanzarote amb la seva amiga Patricia mentre la seva parella Bonifacio es queda a Madrid. Les històries d’aquests tres personatges, i d’alguns altres, s’expliquen en paral·lel amb la del guionista i director de cinema Raúl Durán, entrellaçant ficció i realitat.
Amb: Bárbara Lennie (Elsa), Leonardo Sbaraglia (Raúl Duran), Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma (Gabriela), Carmen Machi, Antonio Araque.
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 20.03.2026. Mercat francès: pendent (s’especula que pot anar a Canes 2026 i això en condicionaria l’estrena en aquest mercat). Mercat italià: 21.05.2026.
De Sergei LOZNITSA, “Dos fiscales” / “Deux procureurs” / “Due procuratori” / “Zwei Staatsanwälte”.
Nota sinòptica: La pel·lícula se centra en un jove fiscal que es proposa desafiar el sistema durant el Gran Terror de Stalin el 1937 en descobrir la carta d’un presoner que demana desesperadament ajuda.
Amb: Aleksandr Kuznetsov (Kornev), Aleksandr Filippenko (Stepniak i home amb la cama de fusta), Anatoli Beliy (l’adjunt), Vytautas Kaniusonis (governador de la presó).
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 27.03.2026. Mercat francès: s’hi ha estrenat el 05.11.2025. Mercat italià: pendent.
Nota: Sergei Loznitsa n’ha escrit el guió, basat en la novel·la del físic, escriptor i presoner polític soviètic Georgy Demidov. En aquest blog: L’ucraïnès Losnitza ens endinsa amb rigor en el malson kafkià de l’estalinisme i les dictadures.
De Simón MESA SOTO, “Un poeta” / “Un poète”.
Sinopsi: L’obsessió d’Oscar Restrepo per la poesia no li ha reportat cap glòria. Envellit i erràtic, ha sucumbit al clixé del poeta a l’ombra. Conèixer la Yurlady, una adolescent d’arrels humils, i ajudar-la a cultivar el seu talent aporta una mica de llum als seus dies. Però arrossegar-la al món dels poetes potser no és el camí.
Amb: Ubeimar Rios, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Allison Correa, Margarita Soto, Humberto Restrepo.
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 01.04.2026. Mercat francès: s’hi ha estrenat el 29.10.2025. Mercat italià: pendent.
Nota: segon llargmetratge del guardonat cineasta colombià Simón Mesa Soto que, en aquesta ocasió, també es va endur el Premi del Jurat d’Un Certain Regard, a Canes, i ha estat elogiat per la crítica: Una tragicomèdia amb molt d’humor negre, contingut provocador i… un gran cor (Diego Batlle).
De Bi GAN, “Resurrection” / “Kuang ye shi dai”.
Sinopsi: L’any 2068, una dona es desperta d’una operació cerebral i es troba que és l’únic ésser viu en un món en ruïnes, llevat d’un biònic mig home, mig robot. Cada vespre, com Scheherazade, somia una història per a ell, un conte metafòric que relata gairebé un segle de solitud per a la Xina. Al final de les seves històries, ha de triar: tornar al món real o quedar-se sola amb aquest ésser biònic, per a qui ha començat a tenir sentiments reals.
Amb: Shu Qi, Jackson Yee, Mark Chao, Li Gengxi, Huang Jue, Chen Yongzhong.
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 01.04.2026. Mercat francès: s’hi ha estrenat el 10.12.2025. Mercat italià: pendent.
Ep!: “Resurrection”, el retorn de Bi Gan després de l’aclamada Llarg viatge cap a la nit, és un exercici impressionant de cinema total i ambició artística (Xavi Serra). En aquest blog: Dues joies brillen en la recta final del Festival de Canes 2025.
De Dominik MOLL, “Caso 137” / “Dossier 137“.
Sinopsi: Aparentment, el dossier 137 és un cas com tants d’altres per a la Stéphanie, investigadora de l’IGPN, la policia dels policies. Una manifestació tensa, un jove ferit per un tret d’LBD, circumstàncies a aclarir per a establir-ne la responsabilitat. Però un element inesperat torbarà la Stéphanie, per a qui el dossier 137 passarà a ser més que un simple número.
Amb: Léa Drucker (Stéphanie), Yoann Blanc, Antonia Buresi, Kévin Debonne.
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 10.04.2026. Mercat francès: s’hi ha estrenat el 19.11.2025. Mercat italià: pendent.
Nota: el que n’espero d’aquest film de Dominik Moll ho va resumir molt bé l’Imma Merino, en escriure (..) excel·lent Lea Ducker (..). Una pel·lícula discreta, però impecable.
De Fatih AKIN, “Une enfance allemande – Île d’Amrum, 1945” / “L’isola dei ricordi” / “Amrum“.
Nota sinòptica: A l’illa d’Amrum a la primavera de 1945. La caça de foques, la pesca nocturna, el treball al camp: res no és massa perillós o difícil per a en Nanning, de 12 anys, que ajuda la mare a alimentar la família en els últims dies de la Segona Guerra Mundial. Quan es declara la pau, sorgeixen conflictes completament nous i en Nanning ha d’aprendre a trobar el seu propi camí.
Amb: Diane Kruger (Tessa Bendixen), Jasper Billerbeck (Nanning), Matthias Schweighöfer (Theo), Laura Tonke (Hille Hagener), Lisa Hagmeister (tia Ena), Kian Köppke (Hermann).
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 24.04.2026. Mercat francès: s’hi ha estrenat el 24.12.2025. Mercat italià: 05.02.2026.
En Joan Millaret Valls n’ha escrit: El resultat final és senzillament admirable, una pel·lícula preciosa, sensible i emotiva. Un esplèndid ‘coming of age’ sobre un nen que despertarà del malson nazi.
De Mascha SCHILINSKI, “Les Échos du passé” / “Il suono di una caduta” / “Sound of Falling“ / “In Die Sonne Schauen”.
Nota sinòptica: Quatre noies en quatre dècades diferents comparteixen el fet de créixer en una granja rural i semblen estar connectades entre elles.
Amb: Hanna Heckt (Alma), Lea Drinda (Erika), Lena Urzendowsky (Angelika), Luise Heyer (Christa), Laeni Geiseler (Lenka), Susanne Wuest (Emma), Lucas Prisor (Hannes), Claudia Geisler-Bading (Irm), Filip Schnack (Fritz, de jove), Florian Geißelmann (Rainer), Andreas Anke (Albat)
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: pendent. Mercat francès: 07.01.2026. Mercat italià: 26.02.2026.
En aquest blog: “Sound of Falling” impressiona al Festival de Canes 2025.
De Christopher NOLAN, “La odisea” / “L’Odyssée” / “Odissea” / “The Odyssey”.
Sinopsi: Després de la Guerra de Troia, l’Odisseu s’enfronta a un perillós viatge de retorn a Ítaca, on es troba amb criatures com el ciclop Polifem, les sirenes i la Circe.
Amb: Matt Damon (Odisseu), Tom Holland (Telèmac), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penèlope), Lupita Nyong’o, Robert Pattinson (Antínous), Benny Safdie (Agamèmnon), Charlize Theron (Circe), Jon Bernthal (Menelau), John Leguizamo, Mia Goth, Himesh Patel, Markie Farnsley, Jimmy Gonzales, Elliot Page, Bill Irwin, Samantha Morton, Josh Stewart, James Remar, Jovan Adepo, Shiloh Fernández, Jesse García…
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 17.07.2026. Mercat francès: 15.07.2026. Mercat italià: 16.07.2026.
Nota: passa per ser la superproducció comercial més esperada del 2026 i va envoltada d’unes estratègies de marquèting espectaculars…, amb entrades dels cines posades a la venda 1 any abans de l’estrena (que s’han venut del tot!), llançament del tràiler a les xarxes que ha estat seguit per milions i milions de persones, notícies continuades al voltant de la producció del film (alhora que se’n guarden ‘secretament’ moltes coses, com per ‘crear-ne més expectació’)…
D’Alejandro G. IÑÁRRITU, “Digger“.
Sinopsi: L’home més poderós del món emprèn una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat abans que el desastre que ell mateix ha desfermat ho destrossi tot.
Amb: Tom Cruise (Digger Rockwell), Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Emma D’Arcy, Pip Torrens, Robert John Burke, Burn Gorman.
Estrenes ⇒ Mercat espanyol: 02.10.2026. Mercat francès: 30.09.2026. Mercat italià: pendent.
Nota: retorn d’ Alejandro G. Iñárritu (que ha relaxat una mica l’encadenament que portava de films especialment ben tractats als Oscar) i ho fa amb pretensions de pel·lícula important, que es presenta amb un dels seus arguments recargolats i que volen ser enlairats, i, ahora, de la mà d’un repartiment (super)estelar, encapçalat per en Tom Cruise.
—
FOTO DE L’APUNT: Hamnet (Universal Pictures)
