Alex Gibney enllesteix un documental sobre Musk, que podria ser a Canes 2025

Si, ja de per si, la complexa i discutida figura d’Elon Musk en fa interessant un documental que li dedica l’agosarat cineasta Alex Gibney, no hi ha cap mena de dubte que l’actualitat de la política nord-americana i dels efectes ideològics perversos d’en Musk a les xarxes socials, en converteixen la pel·lícula en un reclam irrenunciable de tots els grans festivals. Justament, el dubte de si Gibney hi està tractant els esdeveniments de darrera hora és el que més fa pensar que “Musk” podria no estar llesta el mes de maig, per a Canes.

D’ Alex GIBNEY, “Musk“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Una anàlisi exhaustiva i sense vernís d’Elon Musk, el multimilionari tecnològic que exerceix de CEO de Tesla, SpaceX i X (antic Twitter) -actualment assessor del president Donald Trump i líder de l’anomenat Department of Government Efficiency –

Documental, amb Elon Musk.

Guió: Alex Gibney.

Informació: El març de 2023, Alex Gibney va manifestar que ja portava mesos treballant-hi.

Sobre el rumor:

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Collider, Deadline, The Wrap. D-Internacional: Universal Content Group.

Director: Premiat, agosarat i altament considerat documentalista nord-americà, Alex Gibney ha signat films com Steve Jobs: The Man in the Machine (2015), Going Clear: Scientology and the Prison of Belief (2015), The Armstrong Lie (2013), We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks (2013), Taxi to the Dark Side (2007 -Oscar al Millor Documental), Enron: The Smartest Guys in the Room (2005). Sobre Alex Gibney: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin