A Sant Pol, el Cineclub Akira

És un cineclub jove (enguany celebrarà el cinquè aniversari) i té una impressionant vigor cinèfil, el Cineclub Akira, de Sant Pol de Mar. Amatents a l’actualitat cinematogràfica del cinema d’autor, també paren atenció als clàssics del setè art, com per exemple Dersu Uzala (1975) del gran Akira (!) Kurosawa 〈envien un explorador a la nevada i salvatge Sibèria i fa amistat amb un caçador local experimentat〉, amb què van encetar les sessions d’enguany. A les 6 de la tarda, al Centre Cultural i d’Esbarjo, de la localitat.
Diumenge, 8 de febrer de 2026, a les 18h, al Centre Cultural i d’Esbarjo:
D’ Alauda Ruiz de Azúa, Los domingos – Les dimanches – Sundays.
Producció: País Basc (Los Desencuentros Película AIE, 99%), Espanya, Catalunya (Colose Producciones, 0’1%), França (Le Pacte). Any: 2025. Durada: 1h55. Versió original: en espanyol i alguna presència de basc i anglès. Projecció: en versió original.
Sinopsi: L’Ainara, una noia de 17 anys, ha de decidir quina carrera universitària estudiarà. O, almenys, això espera la família que faci. Tot i això, la jove manifesta que se sent cada vegada més a prop de Déu i que es planteja abraçar la vida de monja de clausura. La notícia agafa per sorpresa tota la família provocant-hi un abisme i una prova de foc per a tots plegats. Tràiler: VOE.
Amb: Blanca Soroa (Ainara), Patricia López Arnaiz (Maite, la tia), Miguel Garcés (Iñaki, el pare), Juan Minujín (Pablo, l’home de Maite), Mabel Rivera (María Dolores, l’àvia), Nagore Aranburu (la priora del convent), Leire Zuazua (Estíbaliz, parella d’Iñaki), Lier Alava (Gorka), Noe Chiroque (Aurona, monja), Bego Aristegui (Alazne, monja).
Festivals i premis: Sant Sebastià 2025 (Millor Pel·lícula, Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional, Premi SIGNIS, Millor Film Basc, Premi Feroz) | Goya: 13 nominacions | Altres reconeixements.
Diumenge, 22 de febrer de 2026, a les 18h, al Centre Cultural i d’Esbarjo:
De Jafar Panahi, Un simple accident – Un simple accidente – Un semplice incidente – It Wast Just An Accident – یک تصادف ساده.
Producció: Iran, França, Luxemburg. Any: 2025. Durada: 1h45. Versió original: en persa, azerbaidjanès. Projecció: en VOSE.
Sinopsi: El que comença com un accident sense importància desencadenarà una sèrie de conseqüències cada cop més grans. Tràiler: VOSE.
Amb: Vahid Mobasser (Vahid), Mariam Afshari (Shiva), Ebrahim Azizi (Eghbal), Hadis Pakbaten (Golrokh), Madjid Panahi (el nuvi), Mohamad Ali Elyasmehr (Hamid).
Festivals i premis: Canes 2025 – Competició (Palma d’Or) | Sant Sebastià 2025 – Perlak | Globus d’Or (4 nominacions: Millor Pel·lícula, Millor Direcció, Millor Film de Parla No Anglesa, Millor Guió) | Premis del Cinema Europeu -EFA- (3 nominacions: Millor Pel·lícula, Millor Direcció, Millor Guió) | Goya 2026 (1 nominació: Millor film Europeu) | National Board of Film Review (Millor Pel·lícula Internacional) | Associació de Crítics de Nova York (Millor Direcció) | Associació nord-americana de crítics de cinema (Millor Guió) | Premis LUX del Parlament Europeu (finalista en fase de votacions del públic) | Oscar 2026 (2 nominacions: Millor Film Internacional, Millor Guió) | Altres reconeixements.
Diumenge, 8 de març de 2026, a les 18h, al Centre Cultural i d’Esbarjo:
D’Anna Cazenave Cambet, Love Me Tender.
Producció: França. Any: 2025. Durada: 2h14. Versió Original: en francès.
Nota sinòptica: A finals d’estiu, la Clémence anuncia al seu exmarit que té aventures amoroses amb dones. La vida li canvia quan ell li pren la custòdia del seu fill. La Clémence haurà de lluitar per seguir sent mare, dona, lliure.
Sinopsi: Advocada i casada, la Clémence decideix deixar-ho tot per dedicar-se a escriure i viure la seva homosexualitat sense traves. Però és inquietant. Particularment el seu exmarit, que vol treure-li la custòdia del fill, Paul, manipulant-lo i jugant amb el temps legal. Aleshores, la Clémence comença una batalla a llarg termini per intentar recuperar el fill. Però des de cites impedides per l’exmarit fins a les visites mediatitzades en un lloc de trobada, la relació amb en Paul s’esvaeix. La Clémence haurà de renunciar al vincle matern per poder (sobreviure)?
Amb: Vicky Krieps (Clémence), Antoine Reinartz (Laurent), Monia Chokri (Sarah), Viggo Ferreira Redier (Paul), Park Ji-Min (Victoire), Salif Cissé (psiquiatre), Clotilde Courau, Féodor Atkine (el pare), Aurélia Petit, Oumnia Hanader.
Guió: Anna Cazenave Cambet, adaptació del llibre ‘Love Me Tender’ de Constance Debré. Muntatge: Joris Laquittant. Fotografia: Kristy Baboul. Música: Maxence Dussère.
Informació: Es basa en el llibre de Constance Debré sobre el seu propi cas de lluita per la guarda del fill, però el nom del personatge amb què l’interpreta l’actriu Vicky Krieps se li ha canviat al de Clémence. Com a productora executiva, Vicky Krieps.
Festivals i premis: Canes 2025 – Un Certain Regard | Xixón 2025 – Secció Oficial | Premis LUX del Parlament Europeu (finalista en fase de votacions del públic) | Altres reconeixements.
Diumenge, 22 de març de 2026, a les 18h, al Centre Cultural i d’Esbarjo:
De Joachim TRIER, Valor sentimental – Valeur sentimentale – Sentimental Value – Affeksjonsverdi.
Producció: França, Noruega, Alemanya, Suècia, Dinamarca. Any: 2025. Durada: 2h15. Versió original: en noruec, anglès, francès. Projecció: en VOSE.
Sinopsi: Quan la seva mare mor, la Nora i l’Agnès veuen com el pare, en Gustav, reapareix a les seves vides. Havent estat un reconegut director de cinema, ha escrit un guió del qual li agradaria que la Nora, actriu, en fes el paper principal, però aquesta s’hi nega categòricament. Durant una retrospectiva que li dedica un festival francès, en Gustav coneix una jove estrella de Hollywood que, aclaparada per una de les seves pel·lícules, li expressa el desig de treballar amb ell. Li ofereix el paper escrit inicialment per a la Nora, veient-ho com una oportunitat inesperada per rellançar la seva carrera. Filmar a Noruega es converteix en una oportunitat per a en Gustav d’enfrontar-se als seus dimonis i li dóna una darrera oportunitat de retrobar-se amb les seves filles. Tráiler: VOSE.
Amb: Renate Reinsve (Nora Borg), Inga Ibsdotter Lilleaas (Agnes Borg Pettersen), Stellan Skarsgård (Gustav Borg), Elle Fanning (Rachel Kemp), Cory Michael Smith, Catherine Cohen (Nicky), Bjørn Alexander (Stian), Pia Borgli (Thea), Jonas Jacobsen (Anders).
Festivals i premis: Canes 2025 – Competició (Grand Prix) | Sant Sebastià 2025 – Perlak | Toronto 2025 | BIFA 2025 (Millor film Internacional) | Oscar 2026 (9 nominacions: Pel·lícula, Film Internacional, Direcció, Guió Original, Muntatge, Actriu -Renat Reinsve-, Actors Secundari – Stellan Skarsgard-, 2 actrius secundàries -Elle Fanning i Inga Ibsdotter Lilleaas- ) | Globus d”Or 2026 (1 premi actor -Skarsgard- i 7 nominacions: pel·lícula dramàtica, pel·lícula internacional, director, guió, actriu -Reinsve-, 2 actrius secundàries -Fanning i Inga Ibsdotter Lilleaas-) | Goya 2026 (Nominada a Millor Film europeu) | EFA 2026 (8 nominacions: pel·lícula, director, guió, actriu -Reinsve-, actor secundari -Skarsgard-, música, càsting, disseny de producció) | Premis LUX del Parlament Europeu (finalista en fase de votacions del públic) | Altres reconeixements.
Diumenge, 6 d’abril de 2026, a les 18h, al Centre Cultural i d’Esbarjo:
De Brendan Canty, Christy – Christy and his brother.
Producció: Irlanda, Anglaterra. Any: 2025. Durada: 1h34. Versió original: en anglès.
Sinopsi: Expulsat de la seva família d’acollida, en Christy, de 17 anys, arriba a casa del seu germanastre, en Shane, un pare jove, a qui coneix ben poc. Aquest viu malament la situació, que espera que sigui temporal, però en Christy aviat s’hi sent com a casa, en aquest barri popular de Cork, fent amics i reprenent el contacte amb la família de la seva mare. Els dos germans hauran d’afrontar el seu passat tumultuós per poder imaginar un futur en comú.
Amb: Danny Power (Christy), Diarmuid Noyes (Shane), Jamie Forde (Robot), Emma Willis (Stacey), Alison Oliver (Chloe), Helen Behan (Pauline), Chris Walley (Trevor).
Festivals i premis: Berlín 2025 – Generation (Gran Premi del Jurat Internacional de la secció) | Premis LUX del Parlament Europeu (finalista en fase de votació del públic) | Premis 2026 de l’acadèmia irlandesa de cinema i televisió (14 nominacions, entre les quals: Pel·lícula, Direcció Novella, Guió, Actor -Daniel Power, Actriu Secundària -Emma Willis-, Actor Secundari -Jamie Forde-) | Altres reconeixements.
Diumenge, 12 d’abril de 2026, a les 18h, al Centre Cultural i d’Esbarjo:
D’Eva Libertad, Sorda – Deaf.
Producció: Catalunya (99,29%), Espanya (0,31%). Any: 2025. Durada: 1h40. Versió original: en castellà, llengua de signes castellana, anglès.
Sinopsi: Ángela, una dona sorda, tindrà un nadó amb l’Héctor, la seva parella oient. L’embaràs fa aflorar les pors davant la maternitat i sobre com es podrà comunicar amb la seva filla. L’arribada de la nena genera una crisi a la parella i porta l’Àngela a afrontar la criança de la seva filla en un món que no està fet per a ella. Tràiler: VO.
Amb: Miriam Garlo (Ángela), Álvaro Cervantes (Héctor), Elena Irureta, Joaquín Notario. Guió: Eva Libertad, que adapta el seu curtmetratge homònim, nominat als Goya 2025.
Festivals i premis: Berlín 2025-Panorama (Premi del Públic de Panorama, Premi CICAE Art Cinema) | Màlaga 2025 (Millor Pel·lícula, premis als protagonistes -exaequos-, Millor Òpera Prima, Premi del Públic) | Premis LUX del Parlament Europeu (finalista en fase de votacions del públic) | Gaudí 2026 (10 nominacions: Pel·lícula en Llengua No Catalana, Direcció, Guió Adaptat, Actriu -Miriam Garlo-, Actor Secundari -Álvaro Cervantes-, Actriu Secundària -Elena Irureta-, So, Vestuari, Direcció Artística, Direcció de Producció) | Goya 2026 (7 nominacions: Pel·lícula, Direcció Novella, Guió Adaptat, Actriu Revelació -Miriam Garlo-, Actor Secundari -Álvaro Cervantes-, Actriu Secundària -Elena Irureta-, So) | D’A 2025 | Altres reconeixements.
Diumenge, 17 de maig de 2026, a les 18h, al Centre Cultural i d’Esbarjo:
De David Lynch, Mulholland Drive.
Producció: EUA, França. Any: 2001. Durada: 2h27. Versió original: en anglès, amb alguns diàlegs en castellà i francès.
Sinopsi: La Betty, una jove aspirant a actriu, arriba a Los Angeles per convertir-se en estrella de cinema i s’allotja a l’apartament de la seva tia. Allà coneix la Rita, una dona que pateix amnèsia a causa d’un accident a Mulholland Drive. Es posen a investigar qui és la Rita i com va arribar-hi.
Amb: Naomi Watts (Betty Elms / Diane Selwyn), Laura Harring (Rita / Camilla Rhodes), Justin Theroux (Adam), Ann Miller (Coco), Mark Pellegrino (Joe), Robert Forster (el detectiu McKnight), Dan Hedaya (Vincenzo Castigliane).
Festivals i premis: Canes 2021 – Competició (Millor Direcció -exaequo-) | Altres reconeixements.
Diumenge, 7 de juny de 2026, a les 18h, al Centre Cultural i d’Esbarjo:
D’ Alan Parker, The Commitmens.
Producció: EUA, Anglaterra, Irlanda. Any: 1991. Durada: 1h58. Versió original: en anglès i gaèlic irlandès.
Sinopsi: Jimmy Rabbitte (Robert Arkins), que viu d’aquella manera en un barri proletari de Dublín, està decidit a fer realitat un somni: crear una banda i portar la música soul a la seva ciutat. Per aconseguir-ho, publica un anunci en un diari local i comença a seleccionar joves de vida precària, però amb un gran talent musical. Així neix el grup ‘The Commitments’.
Amb: Robert Arkins (Jimmy Rabbitte), Michael Aherne (Steven Clifford), Angeline Ball (Imelda Quirke), Maria Doyle Kennedy (Natalie Murphy), Dave Finnegan (Mickah Wallace), Bronagh Gallagher (Bernie McGloughlin).
Festivals i premis: BAFTA 1992 (Pel·lícula, Direcció, Guió Adaptat, Muntatge) | Altres reconeixements.
Nota: Festa del 5è aniversari del Cineclub.
—
FOTO DE L’APUNT: Sessió del 18 de gener de 2026 del Cineclub Akira, de Sant Pol
