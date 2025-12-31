A Perpìnyà, una petita retrospectiva Francis Ford Coppola

Del 7 al 20 de gener, el cinema Le Castillet (Perpinyà) presentarà una retrospectiva excepcional dedicada al gran Francis Ford Coppola, amb tres títols que ens són particularment estimats:
Rebels / Outsiders / The Ousiders (1983). Tulsa, Oklahoma, 1965: dues bandes rivals xoquen. D’una banda, hi ha els Greasers, delinqüents de barris pobres, amb cabells engominats i jaquetes de cuir, i de l’altra, els Socs, joves rics i arrogants que ronden amb Cadillacs. Durant una baralla, en Johnny, un jove Greaser, mata un membre dels Socs… Amb els joveníssims C. Thomas Howell, Matt Dillon, Ralph Macchio, Rob Lowe, Emilio Estevez, Tom Cruise, Glenn Withrow, Diane Lane, Leif Garrett, Darren Dalton… acompanyats de Patrick Swayze, Tom Waits…
La conversa / Conversation Secrète / The Conversation (1974). Reconegut especialista en vigilància d’àudio, en Harry Caul mena una existència solitària i rigorosa. Havent-se-li encarregat de gravar les converses d’una parella pels carrers de San Francisco, en escoltar-ne les cintes, descobreix que aquests dos amants podrien estar en perill. Sacsejat, es nega a lliurar les gravacions i s’endinsa en una investigació obsessiva que gradualment sacseja les seves certeses… Amb l’inoblidable Gene Hackman, acompanyat per John Cazale, Allen Garfield, Frederic Forrest…
Apocalypse Now -Final Cut- [1979 ⇒ 2019]. 183 minuts de la pel·lícula que el 1979 va triomfar a Canes amb una durada de 147 minuts i que el 2001 coneixeria una versió anomenada ‘Redux’, de 202 minuts. Manté algunes escenes addicionals de ‘Redux’ (com parts de la seqüència de la plantació francesa), elimina o retalla escenes que Coppola considerava que alentien massa la pel·lícula; és una restauració en 4K a partir dels negatius originals, compta amb so remesclat en Dolby Atmos (àudio de helicòpter i selva molt immersiu)… I, recordem-ho: Ambientada enmig de la Guerra del Vietnam, segueix l’èpic viatge del capità Willard, a qui els seus superiors encarreguen trobar el coronel Kurtz, un antic membre dels Boines Verdes que governa un exèrcit de fanàtics en algun lloc més enllà de la frontera de Cambodja… Amb Martin Sheen, Marlon Brando, Frederic Forrest, Robert Duvall, Sam Bottoms, Larry Fishburne, Dennis Hopper…
—
FOTO: En Coppola, arribant al Festival de Canes 2024, per a presentar-hi la immensa “Metropolis”
