A Perpìnyà sí es pot veure “History of Sound” (amb Paul Mescal i Josh O’Connor)…

“History of Sound”, amb Paul Mescal i Josh O’Connor, s’havia d’estrenar a la Catalunya Sud, País Valencià, Illes… el divendres passat, 20.02.2026. N’havien passat tràilers als cines, hi havien col·locat tot de grans cartells publicitaris i als webs d’alguns multicines, en van anunciar aquesta estrena fins ben bé el dia abans; però, a darrera hora, Universal Pictures España la va retirar i ja la va “condemnar” al mercat el Blu-ray, DVD, descàrregues… En canvi, al mercat francès s’estrena als cines, avui mateix, 25.02.2026, i és així que, a Perpinyà ja la poden veure en pantalla gran, i amb el títol “Le son des souvenrs”. Certament, aquesta pel·lícula no va rebre pas precisament bones crítiques al Festival de Canes i és irrellevant en l’actual temporada de premis (la distribuïdora devia comptar que hi tindria millor paper).
El que va ser més ben acollit a Canes 2025, fou el documenal de Raoul Peck “Orwell:2+2 = 5”, que també arriba avui a Perpinyà, però que, en aquest cas, s’estrenarà a les cartelleres al sud dels Pirineus aquest divendres, 27 de febrer. Com “Calle Málaga”, amb Carmen Maura, que treu ja el cap a la Catalunya Nord i desembarcarà al mercat espanyol l’1 ‘abril.
Producció: Anglaterra, EUA. Any: 2025. Durada: 2h07. Versió original: en anglès.
Nota sinòptica: Durant la Primera Guerra Mundial, dos joves, en Lionel i en David, es proposen gravar la vida, les veus i la música dels seus compatriotes americans… i s’enamoren. Sinopsi: En Lionel, un jove i talentós cantant de Kentucky, va créixer escoltant les cançons que el seu pare cantava a les escales de casa seva. El 1917, va deixar la granja familiar per assistir al Conservatori de Boston, on va conèixer en David, un brillant i atractiu estudiant de composició, però el seu vincle incipient es va trencar bruscament quan en David va ser reclutat al final de la guerra. El 1920, reunits durant un hivern, en Lionel i en David van anar pels boscos i les illes de Maine per recollir i preservar cançons populars amenaçades per l’oblit. Aquest interludi marcarà per sempre en Lionel. Durant les dècades següents, en Lionel assoleix reconeixement, èxit i altres històries d’amor mentre viatja per Europa. Però els records d’en David encara el persegueixen, fins que un dia ressorgeix un rastre de la seva feina compartida i li revela quant va ressonar aquesta relació amb més força que totes les altres.
Amb: Paul Mescal (Lionel), Josh O’Connor (David), Chris Cooper (Lionel, de vell), Samuel H. Levine (amic), Molly Price (la mare d’en Lionel), Alison Bartlett (Samantha), Michael Schantz (Bob), Michael D. Xavier (Sr. Roux), Brian Hutchison (Hal), Michael Schantz (Bob), Raphael Sbarge (Lionel Sr.), Hadley Robinson (Belle).
Guió: Oliver Hermanus, Ben Shattuck, basat en el llibre The History of Sound, de Ben Shattuck, -llibre que consisteix en «12 relats breus que s’estenen al llarg de tres segles i que exploren patrons generacionals d’amor i pèrdua (..) Una impressionant col·lecció d’històries interconnectades ambientades a Nova Anglaterra, explorant com el passat sovint es malinterpreta i com la història, la família, el mal de cor i el desig poden ressonar al llarg dels segles».
Mercat francès ⇒ D: Universal Pictures, E: 25.02.2026.
Cine: Castillet → Le son des souvenirs (Perpinyà)
Producció: França, EUA. Any: 2025. Durada: 1h59.
Nota sinòptica: Es presenta com el llargmetratge documental definitiu sobre el visionari autor George Orwell. Sinopsi breu: Entrelligant imatges d’arxiu d’anteriors adaptacions de ‘1984‘ amb un tapís d’imatges significatives del segle XXI, Raoul Peck dissecciona la visió precientífica d’Orwell i les seves lliçons vitals per als nostres temps i el futur de la nostra societat. Sinopsi: 1949. George Orwell acaba la que serà la seva última però més famosa novel·la, 1984. Aquest potent i provocador documental s’endinsa en els darrers mesos d’Orwell i la seva obra visionària per explorar les arrels dels conceptes vitals i inquietants que va revelar al món en la seva obra mestra distòpica… El doblepensar, el crim del pensament, la neollengua, l’espectre omnipresent del Gran Germà… veritats inquietants que ressonen cada cop amb més força avui en dia.
Documental, amb: Damian Lewis (George Orwell).
Guió: Raoul Peck. A la producció: Raoul Peck, Nick Shumaker i Alex Gibney.
Mercat francès ⇒ D: Le Pacte, E: 25.02.2026. Mercat espanyol ⇒ D: Caramel Films, E: 27.02.2026.
Cine: Castillet → Orwell: 2+2= 5 (Perpinyà)
Producció: Marroc, França, Espanya, Alemanya, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h56. Versió original: en castellà.
Sinopsi: Maria Angeles és una dona de 74 anys que pertany a la comunitat espanyola de Tànger i gaudeix de la tranquil·litat de la seva vida a la colorida ciutat costanera del Marroc. Quan la seva filla decideix vendre la seva casa, es veu obligada a anar-se’n contra la seva voluntat. Però es proposa recuperar casa seva i els seus mobles, que han quedat venuts a un comerciant d’antiguitats. És així que descobreix inesperadament la possibilitat de l’amor i la sensualitat.
Amb: Carmen Maura (María Ángeles), Marta Etura (Clara), Ahmed Boulane (Abslam).
Guió: Maryam Touzani, Nabil Ayouch. Informació: El co-guionista, Nabil Ayouch, i la directora, Maryam Touzani són matrimoni i comparetixen tasques de guionatge i producció als films respectius.
Mercat francès ⇒ D: Ad Vitam, E:25.02.2026. Mercat espanyol ⇒ D: Caramel Films, E: 01.04.2026. Vendes internacionals: Films Boutique.
Cine: Castillet → Calle Málaga (Perpinyà).
—
