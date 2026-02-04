A Perpinyà ja es tasta “El pastís del president”

Avui, una de les petites grans sorpreses cinematogràfiques de l’any, Millor Òpera Prima de tot Canes 2025, “The President’s Cake” — “El pastís del president” — “La tarta del presidente” — “Le Gâteau du Président” – “La torta del Presidente” – “Mamlaket al-Qasab”, de Hasan Hadi, s’estrena a Perpinyà i divendres, a la Catalunya Sud, a les Illes i segurament també al País Valencià. Al mercat italià s’esperen al 19 de març
Sinopsi: És el “dia del sorteig” a tot l’Iraq, quan les escoles seleccionen els estudiants que tindran l’honor de portar regals a les celebracions locals obligatòries de l’aniversari del president Saddam Hussein. La Lamia, de 9 anys, viu als aiguamolls històrics amb la seva àvia enèrgica, la Bibi. Abans que vagi a l’escola, la Bibi li ensenya trucs enginyosos per evitar ser escollida per al pastís del president. Tanmateix, quan en Musa, el professor autoritari, crida el nom de la Lamia per a la tasca més difícil, el pastís d’aniversari, no té més remei que acceptar-ho. Negar-s’hi podria significar empresonament o fins i tot la mort. Acompanyada pel seu amic Saeed i portant el seu gall Hindi, recorre Bagdad a la recerca d’ingredients, vivint una sèrie d’aventures que li canviaran la vida quotidiana per sempre.
Tràilers: VOSC, VOSE, VOSF, VI, VOSA.
Producció: Iraq, Qatar, EUA. Any: 2025. Durada: 1h42. Versió original: en iraquià.
De Hasan HADI, The President’s Cake — El pastís del president — La tarta del presidente — Le Gâteau du Président – La torta del Presidente – Mamlaket al-Qasab
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.
Festivals i premis: Quinzena dels Cineastes de Canes 2025 (Càmera d’Or, Premi del Públic) | Toronto IFF 2025 | Sant Sebastià 2025 – Perlak | BFI Londres IFF 2025 | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Atalante, E: 06.02.2026. Mercat francès, D: Tandem, E: 04.02.2026. Mercat italià, D: Lucky Red, E: 19.03.2026. Mercat EUA, D: Sony Pictures Classics, E: -limitada, 06.02.2026. Vendes internacionals: Films Boutique.
Cine, a Perpinyà: Castillet.
—
FOTO DE PORTADA: cartell francès del film (Tandem)
