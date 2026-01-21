A Perpinyà, des d’avui, “Hamnet”, de Chloé Zhao

Avui ja s’estrena al Cinema Castillet, de Perpinyà, Hamnet, de Chloé Zhao, que arriba divendres a Catalunya, el País Valencià, les Illes i a Andorra. Al mercat italià no serà fins el 5 de febrer.
Protagonitzada per l’aplaudida i premiada Jessie Buckley i l’esplèndid Paul Mescal, demà mateix segur que rebrà un bon feix de nominacions als Oscar, ja compta amb 2 Globus d’Or (Pel·lícula Dramàtica i Actriu) i, atenció, es pot ben dir que ha arreplegat el Premi del Públic a tots els festivals internacionals de cinema on s’ha projectat.
Es tracta de la història d’amor i pèrdua que va inspirar Shakespeare en la creació de ‘Hamlet’. Adaptació de la ficcional i premiada novel·la homònima de la nord-irlandesa Maggie O’Farrell, amb direcció de l’oscaritzada directora de Nomadland (2020).
De Chloé ZHAO, Hamnet – Hamnet · Nel nome del figlio.
Producció: Regne Unit, EUA. Any: 2025. Durada: 2h06. Versió original: en anglès.
Sinopsi: Després de perdre el seu fill Hamnet a causa de la pesta, l’Agnes i en William Shakespeare -Will- breguen amb el dol a l’Anglaterra del segle XVI. L’Agnes ha de trobar la força per cuidar els fills que li queden mentre processa aquesta mort devastadora i el jove dramaturg canalitza la tragèdia i el dolor en la seva obra teatral, creant Hamlet. Tràiler: VOSF.
Amb: Jessie Buckley (Agnes), Paul Mescal (Will), Emily Watson (Mary), Joe Alwyn (Bartholomew), Jacobi Jupe (Hamnet), Noah Jupe (Hamlet), Bodhi Rae Breathnach (Susanna), Olivia Lynes (Judith), David Wilmot (John).
Guió: Chloé Zhao i Maggie O’Farrell, basat en la novel·la Hamnet, de Maggie O’Farrell. Productors, entre altres: Steven Spielberg, Sam Mendes. Mercat francès, D: Universal Pictures, E: 21.01.2026.
—
FOTO DE L’APUNT: cartell del film (Universal Pictures)
