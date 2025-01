A Malgrat, “Emília Pérez”, “Parthenope”, “La llum que imaginem”, “Bird”, Marcello Mastroianni…

El Cineclub Garbí, de Malgrat, ens presenta un segon quadrimestre de la temporada amb ple de títols de gran novetat, que es conjuguen amb un entranyable i emotiu record a l’immens Marcello Mastroianni i amb l’aportació indiscutiblement cinèfila de l’Americana Film Festival. Quatre mesos de cinema potent, a Malgrat!

Divendres, 7 de febrer de 2025, 21.30h, Centre.

De Jacques AUDRIARD, “Emilia Pérez”.

Producció: França. Any: 2024. Durada: 2h10.

Amb Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez, Edgar Ramírez, Adriana Paz, Anabel López.

Sinopsi: A Mèxic, avui en dia. La Rita és una advocada d’un gran bufet que un dia rep una oferta inesperada: ajudar el temut cap d’un càrtel a retirar-se del seu negoci i desaparèixer per sempre convertint-se en la dona que ell sempre ha somiat ser.

Guió: Jacques Audriard, amb la col·laboració creativa de Thomas Bidegain. Cançons: Camille. Música: Clément Ducol. Coreògraf: Damien Jalet.

Informació: Comèdia musical de crim i transexualitat. El personatge principal, que dona nom al film, s’ha inspirat en un capítol de la novel·la ‘Écoute‘, de Boris Razon del 2018. S’havia de rodar a Mèxic, però acaba fent-se a la vora de París, amb interiors molt amexicanats. El 2018, l’actor Carlos Gascón es va declarar transexual i es canvià el nom a Karla Sofia (Karla Sofía Gascón).

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Unifrance, altres enllaços. En aquest blog, recull d’articles sobre el film: Altres veus.

Festivals i premis: Canes 2024-Competició (Premis: del Jurat i de Millor Interpretació Femenina -Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez-) | Oscars (Nominada en 13 categories, incloses les de Millor Pel·lícula, Millor Film Internacional, Millor Guió Adaptat) | Globus d’Or ( 4 premis, inclosos el de Millor Musical i Millor Director, de 10 Nominacions) |BAFTA (11 nominacions) | EFA (5 guardons, inclosos Millor Film i Millor Director) | Goya (nominada a Millor Film Europeu) | Altres premis i nominacions.

***

Divendres, 21 de febrer de 2025, 21.30h, Centre.

De Rich PEPPIATT, “Kneecap“.

Producció: Irlanda, Anglaterra. Any: 2024. Durada: 1h45.

Repartiment: Móglaí Bap (Naoise Ó Cairealláin), Mo Chara (Liam Óg Ó Hannaidh), DJ Próvai (Jj Ó Dochartaigh), Michael Fassbender (Arló Ó Cairealláin), Josie Walker (detectiu Ellis), Fionnuala Flaherty (Caitlin), Jessica Reynolds (Georgia), Adam Best (Doyle), Simone Kirby (Dolores), Matthew Sharpe (Sean)

Nota sinòptica: A Irlanda hi ha 80.000 parlants d’irlandès, 6.000 viuen al nord i n’hi ha tres que ho posen tot de cap per avall en formar un trio de rap anomenat ‘Kneecap’: Anàrquics, salvatges i disposats a tot per a salvar la seva llengua materna.

Sinopsi: Quan el destí du el professor d’escola de Belfast JJ a l’òrbita dels auto-confessats “escòria dels baixos fons” Naoise i Liam Óg, l’agulla d’aquest destí el lliga amb el que serà un grup de hip hop com cap altre. Fent rap en la seva llengua nativa irlandesa, els ‘KNEECAP’ es converteixen ràpidament en els improbables caps de proa d’un moviment de drets civils per salvar la seva llengua materna. Però el trio primer ha de vèncer la policia, els paramilitars i els polítics que intenten silenciar el seu so desafiant, mentre que el seu enfocament anàrquic de la vida sovint els converteix en els seus pitjors enemics.

Guió: Rich Peppiatt, a partir d’una història seva i de Móglaí Bap -Naoise Ó Cairealláin-, Mo Chara -Liam Óg Ó Hannaidh-, DJ Próvai -Jj Ó Dochartaigh-.

Enllaços: Sony Classics, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. Informació sobre el grup Kneecap: Viquipèdia. En aquest blog, articles: “Kneecap”: triomfadora pel·lícula que reivindica la llengua irlandesa | Fitxa i comentari: “Kneecap” | Vilaweb parla destacadament de KNEECAP, la jove, valenta, desacomplexada, rebel… premiada pel·lícula irlandesa que fa una aferrissada defensa de la llengua pròpia.

Festivals i premis: 7 BIFA de 14 nominacions | Candidata irlandesa al Oscar pel·lícula internacional | Altres festivals, premis i nominacions.

Nota: el dia 21 de febrer és el Dia Internacional de la Llengua Materna.

***

Divendres, 7 de març de 2025, 21.30h, Centre.

De Payal KAPADIA, “La llum que imaginem” / “All We Imagine As Light“.

Producció: Índia, França, Països Baixos, Luxemburg. Any: 2024. Durada: 1h54.

Amb Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam, Hridhu Haroon.

Sinopsi: El trajecte de la Prabha, una infermera de Bombai enredada en un matrimoni concertat amb un home que se’n va anar a viure a l’estranger i de qui rep un regal que li capgira la vida diària. L’Anu, la seva jove companya d’habitació, busca un lloc on per fi pugui fer l’amor amb el seu xicot. Les dues dones van a un poble costaner balneari. Allà una selva mística es convertirà en el lloc on els seus somnis i desitjos es faran realitat.

Guió: Payal Kapadia.

Informació: Aquesta pel·lícula s’ha convertit en un fenomen, en l’èxit del cinema d’autor ara mateix, la gent la vol veure, la modesta distribuïdora que la porta n’ha hagut de fer més còpies, se n’ha ampliat la projecció a les sales, ja ens en van parlar extraordinàriament bé des del Festival de Canes, la crítica i el públic s’hi rendeixen.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. En aquest blog, recull d’articles sobre la pel·lícula: Altres veus.

Festival i premis: Canes 2024-Competició (Grand Prix) | Altres premis i nominacions.



Nota: Aquesta projecció, absolutament cinèfila, s’emmarca de ple en la celebració del Dia Internacional de les Dones.

***

Divendres, 21 de març de 2025, 21.30h, Centre.

D’Alessandra LACORAZZA, “In The Summers” (Americana Film Festival).

Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 1h35.

Amb Residente, Sasha Calle, Leslie Grace, Lio Mehiel, Emma Ramos.

Nota sinòptica: En un viatge que abasta els anys de formació de les seves vides, dues germanes naveguen pel seu amorós però volàtil pare durant les seves visites anuals d’estiu a casa seva a Las Cruces, Nou Mèxic.

Sinopsi: Les germanes Violeta i Eva visiten cada estiu el seu amorós però imprudent pare Vicente. Ell s’esforça per crear un món meravellós per a elles, però, sota la divertida façana, hi ha una lluita contra l’addicció que gradualment erosiona la màgia, culminant en un devastador accident. Vicente intenta compensar el passat. Però les ferides no es curen fàcilment.

Guió: Alessandra Lacorazza.

Informació: Ens en diuen que és un poema visual, una oda fascinant de quatre estrofes a les experiències compartides per un home i les filles (..) Un delicat retrat de com les relacions tenses poden canviar amb el temps (..) És una pel·lícula honesta sobre el perdó, el creixement i l’acceptació de les pròpies limitacions (..) El debut de Lacorazza és admirablement sincer i agut, i compta amb unes interpretacions impressionants.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, My Movies.

Festivals i premis: Americana Film Festival | Sundance 2024 (Gran Premi del Jurat, Premi Millor Direcció) | Independent Spirit Awards (2 nominacions -Millor òpera prima, millor actor revelació-) | Festival de Cinema Americà de Deauville (2 premis) | Altres festivals i premis.

***

Dissabte, 22 de març de 2025, 21.30h, Centre.

D’Ira SACHS, “Passages” (Americana Film Festival).

Producció: França, Alemanya. Any: 2023. Durada: 1h31.

Repartiment: Franz Rogowski (Tomas Freiburg, director de cinema), Ben Whishaw (Martin, el marit de Tomas), Adèle Exarchopoulos (Agathe, l’amant de Tomas).

Sinopsi: Al darrer dia de rodatge a París, el director de cinema Tomas Freiburg es fica al llit amb Agathe, una noia que coneix en una discoteca. Quan en Tomas l’hi explica orgullós al seu marit Martin, la relació entre tots tres ve marcada per la passió, la gelosia i el narcisisme.

Guió: Ira Sachs i Mauricio Zacharias, amb diàlegs addicionals d’ Arlette Langmann.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. En aquest blog, articles sobre el film: Fitxa i comentari: “Passages”, d’Ira Sachs | Altres veus: “Passages”, d’Ira Sachs.

Festivals i premis: Americana Film Festival | Festival de Berlín 2023 – Panorama | D’altres festivals i premis.

***

Divendres, 4 d’abril de 2025, 21.30h, Centre.

D’Andrea ARNOLD, “Bird”.

Producció: Anglaterra, EUA, França. Any: 2024. Durada: 1h59.

Amb Barry Keoghan, Franz Rogowski, Nykiya Adams, Jason Buda, James Nelson-Joyce, Frankie Box, Jasmine Jobson, Joanne Matthews, Rhys Yates.

Nota sinòptica: Exploració dels marges de la societat.

Sinopsi: Als 12 anys, Bailey (Nykiya Adams) viu amb el seu germà, en Hunter (Jason Buda), i el seu pare, en Bug (Barry Keoghan), que els ha criat sol en una casa ocupada al nord de Kent. En Bug no té gaire temps per a ells i Bailey, que s’acosta a la pubertat, busca atenció i aventura en un altre lloc.

Informació: Dos dels actors (Keoghan i Rogowski) són ara mateix dels de més renom del panorama interpretatiu europeu, el primer sobretot pels seus treballs al costat de Colin Farrell a “The Banshees of Inisherin” i de Jacob Elordi a l’explotadament eròtica “Saltburn“, i el segon, per títols en què es lliura en cos i ànima, com “Great Freedom“, “Passages“, “Disco Boy” o “Lubo“.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, altres enllaços. En aquest blog, recull d’articles sobre la pel·lícula: Altres veus.

Festivals i premis: Canes 2024 – Competició | BAFTA (Nominat com a Film Britànic Destacat de l’Any) | BIFA (Franz Rogowski, millor actor secundari i 6 nominacions més) | EFA (2 nominacions) | Altres festivals i premis.

***

Diumenge, 13 d’abril de 2025, 18h, Centre.

Del mestre Federico FELLINI, “La dolce vita” (Cicle Marcello Mastroianni)

Producció: Itàlia. Any: 1960. Durada: 2h55.

Amb Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée.

Sinopsi: En Marcello Rubini (Marcello Mastroianni) és un desencantat periodista romà, a la recerca de famosos, que es mou amb insatisfacció per les festes nocturnes que celebra la burgesia de l’època. Ronda per diferents indrets de Roma, sempre envoltat de tota mena de personatges, especialment de l’elit de la societat italiana. En una de les seves sortides s’assabenta que la Sylvia (Anita Ekberg), una cèlebre diva del món del cinema, arriba a Roma, creu que aquesta és una gran oportunitat per aconseguir una gran notícia, i, en conseqüència, la perseguirà a la nit per diferents indrets de la ciutat.

Guió: Federico Fellini, Ennio Flaiano i Tulio Pinelli.

Informació: Amb motiu del centenari del naixement del gran i carismàtic Marcello Mastroianni (26.09.2024, Fontana Liri, Lazio, Itàlia), se’n va celebrar la seva filmografia i el Cineclub, en la represa, ha volgut sumar-s’hi oferint-nos un petit cicle de dos dels seus films: “La dolce vita” i “Rufufú”.

Enllaços: Viquipèdia, Wikipedia-ang, Wikipedia-it, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Festivals i premis: Canes 1960 – Competició (Palma d’Or) | Oscar (Vestuari i 3 altres nominacions) | BAFTA (1 nominació) | David di Donatello (Millor Director) | Altres premis.

***

Divendres, 25 d’abril de 2025, 21.30h, Centre.

De Paolo SORRENTINO, “Parthenope” / “Partenope”.

Producció: Itàlia, França. Any: 2024. Durada: 2h16.

Amb Celeste Dalla Porta (Parthenope), Stefania Sandrelli (Parthenope, de gran), Luisa Ranieri (Greta Cool), Silvio Orlando (Devoto Marotta), Gary Oldman (John Cheever), Isabella Ferrari (Flora Malva), Silvia Degrandi (Maggie), Lorenzo Gleijeses (Sasà).

Informació: A la mitologia grega, Partènope és una sirena que donà nom inicialment a la ciutat posteriorment anomenada Nàpols.

Sinopsi: La vida de Partènope , la dona que porta el nom de la seva ciutat, que no és ni una sirena ni una criatura mitològica. Des del seu naixement l’any 1950 fins a l’actualitat. La seva llarga vida reflecteix plenament la riquesa de l’existència humana: la lleugeresa de la joventut i la seva decadència, la bellesa clàssica i les seves transformacions inexorables, amors vans i impossibles, idil·lis lleugers i passions vertiginoses, petons nocturns a l’illa de Capri, llampecs d’alegria i continuïtat, patiment, pares reals i inventats, finals i nous inicis. Acompanyats per una multitud de personatges formats per homes i dones retratats amb precisió i amor, els seguim a través de les seves onades de malenconia i les seves decepcions, la seva impaciència i la seva desesperació, i la seva angoixa davant la idea de no riure mai més d’un dandi que ensopega i cau sobre una vorera. El pas del temps, el més autèntic dels amants, fa de teló de fons d’aquesta història, amb la ciutat de Nàpols que t’encisa i t’encanta, que crida i riu, i que sap fer mal.

Guió: Paolo Sorrentino, Umberto Contarello.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, altres enllaços. En aquest blog, recull d’articles sobre el film: Altres veus.

Festivals i premis: Canes 2024 – Competició.

***

Diumenge, 4 de maig de 2025, 18h, Centre.

De Mario MONICELLI, “Rufufú” / “I soliti ignoti” (Cicle Marcello Mastroianni).

Producció: Itàlia. Any: 1958. Durada: 1h40.

Amb Vittorio Gassman (Giuseppe ‘Peppe er Pantera’ Baiocchi), Renato Salvatori (Mario Angeletti), Marcello Mastroianni (Tiberio Braschi), Totò (Dante Cruciani), Claudia Cardinale (Carmelina Nicosia), Carla Gravina (Nicoletta), Memmo Carotenuto (Cosimo Proietti).

Nota sinòptica: Una colla de lladregots, guiats per un de jubilat, decideixen preparar un gran robatori a les oficines romanes del Mone de Pietat, delerosos de deixar enrere la misèria en què viuen.

Sinopsi: La policia enxamapa en Cosimo quan intentava robar un cotxe. Per sortir més aviat de la presó, demana als seus còmplices externs que li trobin un “colom”, algú que ocupi el seu lloc entre reixes. És en Pepe, un boxejador fallit, que es presenta davant el director de la presó per proclamar la seva culpa; però aquest decideix tancar-los a tots dos. És quan en Cosimo revela a en Pepe els detalls del seu següent moviment infal·lible, que reserva per al seu alliberament. Però en Pepe surt abans del previst i organitza l’atracament amb els còmplices d’en Cosimo…

Guió: Mario Monicelli, Susi Cecchi D’Amico, Furio Scarpelli, Agenore Incrocci.

Informació: Comèdia italiana, considerada una de les millors pel·lícules transalpines de l’època, que va tenir tanta popularitat que els seus actors principals van veure les seves carreres ben reforçades. Oportunitat de fruir veient en pantalla gran d’aquests actors, de la talla immensa com Mastroianni, Gassman, Salvatori, Cardinale, Totò… Amb motiu del centenari del naixement del gran i carismàtic Marcello Mastroianni (26.09.2024, Fontana Liri, Lazio, Itàlia), se’n va celebrar la seva filmografia i el Cineclub, en la represa, ha volgut sumar-s’hi oferint-nos un petit cicle de dos dels seus films: “La dolce vita” i “Rufufú”.

Enllaços: Viquipèdia, Wikipedia-ang, Wikipedia-it, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Festivals i premis: Sant Sebastià 1958 (Millor Direcció) | Oscars (Nominada a Millor Film de Parla No Anglesa).

***

Divendres, 9 de maig de 2025, 21.30h, Centre.

De Francois OZON, “Quan cau la tardor” / “Quand vient l’Automne”.

Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h42.

Amb Hélène Vincent (Michelle Giraud), Josiane Balasko (Marie-Claude Perrin), Ludivine Sagnier (Valérie Tessier), Pierre Lottin (Vincent Perrin), Vincent Colombe (el metge de la Michelle), Marie-Laurence Tartas (la metgessa de l’hospital).

Sinopsi: La Michelle, una àvia en plena forma en tots els aspectes, viu una jubilació tranquil·la en un poblet de la Borgonya, on també hi resideix Marie-Claude, la seva millor amiga. El Dia de Tots Sants, la seva filla Valérie ve a veure-la amb la idea de deixar-li el nét, Lluc, durant la setmana de vacances escolars. Però res no anirà com era previst.

Guió: François Ozon, amb la col·laboració de Philippe Piazzo.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. En aquest blog, recull d’article sobre la pel·lícula: Altres veus.

Festivals i premis: Sant Sebastià 2024 (2 premis, Millor Guió i Millor Interpretació secundària -Pierre Lottin-) | Altres premis i nominacions.

***

Divendres, 23 de maig de 2025, 21.30h, Centre.

De Céline SCIAMMA, “Petite maman“.

Producció: França. Any: 2021. Durada: 1h13.

Amb Joséphine Sanz (Nelly), Gabrielle Sanz (Marion), Nina Meurisse (la mare), Margot Abascal (l’àvia), Stephane Varupenne (el pare).

Sinopsi: La Nelly té vuit anys i la seva àvia acaba de morir. Amb els pares, se’n va a buidar la casa on va créixer la seva mare, Marion. La Nelly està contenta d’explorar aquesta casa i el bosc que l’envolta, en què sa mare havia contruït una cabana -abans que l’operessin-. Un matí, la tristesa du la mare a anar-se’n. És llavors que la Nelly troba una nena al bosc que construeix una cabana, té la seva edat, es diu Marion i l’han d’operar d’aquí a tres dies. És la seva mama petita.

Informació: Diu el Cineclub, al seu llibret del Segon Quadrimestre continuem amb el cicle ‘Allò que ens hem perdut’, la nostra manera de recapitular el cinema que no hem pogut projectar els darrers anys, i ho fem amb una de les millors pel·lícules dels últims temps: “Petite maman” de Céline Sciamma.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. En aquest blog: Fitxa i comentari.

Festivals i premis: Berlín 2021 – Competició | Sant Sebastià 2021 (Premi del Públic) | Gaudí 2023 (nominat com a millor film europeu) | BAFTA (nominada com a millor pel·lícula de parla no anglesa) | BIFA (nominada com a millor pel·lícula independent internacional) | Independent Spirit Awards (nominada com a Film Internacional) | Altres festivals i premis.