A Girona, l’Albert Serra es toreja “Una batalla tras otra” i “Valor sentimental”…

Com és que Tardes de soledad, d’Albert Serra, ha quedat com la Millor Pel·lícula de 2025 pel Col·lectiu de Crítics de Girona? Què hem votat cada membre del Col·lectiu (dels que hem votat)?
En aquest apunt, avanço primer el resultat amb les pel·lícules més votades; tot seguit podeu veure el detall del que hem votat cadascun dels 9 crítics que ho hem fet i, al final hi ha el resultat complet, amb la llista dels 38 films que han estat destacats per un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit o tots 9 membres del Col·lectiu.
Com podeu comprovar, el documental de l’Albert Serra sobre el toreig és l’únic títol que ha estat votat per tots, sense excepció, amb una mitjana prou bona de punts. Val a dir que tanmateix les seves dues principals rivals, One battle after another i Sentimental Value, han rebut algunes puntuacions més elevades, però no les hem votat tots (la primera ha comptat amb el suport de set crítics i la segona, de cinc), enmig d’una gran polarització que ha dut a entusiàstiques manifestacions en favor de l’una o l’altra, respectivament.
60 punts: Tardes de soledad / , d’Albert Serra. / Afternoons of Solitude
46 punts: One battle after another / Una batalla tras otra / Une bataille après l’autre / Una battaglia doppo l’altra, de Paul Thomas Anderson.
44 punts: Affeksjonsverdi / Valor sentimental / Valeur sentimentale / Sentimental Value, de Joachim Trier.
38 punts: Father mother sister brother, de Jim Jarmusch.
34 punts: All We Imagine As Light / La llum que imaginem, de Payal Kapadia.
25 punts: Romería, de Carla Simón.
28 punts: Vermiglio, de Maura Delpero.
22 punts: Yek tasadof-e sadeh / Un simple accident / Un simple accidente / Un semplice accidente / It Was Just an Accident, de Jafar Panahi.
17 punts: The Human Hibernation, d’Anna Cornudella.
16 punts: The Brutalist, de Brady Corbet.
13 punts: Estrany riu / Extraño rio / Strange River, de Jaume Claret Muxart.
13 punts: A Complete Unknown, de James Mangold.
10 punts: Valor sentimental, de Joachim Trier; 9 punts: Tardes de soledad, d’Albert Serra; 8 punts: En fanfare / Amb fanfàrria / Por todo lo alto / L’Orchestra Stonata / The Marching Bang, d’Emmanuel Courcol; 7 punts: Father mother sister brother, de Jim Jarmusch; 6 punts: Trois amies / Tres amigas / Tre amiche / Three Friends, d’Emmanuel Mouret; 5 punts: Un simple accidente, de Jafar Panahi; 4 punts: Romería, de Carla Simón; 3 punts: Siempre es invierno, de David Trueba; 2 punts: A Complete Unknown, de James Mangold; 1 punt: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson.
10 punts: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson; 9 punts: Vermiglio, de Maura Delpero; 8 punts: Tardes de soledad, d’Albert Serra; 7 punts: Bugonia, de Yorgos Lanthimos; 6 punts: Father mother sister brother, de Jim Jarmusch; 5 punts: Valor sentimental, de Joachim Trier; 4 punts: Ainda estou aqui / Aún estoy aquí / Je suis toujours là / Io sono ancora qui / I’m Still Here, de Walter Salles; 3 punts: The Mastermind, de Kelly Reichardt; 2 punts: Gaua / The Night, de Paul Urkijo Alijo; 1 punt: Weapons / Évanouis, de Zach Cregger.
10 punts: Valor sentimental, de Joachim Trier; 9 punts: Un simple accidente, de Jafar Panahi; 8 punts: The Brutalist, de Brady Corbet; 7 punts: Vermiglio, de Maura Delpero; 6 punts: Tardes de soledad, d’Albert Serra; 5 punts: La llum que imaginem, de Payal Kapadia; 4 punts: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson; 3 punts: Dâne-ye anjîr-e ma’âbed / La llavor de la figuera sagrada / La semilla de la higuera sagrada / Les Graines du figuier sauvage / Il seme del fico sacro / The seed of the sacred fig, de Mohammad Rasoulof; 2 punts: Aún estoy aquí, de Walter Salles; 1 punt: Romería, de Carla Simón.
10 punts: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson; 9 punts: Father mother sister brother, de Jim Jarmusch; 8 punts: The Human Hibernation, d’Anna Cornudella; 7 punts: Tardes de soledad, d’Albert Serra; 6 punts: Straume / Flow, un món a salvar / Flow, un mundo que salvar / Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau / Flow – Un mondo da salvare / Flow, de Gints Zilbalodis; 5 punts: Un simple accidente, de Jafar Panahi; 4 punts: A Different Man, d’Aaron Schimberg; 3 punts: Grand Tour, de Miguel Gomes; 2 punts: Bagger Drama, de Piet Baumgartner; 1 punt: Daniela Forever, de Nacho Vigalondo.
10 punts: Valor sentimental, de Joachim Trier; 9 punts: La llum que imaginem, de Payal Kapadia; 8 punts: The Mastermind, de Kelly Reichardt; 7 punts: Father mother sister brother, de Jim Jarmusch; 6 punts: The Brutalist, de Brady Corbet; 5 punts: Romería, de Carla Simón; 4 punts: Gouzhen / Black Dog, de Guan Hu; 3 punts: Los domingos / Les dimanches / Sundays, d’Alauda Ruiz de Azúa; 2 punts: The Human Hibernation, d’Anna Cornudella; 1 punt: Tardes de soledad, d’Albert Serra.
10 punts: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson; 9 punts: Tardes de soledad, d’Albert Serra; 8 punts: Avatar: Fire and Ash / Avatar: Foc i cendra / Avatar: Fuego y ceniza / Avatar: De feu et de cendres / Avatar: Fuoco e cenere, de James Cameron; 7 punts: The Human Hibernation, d’Anna Cornudella; 6 punts: Weapons / Évanouis, de Zach Cregger; 5 punts: Los domingos, d’Alauda Ruiz de Azúa; 4 punts: Eddington, d’Ari Aster; 3 punts: The Naked Gun / Agárralo como puedas / Y a-t-il un flic pour sauver le monde? / Una pallottola spuntata, d’Akiva Schaffer; 2 punts: Superman, de James Gunn; 1 punt: Daniela Forever, de Nacho Vigalondo.
10 punts: La llum que imaginem, de Payal Kapadia; 9 punts: Valor sentimental, de Joachim Trier; 8 punts: A Night of Knowing Nothing / Una nit sense saber res / Una noche sin saber nada / Toute une nuit sans savoir, de Payal Kapadia; 7 punts: Tardes de soledad, d’Albert Serra; 6 punts: Romería, de Carla Simón; 5 punts: Vermiglio, de Maura Delpero; 4 punts: Father mother sister brother, de Jim Jarmusch; 3 punts: Estrany riu, de Jaume Claret Muxart; 2 punts: Un simple accidente, de Jafar Panahi; 1 punt: Aún estoy aquí, de Walter Salles.
10 punts: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson; 9 punts: Tardes de soledad, d’Albert Serra; 8 punts: Kontinental’25, de Radu Jude; 7 punts: The Life of Chuck / La vida de Chuck / Life of Chuck, de Mike Flanagan; 6 punts: Feng Liu Yi Day / A la deriva / Les feux sauvages / Generazione romantica / Caught by the Tides, de Jia Zhan-ke; 5 punts: Father mother sister brother, de Jim Jarmusch; 4 punts: Estrany riu, de Jaume Claret Muxart; 3 punts: A Complete Unknown, de James Mangold; 2 punts: Los domingos, d’Alauda Ruiz de Azúa; 1 punt: Un simple accidente, de Jafar Panahi.
10 punts: La llum que imaginem, de Payal Kapadia; 9 punts: Romería, de Carla Simón; 8 punts: A Complete Unknown, de James Mangold; 7 punts: Vermiglio, de Maura Delpero; 6 punts: Estrany riu, de Jaume Claret Muxart; 5 punts: Blue Sun Palace, de Constance Tsang; 4 punts: Tardes de soledad, d’Albert Serra; 3 punts: Sirât, d’Oliver Laxe; 2 punts: The Brutalist, de Brady Corbet; 1 punt: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson.
60 punts (i la voten tots 9 crítics): Tardes de soledad / , d’Albert Serra. / Afternoons of Solitude
46 punts (i la voten 7 crítics): One battle after another / Una batalla tras otra / Une bataille après l’autre / Una battaglia doppo l’altra, de Paul Thomas Anderson.
44 punts (i voten 5 crítics): Affeksjonsverdi / Valor sentimental / Valeur sentimentale / Sentimental Value, de Joachim Trier.
38 punts (i la voten 6 crítics): Father mother sister brother, de Jim Jarmusch.
34 punts (i la voten 4 crítics): All We Imagine As Light / La llum que imaginem, de Payal Kapadia.
25 punts (i la voten 5 crítics): Romería, de Carla Simón.
28 punts (i la voten 4 crítics): Vermiglio, de Maura Delpero.
22 punts (i la voten 5 crítics): Yek tasadof-e sadeh / Un simple accident / Un simple accidente / Un semplice accidente / It Was Just an Accident, de Jafar Panahi.
17 punts (i la voten 3 crítics): The Human Hibernation, d’Anna Cornudella.
16 punts (i la voten 3 crítics): The Brutalist, de Brady Corbet.
13 punts (i la voten 3 crítics): Estrany riu / Extraño rio / Strange River, de Jaume Claret Muxart.
13 punts (i la voten 3 crítics): A Complete Unknown, de James Mangold.
11 punts (i la voten 2 crítics): The Mastermind, de Kelly Reichardt.
10 punts (i la voten 3 crítics): Los domingos / Les dimanches / Sundays, d’Alauda Ruiz de Azúa.
8 punts (i la vota 1 crític): En fanfare / Amb fanfàrria / Por todo lo alto / L’Orchestra Stonata / The Marching Bang, d’Emmanuel Courcol;
8 punts (i la vota 1 crític): Avatar: Fire and Ash / Avatar: Foc i cendra / Avatar: Fuego y ceniza / Avatar: De feu et de cendres / Avatar: Fuoco e cenere, de James Cameron.
8 punts (i la vota 1 crítica): A Night of Knowing Nothing / Una nit sense saber res / Una noche sin saber nada / Toute une nuit sans savoir, de Payal Kapadia.
8 punts (i la vota 1 crític): Kontinental’25, de Radu Jude.
7 punts (i la vota 1 crític): Bugonia, de Yorgos Lanthimos.
7 punts (i la voten 3 crítics): Ainda estou aqui / Aún estoy aquí / Je suis toujours là / Io sono ancora qui / I’m Still Here, de Walter Salles
7 punts (i la voten 2 crítics): Weapons / Évanouis, de Zach Cregger.
7 punts (i la vota 1 crític): The Life of Chuck / La vida de Chuck / Life of Chuck, de Mike Flanagan.
6 punts (i la vota 1 crític): Trois amies / Tres amigas / Tre amiche / Three Friends, d’Emmanuel Mouret
6 punts (i la vota 1 crítica): Straume / Flow, un món a salvar / Flow, un mundo que salvar / Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau / Flow – Un mondo da salvare / Flow, de Gints Zilbalodis.
6 punts (i la vota 1 crític): Feng Liu Yi Day / A la deriva / Les feux sauvages / Generazione romantica / Caught by the Tides, de Jia Zhan-ke.
5 punts (i la vota 1 crític): Blue Sun Palace, de Constance Tsang.
4 punts (i la vota 1 crític): A Different Man, d’Aaron Schimberg.
4 punts (i la vota 1 crític): Gouzhen / Black Dog, de Guan Hu
4 punts (i la vota 1 crític): Eddington, d’Ari Aster.
3 punts (i la vota 1 crític): Siempre es invierno, de David Trueba
3 punts (i la vota 1 crític): Dâne-ye anjîr-e ma’âbed / La llavor de la figuera sagrada / La semilla de la higuera sagrada / Les Graines du figuier sauvage / Il seme del fico sacro / The seed of the sacred fig, de Mohammad Rasoulof.
3 punts (i la vota 1 crític): Grand Tour, de Miguel Gomes.
3 punts (i la vota 1 crític): The Naked Gun / Agárralo como puedas / Y a-t-il un flic pour sauver le monde? / Una pallottola spuntata, d’Akiva Schaffer.
3 punts ( i la vota 1 crític): Sirât, d’Oliver Laxe.
2 punts (i la vota 1 crític): Gaua / The Night, de Paul Urkijo Alijo.
2 punts (i la vota 1 crítica): Bagger Drama, de Piet Baumgartner
2 punts (i la vota 1 crític): Superman, de James Gunn.
2 punts (i la voten 2 crítics): Daniela Forever, de Nacho Vigalondo.
Albert Serra guanya la batalla a DiCaprio, article de Jordi Camps i Linnell, al diari El Punt Avui |
Els crítics gironins escullen “Tardes de soledad” com la millor pel·lícula de 2025, article de Josep Coll, al Diari de Girona |
Com el 2025 havia vist massa poques pel·lícules i en tenia (tinc encara) de pendents algunes de les considerades clau, vaig decidir que no votaria, encara que veia bé la llista d’onze títols que, d’alguna o altra manera m’abelliria destacar-ne. Però em van convèncer que això de ‘votar les millors de l’any’ no deixa de ser un joc, vulgues que no, una manera de manifestar què defenses més de tot el que has vist (sigui més o menys). Pert descomptat la qualitat d’una pel·lícula i la seva importància no dependrà mai dels puntets que hom li pugui donar. Si de cas, sereu vosaltres, amics lectors, que podreu veure si coincidim d’interessos cinematogràfics o no, etc. No més que això. Ara bé, he de confessar que, finalment, el que em va acabar decidint de participar en la votació del Col·lectiu de Crítics de Girona fou la polarització que he esmentat (i ja palpable al si del Col·lectiu els dies anteriors).
