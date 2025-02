50 dies preparant Canes 2025

Alegria! Quan s’acaba el Festival de Berlín, comença per mi un període apassionant. Són 50 dies (és a dir, des d’avui fins a mitjan abril) en què vaig recollint i fent-me ressó dels rumors que apunten pel·lícules que es podrien projectar a Canes, del 13 al 24 de maig, sigui al Festival, sigui a la Quinzena dels Cineastes, sigui a la Setmana de la Crítica.

50 dies dedicats al blog i al Canes possible, a raó de 4 hores cada dia, al matí (llevat del dimecres, que és a la tarda!), pendent del que trobo a les xarxes i del que em passen els meus amics cinèfils, ‘cannoises’ empedreïts molt més que jo.

Durant aquest període potser, segurament, comentaré menys pel·lícules vistes, perquè menys en veuré (no hi ha temps per a tot); però maldaré per seguir l’actualitat amb els reculls que faig d’articles sobre cinema d’autor que es vagi estrenant.

Som-hi!

D’aquí a uns dies, el primer apunt sobre els rumors de Canes 2025, que als amics ja me n’han passat una primera informació!