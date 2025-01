35 anys de les millors pel·lícules (Col·lectiu de Crítics de Girona)

Són ja 35 les edicions que el Col·lectiu de Crítics de Girona han votat la millor pel·lícula de l’any (estrenada a la ciutat):

-Nota: en aquesta llista he posat només el títol en català, si n’hi ha hagut, i el títol original, amb el títol internacional, depenent del cas-

1990 – The Grifters, de Stephen Frears.

1991 – Barton Fink, de Joel i Ethan Coen.

1992 – Sense perdó / Unforgiven, de Clint Eastwood.

1993 – Ex-aequo Un món perfecte / A perfect world, de Clint Eastwood i Marits i mullers / Husbands and wives, de Woody Allen.

1994 . Bleu, Blanc, Rouge, de Krzysztof Kieslowski.

1995 – Els ponts de Madison / The bridges of Madison County, de Clint Eastwood.

1996 – Fargo, de Joel i Ethan Coen.

1997 – To vlemma tou Odyssea (La mirada d’Ulisses), de Theo Angelopoulos.

1998 – The Truman Show, de Peter Weir.

1999 – The thin red line, de Terrence Malick.

2000 – Una història de debò / The Straight Story, de David Lynch.

2001 – Desitjant estimar / In the Mood for love / Fa yeung nin wah, de Wong Kar-Wai.

2002 – Yi Yi, d’Edward Yang.

2003 – Mystic river, de Clint Eastwood.

2004 – Abans de l’alba / Before sunrise, de Richard Linklater.

2005 – Saraband, d’Ingmar Bergman. Breu apunt al blog.

2006 – Infiltrats / The Departed, de Martin Scorsese. En aquest blog: Comentari i Altres veus.

2007 – Inland empire, de David Lynch. En aquest blog: Altres veus.

2008 – L’hora d’estiu / L’heure d’été, d’Olivier Assayas. Em aquest blog: Fitxa i Altres veus.

2009 – Paranoid Park, de Gus Van Sant. En aquest blog: Fitxa, Comentari, Altres veus.

2010 – Còpia certificada / Copie conforme / Roonevesht barabar asl ast, d’Abbas Kiarostami. En aquest blog: Canes 2010, Fitxa, Comentari, Altres veus.

2011 – Melancolia / Melancholia, de Lars von Trier. En aquest blog: Canes 2011 – fitxa, Crònica de Canes, Fitxa, Altres veus.

2012 – Ex-aequo Shame, de Steve McQueen i The deep blue sea, de Terence Davies. En aquest blog: Shame (Venècia 2011, Fitxa, Altres veus), The Deep Blue Sea (Fitxa, Altres veus).

2013 – La vida d’Adèle / La vie d’Adèle, d’ Abdellatif Kechiche. En aquest blog: Canes 2013, Comentari.

2014 – Boyhood, de Richard Linklater. En aquest blog: Comentari, Altres veus.

2015 – Nightcrawler, de Dan Gilroy. En aquest blog: Fitxa, Comentari, Altres veus.

2016 – Carol, de Todd Haynes. En aquest blog: Canes 2015 (Fitxa i perfil), Ressons de Canes, Primeres reaccions a Canes, Revista de premsa, Comentari, Altres veus.

2017 – Detroit, de Hathryn Bigelow.

2018 – El fil invisible / Phantom thread, de Paul Thomas Anderson.

2019 – Paràsits / Gisaengchung, de Bong Joon-Ho. En aquest blog: Comentari.

2020 – Martin Eden, de Pietro Marcello.

2021 – Nomadland, de Chloe Zhao.

2022 – Ex-aequo Drive my car, de Ryûsuke Hamaguchi i Pacifiction, d’Albert Serra. En aquest blog: Drive my car (Fitxa i comentari), Pacifiction (La petja de Pacifiction en aquest blog).

2023 – Fulles caigudes / Fallen leaves (Les feuilles mortes) / Kuolleet lehdet, d’Aki Kaurismaki. En aquest blog: Altres veus.

2024 – La zona d’interès, de Jonathan Glazer. En aquest blog: Fitxa i comentari, Altres veus.

… i que per molts anys i molt més de cinema!