15 títols preseleccionats a l’Oscar Internacional

El 17 de gener de 2025 es faran públiques les nominacions als Oscar d’enguany, però ahir se’n van avançar les preseleccions de 10 categories diferents, d’entre les quals, la de Millor Film Internacional. Són 15 títols que aspiren a formar part del quintet finalment triat per de debò optar a l’estatueta. Recordem-ho, les han presentades les acadèmies dels respectius països als seus col·legues de Hollywood:

Presentada per Brasil: “Ainda Estou Aqui” / “I’m Still Here”, de Walter Salles. Premi Millor Guió a Venècia 2024. Producció: Brasil (RT Features*), França (Mact Productions*, Arte France). Durada: 2h15. Guió: Murilo Hauser, Walter Salles, basat en el llibre homònim de Marcelo Rubens Paiva (sobre el cas del seu pare, l’exdiputat Rubens Paiva, detingut per la policia de la dictadura militar brasilera dels anys setanta i tot seguit desaparegut). Amb Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello. Sinopsi: Quan, a Rio de Janeiro, als anys setanta, la dictadura militar li segresta el marit, l’Eunice Paiva és una mare allunyada de la política. La pel·lícula relata la seva metamorfosi en una dona decidida a entendre el que passa i que liderarà una lluita aferrissada contra el règim militar. La recerca de la veritat li dura 30 llargs anys i quan comença a tenir-ne respostes, Eunice Paiva pateix els primers símptomes de la malaltia d’Alzheimer. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.



Presentada pel Canadà, “Une langue universelle” / “Universal Language”, de Matthew Rankin. Premi del Públic a la Quinzena dels Cineastes de Canes 2024. Producció: Quebec (Metafilms*). Durada: 1h29. Guió: Matthew Rankin, Pirouz Nemati, Ila Firouzabadi. Repartiment: Rojina Esmaeili (Negin), Saba Vahedyousefi (Nazgol), Mani Soleymanlou (Iraj Bilodeau), Matthew Rankin (Matthew/Massoud), Pirouz Nemati (Massoud/Matthew). Sinopsi: En una interzona misteriosa i surrealista entre Teheran i Winnipeg, les vides de múltiples personatges s’entrellacen de maneres sorprenents i misterioses. Els alumnes de primària Negin i Nazgol troben una suma de diners congelada al gel de l’hivern i intenten aconseguir-la. Mentrestant, Massoud guia un grup de turistes cada cop més desconcertats pels monuments i llocs històrics de Winnipeg. En Matthew deixa la seva feina significativa en una oficina del govern del Quebec, a Mont-real, i emprèn un viatge enigmàtic per visitar la seva mare malalta a Winnipeg. L’espai, el temps i les identitats personals s’esvaeixen, s’entrellacen i ressonen en una comèdia surrealista de desorientació. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies | RESSONS.



Presentada per Txèquia, “Vlny” / “Waves”, de Jiri Mádl. Premi del Públic a Karlovy Vary 2024. Producció: Txèquia i Eslovàquia. Durada: 2h11. Guió: Jiří Mádl. Amb: Vojtěch Vodochodský, Táňa Pauhofová, Stanislav Majer, Ondřej Stupka, Martin Hofmann, Petr Lněnička, Marika Šoposká, Tomáš Maštalír, Igor Bareš, Vojtěch Kotek. Nota sinòptica: Un enregistrament comprometedor pot canviar la història. Sacrificaràs la teva família pel teu país? Informació: La pel·lícula gira al voltant de l’oficina de notícies internacional de la Ràdio Txecoslovaca, un lloc ple d’individus talentosos que posseeixen una àmplia visió, habilitats lingüístiques i, sobretot, un compromís amb un treball periodístic honest i centrat en la veritat. Una pel·lícula èpica, de rodatge dinàmic i gratificant, que abraça un heroisme poc comú davant un règim opressiu, la força dels llaços fraternals i els temes eterns de l’amor, la traïció, la moralitat i l’esperança. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Presentada per Dinamarca, “Pigen Med Nalen” / “The Girl with the Needle”, de Magnus Von Horn. En Competició a Canes 2024. Producció: Dinamarca (Nordisk Film* i altres), Polònia, Suècia. Durada: 1h55. Guió: Line Langebek Knudsen, Magnus von Horn; inspirat en la història real de l’assassina infantil Dagmar Overbye. Amb Trine Dyrholm, Victoria Carmen Sonne, Besir Zeciri, Tessa Hoder. Sinopsi: La Karoline (Victoria Carmen Sonne), una jove treballadora de fàbrica, lluita per sobreviure a la Copenhaguen de després de la Primera Guerra Mundial. Quan es troba a l’atur, abandonada i embarassada, coneix la Dagmar (Trine Dyrholm), una dona carismàtica que dirigeix ​​una agència d’adopció clandestina, en què ajuda les mares a trobar cases d’acollida per als seus fills no desitjats. Sense cap altre lloc on fer cap, la Karoline assumeix el rol d’una dida. S’estableix una forta connexió entre les dues dones, però el món de la Karoline s’esberla quan ensopega amb la veritat impactant que hi ha darrere de la seva feina. És una història inquietant sobre una dona que lluita per trobar l’amor i el sentit de la moral. Informació: Biopic terrorífic que explica la història de la famosa “fabricant d’àngels” danesa Dagmar Overbye (Trine Dyrholm), que va assassinar desenes d’infants a Copenhaguen la dècada de 1910 i va ser condemnada a cadena perpètua el 1921. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.| RESSONS |

Presentada per França, “Emilia Pérez”, de Jacques Audriard. Premi del Jurat i Premi de Millors Actrius, a Canes 2024. En aquest blog: Altres veus (amb informació del film).

Presentada per Alemanya, “The Seed of the Sacred Fig” (“La llavor de la figuera sagrada”), de Mohammad Rassoulof. Premi Especial del Jurat, Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional, Premi del Jurat Ecumènic, a Canes 2024. Producció: Alemanya, França, Iran. Durada: 2h48. Guió: Mohammad Rasoulof. Amb Soheila Golestani, Setareh Maleki , Missagh Zareh, Mahsa Rostami. Sinopsi: Iman, un jutge d’instrucció del Tribunal Revolucionari de Teheran, lluita amb la desconfiança i la paranoia mentre les protestes polítiques a tot el país s’intensifiquen i la seva arma desapareix misteriosament. Sospitant de la implicació de la seva dona Najmeh i les seves filles Rezvan i Sana, imposa mesures dràstiques a casa seva, fent que les tensions augmentin. De mica en mica, les normes socials i les regles de la vida familiar se suspenen. Informació: els membres de l’equip del film van ser durament interrogats i pressionats perquè retirin la pel·lícula de la Competició del Festival de Canes 2024 i Mohammad Rasoulof va ser condemnat a 8 anys de presó (aplicables, 5), flagel·lació, multa i confiscació de bens, segons el seu advocat: El motiu principal per dictar aquesta sentència és la firma de declaracions i realització de pel·lícules i documents, que a parer del tribunal, és el seu exemple de conspiració amb la intenció de cometre un delicte contra la seguretat del país. Però Rassoulof va fugir de l’Iran, ran d’aquesta darrera sentència i es presentà al Festival. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.| RESSONS |

Presentada per Islàndia, “Snerting” / “Touch”, de Baltasar Kormákur Samper . Guió del mateix Kormákur i Ólafur Jóhann Ólafsson, basat en la novel·la homònima d’Ólafur Jóhann Ólafsson i protagonitzada per Egill Olafsson, Kōki, Masahiro Motoki, Palmi Kormakur, Sigurdur Ingvarsson, Yoko Narahashi, Masatoshi Nakamura, Meg Kubota, Maria Ellingsen, Eiji Mihara, Ruth Sheen, Benedikt Erlingsson. Sinopsi: una història romàntica i emocionant que abasta diverses dècades i continents segueix el viatge emocional d’un vidu, abans que si li acabi el temps, per trobar el seu primer amor, desapareguda sobtadament fa dècades: Poc després de la pandèmia (COVID-19) i adonant-se que el seu rellotge avança, un antic xef, en Kristofer, té l’impuls d’embarcar-se en un viatge per intentar esbrinar què va passar realment quan la seva xicota japonesa va desaparèixer misteriosament sense deixar rastre de Londres cinquanta anys abans. Informació sobre el film i el cineasta, en aquest apunt del blog, sobre un rumor previ a Canes 2024: El director islandès de pare català, Baltasar Kormákur, podria ser a Canes 2024. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, Cineuropa (ang), Icelandic Film Center (ang). Pel·lícules de Baltasar Kormákur a Filmin.

Presentada per Irlanda, “Kneecap”, de Rich Peppiat. Triomfadora als British Independent Film Awards (7 guardons de 14 nominacions). Producció: Irlanda, Anglaterra. Any: 2024. Durada: 1h45. Guió: Rich Peppiatt, a partir d’una història seva i de Móglaí Bap -Naoise Ó Cairealláin-, Mo Chara -Liam Óg Ó Hannaidh-, DJ Próvai -Jj Ó Dochartaigh-. Repartiment: Móglaí Bap (Naoise Ó Cairealláin), Mo Chara (Liam Óg Ó Hannaidh), DJ Próvai (Jj Ó Dochartaigh), Michael Fassbender (Arló Ó Cairealláin), Josie Walker (detectiu Ellis), Fionnuala Flaherty (Caitlin), Jessica Reynolds (Georgia), Adam Best (Doyle), Simone Kirby (Dolores), Matthew Sharpe (Sean). Nota sinòptica: A Irlanda hi ha 80.000 parlants d’irlandès, 6.000 viuen al nord i tres ho posaran tot de cap per avall quan formin un trio de rap anomenat Kneecap. Anàrquics, salvatges i disposats a tot per a salvar la seva llengua materna. Sinopsi: El destí du un professor de Belfast a engrescar un grup de hip hop com cap altre, que, fent rap en el seu irlandès nadiu, lideren un moviment per salvar la seva llengua materna. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. En aquest blog: “Kneecap”: triomfadora pel·lícula que reivindica la llengua irlandesa (i el 10 de gener, Fitxa i comentari). A partir del 10 de gener de 2025, a Filmin.



Presentada per Itàlia, “Vermiglio”, de Maura Delpero. Gran Premi del Jurat a Venècia 2024. Producció: Itàlia, França, Bèlgica. Durada: 1h59. Guió: Maura Delpero. Amb Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi, Orietta Notari, Carlotta Gamba, Santiago Fondevila Sancet, Rachele Potrich, Anna Thaler, Patrick Gardner, Enrico Panizza, Luis Thaler, Simone Bendetti, Sara Serraiocco. Sinopsi: En quatre estacions la natura completa el seu cicle. Una noia pot convertir-se en dona. S’infla el ventre i es converteix en una criatura. Pots perdre el camí que portava amb seguretat a casa, pots navegar per mar cap a terres desconegudes. En quatre temporades pots morir i renéixer. “Vermiglio” explica l’últim any de la Segona Guerra Mundial en una família nombrosa i com, amb l’arribada d’un soldat refugiat, per una paradoxa del destí, perd la pau, en el mateix moment en què el món troba la seva.| Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies |

Presentada per Letònia, “Flow”, de Gints Zilbalodis. Una de les sensacions d’Un Certain Regard de Canes 2024. Producció: Letònia (Dream Well Studio*), Bèlgica (Take Five), França (Sacrebleu Productions). Durada: 1h25. Film d’animació. Guió: Gints Zilbalodis, Matiss Kaza, Ron Dyens. Nota sinòptica: Un gat, una mica individualista i ansiós davant la pujada de les aigües, es troba amb un lèmur, un labrador, un capibara i un ocell que, davant l’adversitat, no tindran més remei que cooperar. Sinopsi: Un gat obstinadament independent es desperta en un univers envaït per l’aigua on tota vida humana sembla haver desaparegut. Troba refugi en un vaixell amb un grup d’altres animals. Però portar-s’hi bé demostra ser un repte encara més gran per a ell que superar la por a l’aigua i sobreviure a la inundació. Ara tothom haurà d’aprendre a superar les seves diferències i adaptar-se al nou món que se li imposa. Vídeo: Tast. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. Algunes reaccions a Canes 2024:. Joan Millaret Valls, l’article per a ‘cinemacatalà.net’: (..) un títol extraordinari com la coproducció de Letònia, França i Alemanya ‘Flow’ del letó Gints Zilbalodis, una enlluernadora cinta d’animació digital d’una qualitat suprema sense diàlegs protagonitzada per un grup d’animals gens antropomòrfics. La aventura està liderada inicialment per un gat solitari i la pel·lícula esdevé una corredissa perpètua enmig d’un cataclisme aquàtic que inunda la terra i que ens regala vistosos i bells elements fantàstics i escenogràfics d’una qualitat suprema. Altres reaccions (només enllaços).- Didier Péron, ressenya per a ‘Libération’, en què remarca: Sense dependre mai d’una veu en off ni de l’antropomorfisme habitual, el llargmetratge d’animació del cineasta letó Gints Zilbalodis, sobre animals que exploren després d’una riuada, sorprèn pel seu domini i la seva alçada de visió. David Rooney, ressenya per a ‘The Hollywood Reporter’, en què remarca: Una encantadora faula ecologista sobre una comunitat que converteix l’animació 3D en màgia artesanal. Davide Abbatescianni, crítica per a ‘Cineuropa’ en què remarca: L’entranyable cinta d’animació de Gints Zilbalodis, sobre un gat negre després d’una inundació catastròfica, és una de les joies de la selecció de Canes d’aquest any.

Presentada per Noruega, “Armand”, de Halfdan Ullmann Tøndel (nét de Liv Ullmann i Ingmar Bergman, fill de Linn Ullmann). Càmera d’Or Canes 2024 (Un Certain Regard). Producció: Noruega (Eye Eye Pictures*), Països Baixos, Suècia, Alemanya (One Two Films). Durada: 1h56. Guió: Halfdan Ullman Tøndel. Amb Renate Reinsve, Ellen Dorrit Peterson, Øystein Røger, Thea Lambrechts Vaulen, Endre Hellestveit, Vera Veljovic. Sinopsi: Hi ha un incident a l’escola, entre l’Armand i en Jon, amics de sis anys d’edat, i la direcció en convoca els pares. Però a tothom li costa explicar què va passar realment. Els relats dels nens entren en conflicte, els seus punts de vista xoquen, fins al punt de sacsejar les certeses dels adults… Informació: Òpera prima. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Norwegian Film Institute (ang).| RESSONS |

Presentada per Palestina, “From Ground Zero”. Informació: És una col·lecció de 22 curtmetratges fets a Gaza. Iniciat pel director palestí Rashid Masharawi, el projecte va néixer per donar veu a 22 cineastes de Gaza per explicar les històries no explicades de l’actual guerra al cinema. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Presentada pel Senegal, “Dahomey”, de Mati Diop. Ós d’Or a Berlín 2024. Producció: França, Senegal, Benín. Durada: 1h07. Guió: Mati Diop. Documental. Sinopsi: El novembre de 2021, vint-i-sis tresors reials del Dahomey es preparen per sortir de París per ser repatriats a la seva terra d’origen, que s’ha convertit en Benín. Juntament amb milers d’altres, aquestes obres van ser saquejades durant la invasió de les tropes colonials franceses l’any 1892. Però, com es viu el retorn d’aquests ancestres a un país que s’havia de construir i compondre amb la seva absència? Mentre l’ànima de les obres s’allibera, el debat fa furor entre els estudiants de la Universitat d’Abomey Calavi. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. RESSONS.

Presentada per Tailàndia, “Lahn Mah”, “How to Make Millions before Grandma Dies”, de Pat Boonnitipat. Pendent de completar-ne la informació.

Presentada pel Regne Unit, “Santosh”, de Sandhya Suri. Presentada a Un Certain Regard de Canes 2024. Producció: Anglaterra (Good Chaos*), Índia (Suitable Pictures), Alemanya (Razor Films*), França (Haut et Court). Durada: 2h. Guió: Sandhya Suri. Amb Shahana Goswami, Sanjay Bishnoi. Nota sinòptica: Neo-noir ambientat a l’Índia. Sinopsi: A l’interior corrupte del nord de l’Índia, una jove vídua, Santosh (Shahana Goswami), hereta la feina del seu marit com a agent de policia. Quan el cos d’una noia es troba en un pou, es veu obligada a enfrontar-se a la brutalitat que l’envolta i a la violència que hi ha al seu interior (Sundance Directors Lab, 2016). Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, ScreenDaily-IMDB (ang), CrewUnited (ang).| RESSONS |