921204 – Vigília

A l’instant de sentir els crits faig un salt a terra en roba interior i vaig cap als serveis, després d’agafar sota el coixí: tovallola, sabó i sabatilles. Em rep indiferent -com sempre- una pica allunyada de l’entrada dels lavabos, on just humitejo cara i cabell per aparentar una dutxa. Surto, em vesteixo, faig el llit i deixo el sollado pocs instants després. Avui somrients, perquè serà el darrer dia d’instrucció, plaer exquisit.

Una vegada fora, contemplem els esforços del vent per esbandir l’encara viva i contundent columna de fum: no va ser un mal son. Tots els diaris -no esportius- dediquen els seus titulars a la terrible catàstrofe. Serà pràcticament impossible reconstruir un passat tan preciós i recent, assumint un present d’horrible estampa i tràgiques conseqüències -una vegada més- per a la costa gallega i la naturalesa. Desitjaríem que fos la darrera vegada, però que difícil serà lluitar contra l’obstinació de la raça humana per tornar sempre a repetir els mateixos errors.

Conclòs l’últim assaig a cobert, la incansable pluja intenta tornar a la normalitat la superfície gallega, procurant treure la lúgubre flassada de petroli que tot o cobreix. Liquidem la instrucció amb l’acomiadament als comandaments -militars d’ofici- de la novena. La resta, els anomenem “caporals verds”, senzillament són soldats de reemplaçament -com nosaltres- que, després d’un curset reben una petita insígnia de color verd a la solapa i muten en éssers malhumorats amb un volum de veu excessiu per als timpans de la resta de reclutes.

Un altre motiu d’alegria és poder tornar a disposar dels nostres diners, perquè finalment han arreglat el caixer automàtic de la Caixa Postal que hi ha dins de la base militar. Estàvem sense diners a la darrera setmana. Ara, amb les butxaques plenes anirem a buidar-les comprant tota classe de xorrades, records, postals, fotos, retoladors o llibretes. Aquesta tarda llençarem la casa per la finestra. Jo em penso comprar revistes de bicis, motos i cotxes.

Amb un preu excessiu -igual que les cintes de vídeo- es poden trobar fàcilment fotografies de vaixells, les brigades desfilant i fins a un d’aquells retrats en què la mirada es perd a l’horitzó i et cobreix un fons d’estudi. D’aquestes darreres, jo no en tindré cap. No m’agraden. Això s’acaba, la tarda arriba en llibertat a les 13:30 en punt i ja podem sortir. Però avui quasi tots ens quedem al CIM per passar les darreres hores en increïble companyia. Decorem els immensos petates blancs de mariner, al principi amb recel, més tard descaradament. Els dissenys comencen per simples esbossos per acabar convertint-se en autèntiques obres d’art, cada un al seu gust. Oferim pedaços de petate a companys de veritat per dibuixar o signar. I quan es tracta de dibuixar… Federico somriu i li deixo el millor lloc del meu petate: “Amic meu, dibuixa el que tu vulguis”. Un moment inoblidable, una tarda feliç, tant llunyana era, com ràpida passarà. Perplexos davant els sentiments baixem al darrer sopar al CIM, hi ha tristesa, sembla increïble. Qui ho anava a dir. Parlem amb calma, fins i tot arribem a assaborir el menjar com mai i ens costa acabar-ho, més per nostàlgia que per desgana. De tornada al sollado buidem les taquilles, tornant-li al sollado la freda imatge de fa unes setmanes. Els grans petates a rebentar ocupen el terra i pesen una barbaritat. Els paperets amb noms i adreces recorren les nostres mans amb la dubtosa esperança de ser utilitzats algun dia.

La dutxa un dia més intentarà relaxar-nos abans d’intentar dormir unes hores, avui serà difícil. Són moltes les imatges saltant entre neurones. El llunyà acomiadament civil, l’arribada al CIM, la lamentable transformació en un número, almenys això deien. Els crits de la primera nit i els posteriors matinals. Les interminables desfilades, els caps de setmana en llibertat o la terrorífica imatge del petroler. Amics, companys, experiències, llocs, bromes i jocs. Un intens mes que ens ajudarà per al que arriba a partir de demà: la mili de debò.

PD. Poc abans d’apagar les llums -mentre escric- percebo els inequívocs riures de Vicente, submergit per complet en un còmic de “Mortadelo i Filemón”: com li agraden. I sento de nou la carícia de la nostàlgia, aquesta nit crec que es quedarà. Apaguen les llums, agafem els coixins i per darrera vegada a la nostra vida, ens donem la bona nit amb en Marco.

La cançó del dia: Always the Sun > The Stranglers

