921203 – Catàstrofe

Avui esmorzo doble, perquè tinc la suficient gana com per passa dues vegades per la línia. Després també em compro una pasta de rebosteria, per arrodonir el primer àpat del dia. No és avarícia, sinó previsió. Darrerament, conscients de la disminució de les racions per esmorzar, dinar i sopar, preferim sortejar-les amb la panxa plena.

L’alegria es va apoderant del CIM, repleta de bones intencions, desborden els pulmons d’optimisme. Els assajos són un èxit, canviant l’enuig inicial per l’orgull en els comandaments de les brigades.

Les gavines reclamen el pa de cada dia, segurament ignorant que només un parell d’entrepans ens separen dels nostres destins finals. Sense oblidar la constant arribada a la ciutat de familiars i amics, per presenciar l’efemèride de dissabte. Es respira a l’ambient: somriures, optimisme i tot va bé o, si més no, s’aparquen els problemes del dia a dia, fins passada la jura. A més, dilluns, aquí no quedarà ningú.

A mig matí, núvols i pluja s’acomoden en el gèlid cel gallec. Quan una contundent columna de fosc fum comença a aparèixer a l’esquerra del CIM, procedent de La Corunya. Alguna cosa no va bé, quelcom anormal ha succeït. Les cares comencen a canviar i els somriures s’apaguen sota un cel negre carbó fosc. No és pluja, no és un altre dia més de núvols, aigua, vent i fred.

En breus instants “allò” s’instal·la al cel gris natural, reclamant amb arrogància l’atenció de totes les mirades. De moment, res no varia, res no canvia al CIM. Aparentment ningú accepta “allò” com a insolent novetat, però de reüll tots seguim observant. Les mirades cada vegada són més verticals. Ja no està només sobre La Corunya, s’ha estès i també cobreix Ferrol. Primer curiositat, després respecte, finalment por.

L’evidència d’una tragèdia de proporcions contundents és irrefutable. Resulta impressionant veure com núvols i fum es fonen a pocs metres sobre els nostres cossos desprotegits. Ignorància mantinguda i curiositat a preocupació creixent: què està succeint? El cel baixa sobre nostre, potser cansat d’haver de suportar el pes d’aquest tenebrós i pesat fum negre. És realment colpidor. La suau pluja coneguda es va transformant en un estrany, fastigós i oliós líquid negre. Sense recordar escoltar cap explosió precedint el desastre, moltes possibilitats espanten l’abans alegre ambient. Però seguim desfilant i ens preguntem si estem en perill mentre continuem assajant per la jura. L’aire, cada vegada més dens, és fosc, irrespirable i l’inspirem cada vegada amb més dificultats. La pluja que ja no és pluja es torna fosca, cobrint tot amb una opaca i lliscant capa d’espès oli. I rellisquem, alguns inclús cauen a terra, quedant impregnats d’una forta olor de petroli, amb taques repugnants.

És lamentable trobar-se al costat d’un desastre de tals dimensions i veure com la ignorància segueix impertorbable entre nosaltres. És molt difícil informar-se sobre el que ha succeït a uns pocs quilòmetres d’aquí. No estic acostumant a viure desconnectat de l’entorn, però crec que a la mili ho hauré d’aprendre, com tantes altres coses, m’agradi o no.

El sol s’intueix llunyà, oferint una dèbil i tènue llum similar a la d’un eclipsi solar total. El colpidor panorama ens empeny a quedar-nos dins el CIM finalitzades les pràctiques.

Decidim una vegada més que el lloc més adequat per escriure o llegir, serà l’escollit per relaxar-nos, deixant al rellotge córrer a plaer, mentre intentem aïllar-nos. Però la tenebrosa llum traspassa portes, finestres i també ens descobreix amagats a la biblioteca.

Finalment, coneixem el perquè: El petrolier Mar Egeu, d’uns 260×40 metres, s’ha embarrancat de matinada. Poc després s’ha partit per la meitat, abocant al mar milers de tones de petroli. En aquests moments segueix envoltat en flames als peus de la Torre d’Hèrcules. No tinc ganes, força o motivació per escriure, parlar, pensar, somriure o mantenir-me despert. No pot ser veritat.

