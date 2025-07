921202 – Enutjat

I de sobte ja són 2:55 de la matinada quan un dels dos reclutes sortint de guàrdia em desperta. Sense exigir-li res al cervell -no és necessari- automatitzo el procés d’aixecar-se, vestir-me i anar a la porta del sollado. Allà trobo a la parella que acaba la guàrdia, que amb ganes s’acomiaden i tornen al lloc d’on no haurien d’haver sortit. A mesura que s’esvaeixen a la foscor cap als llits, apareix el meu company de guàrdia. Tal com està estipulat, farem torns d’uns 15 minuts. Un es queda a la porta i l’altre volta a l’interior. Així successivament durant dues hores. M’insisteixo a mi mateix: no pensis, no busquis un per què, raonar o entendre res. És així, ho farem i després tornem al llit. La guàrdia transcorre en silenci i la meva substància grisa comença despertar-se, sense pressa, no és necessari. Descobreixo que en aquestes intempestives hores de silenci, foscor i repòs, un cop dins del crani acaben els badalls, les neurones comencen a saltar de contentes, donant-li voltes al diari i a tot el que l’envolta. Sense ni adonar-me la meva mà es deixa portar per l’eufòria i un rastre de tinta comença a prendre forma a la llibreta que amb tant d’encert sempre porto a sobre. La poca llum que m’arriba de la bombeta vermella sobre la porta no fa més que mostrar-me el camí, però el cert és que escric per intuïció, guiat per sensacions i crec que fins i tot a mi em costarà entendre el que escric, però escric.

Considero “matinar” a aixecar-se a partir de les 6:00 del matí. Abans d’aquesta hora, no és matinar. És com el moviment que deixa caure l’esmolat i lluent acer sobre les costelles de xai. I que, d’un cop sec, contundent i salvatge, les divideix per sempre. No hi ha marxa enrere, és una nit partida en dues parts. Poc després, passejant pel sollado, veig a Marco dormint, i quines ganes que m’agafen, però no ho faré, el deixaré dormir, ho penso, però no ho faig. Potser demà li diré que he estat a punt. Nou canvi, ja són les 4:00, estem a la meitat i encara ens queda una hora més. De nou a la porta del sollado, trec la llibreta i segueixo. Però després d’una bona estona, la indignació comença a envair el meu cos quan m’adono que el meu suposat company no apareix.

Jo no puc deixar el meu lloc sense ser substituït i tinc molt clar que no ho faré perquè no es pot.

Així que acabo el punt de nit, sol, en silenci i sota la llum vermella. El cerco mentre fem cua a la línia per esmorzar i li reclamo una explicació. Es manté estàtic, sense pronunciar paraula, per un instant dirigeix la seva mirada als meus ulls, però la deixa caure a terra sense tornar-la a aixecar. Vull intuir un “ho sento”, potser reconeixent la seva falta, però acaba dient: “tenia son”

Abstenir-me de comentar absolutament res sobre les desfilades, només destacaré el punt final a les classes teòriques. Una altra notícia capaç d’alegrar-nos el dia és que a partir de demà dijous i també divendres, estarem lliures a partir de dos quarts de dues, gaudint de dues llargues tardes. A dos dies de la jura, tots compartim el desig de prescindir de precipitacions, com a mínim durant la cerimònia. En cas de ser-hi present, ens mudaríem al pati interior, deixant a les famílies i amics asseguts sota la pluja, a les úniques grades disponibles. Sabem que hi ha coses molt pitjors, però seria una llàstima que passes, especialment per a tots els que vindran.

Una altra notícia que no esperàvem tenint la jura tan a prop és que a la novena hem guanyat tres civils. No conec els motius mèdics per desfer-se’n en aquest cas, però som conscients de la imaginació infinita en el desig de llibertat. La columna desviada, els peus plans i la vista ocupen el podi de les al·legacions mèdiques, encara que acostumen a acabar a la majoria dels casos amb un: “si us plau, posis recte”, “vostè té els peus perfectament” o “la seva vista és magnífica, senyor”. Altres més decidits ho fonamenten en una deficiència mental i, de vegades, amb una mica de sort, la interpretació hauria optat inclús a un Oscar. Però els més ambiciosos de llibertat són aquells capaços d’injectar-se drogues abans de l’anàlisi de sang. Amb total seguretat abandonaran el blau marí militar. D’acord que eludeixen tant servei militar com servei aleatori. Però crec que el cost no compensa, perquè quedaran marcats per sempre i els seus noms emmagatzemats de per vida al disc dur del govern. Quan algú cerqui els seus noms, una llum vermella sempre s’encendrà al seu costat.

La cançó del dia: El Espiritu loco de T. Bailaora > Delafé y las Flores Azules

NOTA: L’enllaç us portarà a la llista d’UNA MILI DIFERENT a Spotify, per escoltar la cançó.