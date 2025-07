921201 – Felicitats

Felicitats pare! Avui és l’aniversari del meu pare i avui serà la primera vegada en la meva vida que no estaré al seu costat per celebrar-ho. No el veuré, ni riurem junts, tampoc podré fer-li un petó ni abraçar-lo. Maleïda mili.

Aquí, allunyat de la família, poc importa el que succeeixi fora d’aquestes eminents parets de pedra, ciment i ferro, vigilades nit i dia per aïllar-nos del món que segueix girant. Sense cap novetat més destacable que el progressiu increment de nervis per la imminent jura. Les hores de desfilades s’estenen, però ens ocuparan pocs dies més.

Demà dimecres, comunicaran oficialment en una llista alguns destins i encara que tots desitjaríem estar en el paper, pocs abandonarem per ara l’interrogant. El mantindrem a la força fins al darrer instant de dissabte 5 de desembre. Fora de la vida militar, mantinc desperta l’emoció gràcies a la primera carta que m’envien els meus pares. Té temps fins dissabte per arribar i veurem si aconsegueix el seu objectiu d’acabar entre les meves mans.

Passem part de la tarda observant amb resignada incomprensió les finals del campionat esportiu organitzat al CIM. Només hi ha quatre esports: futbol sala, bàsquet, handbol i voleibol, però suficient per sentir un gran desconcert pels preparatius. Tot va començar durant l’inoblidable i aterridor monòleg, gentilesa dels caporals aquell llunyà nou de novembre. Ells van exigir jugadors federats en les quatre especialitats, però només bons jugadors en algun equip d’entitat. No cercaven simples participants desitjosos de passar-ho bé. Evidentment pocs van atrevir-se a aixecar la mà en aquell nefast cap vespre i ara el campionat fa aigües per la baixa participació i el precari interès aixecat entre els molts que ens vam quedar fora per por.

En algunes brigades manquen jugadors de reserva, a d’altres tenen problemes per completar les alienacions, i fins i tot, n’hi ha sense cap representació en tots els esports. I el públic s’avorreix i desespera per estar negat a participar perquè no es va apuntar en el seu moment. En mig d’unes finals faltades d’excessiu interès, marxo en silenci a la cantina, necessitava anar a comprar… pastissets. En tornar al pati, els he compartit amb Vicente, Federico, Marco, Agustin, el Sevilla i el Cadis. En preguntar-me a què es devia, sense dubtar-ho les he dit: “avui és l’aniversari del meu pare i s’ha de celebrar”. No eren res de l’altre mon, però els he gaudit amb els meus companys de brigada. M’agradaria tenir una càmera de fotos per a desar tots aquests moments. Hi ha molts de dolents, perversos, tràgics i fins i tot terrorífics, com abans recordava, però algunes vegades queden compensats en compartir-los amb els companys, les mirades de comprensió i els silencis d’amistat.

Després de sopar, surto un moment per trucar a casa, entre setmana el meu pare arriba molt tard de treballar i avui, almenys, volia “estar” uns instants amb ell i felicitar-lo. En tornar al sollado veig que avui vaig a dormir tan aviat com sigui possible, intentaré estirar la son abans que s’acabi de sobte. Em toca punt de nit de tres a cinc, novament per vigilar encara no sé el què. Sigui com sigui, potser aquest serà el meu darrer punt de nit al CIM Ferrol. Encara no són les 23:00 h. Hi ha gent voltant, parlant i jo em fico al llit, intentaré dormir tant com pugui fins que em despertin. A punt de deixar-me endur per la inconsciència plaent de la son, rebo un impressionant cop de coixí al ben mig de la cara. La sorpresa i l’espant instantanis deixen pas a un somriure que, sense necessitat d’obrir els ulls, és compartit amb en Marco que rient i armat amb el seu coixí, com cada nit em desitja una bona nit. Sempre ens donem uns bons cops de coixí abans de dormir i avui no podia ser menys. No protesto, no puc, perquè en el fons, ja els començo a trobar a faltar.

La cançó del dia: Jailhouse Rock > Elvis Presley

