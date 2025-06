921129 – Ballant amb Llops

Ignorar la bandera escalant el seu matinal camí és un diminut, però exquisit plaer quan es presenta a la mili. Despertar a poc a poc, donar-se la volta intentant ocupar tot el matalàs per gran que sigui. Estirar-se, aixecar lleument la parpella i cercar la llum matinal que, burlant cortines, vidres i fins i tot persianes, aspira a trobar el teu rostre. La claredat desvela l’hora aproximada i delata un dia assolellat. Tremenda satisfacció delectada amb humilitat per la seva durada i distanciada presencia. Sense més, ens desprenem de llençols i mantes, passat el migdia, deixant enrere deu hores de repòs ininterromput.

Disposats a reprendre la nostra visita al destí de tants peregrins, cercarem -a falta de càmera de fotos- recordar la visita amb inevitables records en forma de postals, figures i tantes altres al·lusions a la visita de tan cobejada ubicació per caminants de tot el món.

Superada una hora d’esmorzar poc habitual, com mana l’horari del bon turista mandrós, els núvols apareixen amb força després d’unes poques hores desapareguts, i en un arravatament de poder, una increïble tempesta enfosqueix el dia, inunda els carrers i fa baixar en picat la quasi estiuenca temperatura gaudida fins fa un instant. És un bon moment per posar-nos a cobert i trucar a casa observant les gotes picant amb força contra el terra. Explico que Santiago m’ha agradat, que segueixo sense destí i que només queda una setmana per la jura. “Vols que vinguem per la jura de bandera?”. I jo -per descomptat- els hi dic: “No, no fa falta!”, sabent el que els hi costa sortir de casa.

El cap de setmana comença a ser passat a mesura que la tempesta es dóna per satisfeta i les campanes de la catedral ens recorden el nostre submís retorn a la realitat. Comencem per canviar-nos de roba i després d’una hora i mitja del trajecte fins a Ferrol, també acabem per canviar de cara.

És tard, el sopar al CIM fa estona que es va servir i decidim menjar alguna cosa en un bar qualsevol. Un d’aquells locals amb poca ventilació, a on rumies si les seves parets algun dia van ser blanques o les van pintar directament de groc ranci. Sense expandir-me més en queixes, arriben els entrepans i es fa el silenci al local. El motiu, dia rere dia, és veure míssils, explosions, destrucció i morts a Europa. Mirem la televisió hipnotitzats per tanta barbàrie sense poder-ho comprendre.

Una vegada al CIM, per arribar als “sollados” no hi ha més remei que creuant la gran sala on trobem la línia al costat del menjador. A continuació, cinema, teatre i la capella. Ara que ho penso, no ho havia apuntat encara: hi ha una capella sota l’escenari i l’enorme pantalla de cinema. Just on ara mateix Arnold Schwarzenegger predica la seva pregària als fidels, en una de les seves més reputades històries: Terminator 2. Ens aturem un instant a saludar a diversos companys i ens expliquen la seva gran tarda de cinema, estirats o asseguts a les incòmodes cadires per rebre qualsevol mena d’impuls multimèdia d’una pantalla. Ballant amb llops va ser l’anterior cinta mostrada aquesta tarda al CIM. Que gran pel·lícula, recordo quan la vaig veure, també una tarda de diumenge a casa, estirat -llavors si- al còmode sofà de casa. En va encantar especialment la part més indòmita, plena de silenci, pau, natura i éssers “salvatges” vivint en perfecte equilibri i harmonia… fins que arriba l’autoproclamada civilització, la seva suposada intel·ligència carregada d’armes i ho arrasen tot.

Acabem el dia sabent que filmaran la jura de bandera i que ja podem fer la precompra de la cinta de vídeo, per un preu de 3.600 pessetes (uns 22 €). Excessiu, sense dubtar-ho, però és el preu. Moltes famílies vindran i segurament totes desitgen tenir el vídeo de la jura, al moble del menjador. Tornant al preu, unes 800 cintes són 2.880.000 pessetes (17.309 €). I per sis reemplaçaments a l’any: 17.280.000 pessetes… més de 100.000 € anuals…

I la música també em va encantar, fins al punt de comprar el CD de la banda sonora de Balland amb Llops.

La cançó del dia: The John Dunbar theme > John Barry

NOTA: L’enllaç us portarà a la llista d’UNA MILI DIFERENT a Spotify, per escoltar la cançó.