921125 – El Berenar

Falta just un més per Nadal. Segurament el passaré a casa, així que aquesta serà la meva pastanaga. Aquesta nit he estat donant voltes dins el “sollado” entre les tres i les cinc de la matinada. Bàsicament, repartint microscòpiques gotetes carregades de virus. La raó, òbviament, no ha estat una altra que realitzar una guàrdia o punt de nit; la meva missió era controlar l’elevadíssim” trànsit de persones. Una d’aquelles guàrdies sense sentit, com tantes altres coses en l’exèrcit i a la vida. Un parell d’hores que han passat de pressa, i de nou m’he retrobat amb el coixí, encara que ha estat una mala nit a causa del constipat i a la guàrdia. Però ja és passat i com donar-li més voltes no servirà de res, segueixo endavant.

Observo assegut com la resta de la brigada corre durant l’hora de gimnàs; el caporal segueix implacable com sempre, i intenta aixecar la moral -a crits- d’aquells que, sense poder córrer, arrosseguen els peus més que caminen. Parlant de peus, els meus recuperen el seu aspecte original gràcies al repòs i a les cures de la infermeria.

Acabada l’obligació com a reclutes, podríem dir que el dia comença a mitja tarda. Aquesta setmana ja podem sortir de la caserna -vestit de bonic- a fer un tom pel Ferrol. Podem ampliar la nostra rutina descobrint nous i suculents llocs. Tot i l’omnipresent i intermitent pluja: sortim. La primera parada arriba a la bugaderia, just a la sortida de la caserna, pròsper negoci -com a tants d’altres- gràcies a la nostra presència. Continuem el passeig per Ferrol, obrint l’escassa visió que teníem de la ciutat fins avui. L’emoció es desferma, en endevinar un enorme supermercat reclamant la nostra presencia. Ens engoleix per complet i recorrem les seves tripes a la recerca de pastissets, galetes, dolços i d’altres delícies de temps passats, quan el berenar era obligada pausa d’interminables tardes jugant sense aturar-nos. Em decideixo per un pastís de xocolata i panses que sencer passarà a formar part de la meva anatomia. I el gaudeixo com antany: immens plaer.

De tornada a “l’Hotel” i vist l’ambient al “sollado”, decideixo ocupar la part superior de la llitera, per tenir més llum artificial i també tranquil·litat. Desitjo llegir i escriure sense més, però serà complicat si em quedo a la part inferior. El motiu es fonamenta en les baralles que hi ha ara mateix, sense treva ni caserna. En aquests moments hi ha batalla campal dins del “sollado” entre desenes de reclutes. Els dies passen i l’ambient canvia, inicialment la timidesa, recels, silenci i desconfiança ens abraçaven i cohibien. Però ens hem amotinat, això és una revolta en tota regle, hem pres cartes per canviar la situació. Ningú vindrà a fer-ho per nosaltres. Nou mesos de mili no acabaran amb les nostres ganes de divertir-nos, de passar-ho bé, de fer amics i construir un submón dins d’aquest malson. En aquests moments -com abans deia- hi ha una batalla sense raó, tots contra tots, coixins en mà. Una vegada més, Marco l’ha feta grossa amb la seva alegre personalitat, sempre disposat a fer una broma, jugar o riure. Diria més encara: és sense cap mena de dubte el més popular de la novena, per simpatia, agudesa, i cordialitat. Aquest noi de Ferrol fins i tot és capaç d’aconseguir que l’anomenin pel seu nom i no pel seu origen, important detall per confirmar que la gent el coneix per qui és i no per la seva procedència. Sempre disposat a ajudar i amb un somriure com a resposta. Des del meu privilegiat punt de vista situat a la part superior de la llitera, veig desenes d’amics riure, cridar, córrer i gaudir. És evident que assumim amb resignació la nova vida militar, sabem que els problemes ens trobaran, però els rebrem amb un somriure i cercarem solucions. I si no les trobem, les construirem!

NOTA: L’enllaç us portarà a la llista d’UNA MILI DIFERENT a Spotify, per escoltar la cançó.