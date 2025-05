921122 – Turisme

La son sense cap tipus de rubor, s’estira fins superat el migdia. Finalment deixo el llit amb calma, quan la propietària de la pensió ha cregut convenient despertar-nos. Vestits de civils, ens acostem en tot just cinc minuts a l’estació de tren, on després de l’esmorzar esperen encara un mica més a Vicente i Luis. Finalment no es presenten, obligant-nos a canviar la paciència per resignació. Durant l’espera ens incòmoda veure la PM (policia militar) voltant al carrer i acabem endreçant la nostra estimada roba de civil. Però el sol ens somriu quan partim Agustín i jo cap a la Torre d’Hèrcules, mapa en mà. El meu company, és un autèntic tros de pa. Petit, boca ampla, molt xerraire, ulleres de vidres gruixuts i una facilitat innata per estar sempre al mig sense cercar-ho o saber-ho. Fa uns dies es va afegir per voluntat pròpia al “nostre” grup i aquí continua. Aquest cap de setmana volíem anar a casa de la família de Luis, però només tenien lloc per dos a dormir, així que jo vaig anar a la pensió amb Agustín.

Fa una bona estona que caminem. Estrenem el vestit de bonic en un dia especialment calorós i les sabates noves m’estan començant a fer mal. Tot va sumant i arriba un moment en que assumeixo que em fan nosa tot: també els seus comentaris, les seves rialles, la seva mirada i fins i tot la seva presència. Estic agafant mania a Agustín i m’he ofuscat tant que, en no voler escoltar-lo, hem caminat durant més d’una hora en la direcció oposada. Ell, tot humilitat i paciència infinita -jo, que pensava tenir-ne en abundància.

La llum solar amplifica enormement l’agradable imatge d’aquesta bonica ciutat gallega, d’aparença hospitalària i agradable gent, que sense vacil·lar ens ajuda a corregir els nostres malentesos amb el mapa. Arribem a la nostra destinació, un lloc privilegiat i exclusiu al mon. La Torre d’Hèrcules és l’únic far romà i el més antic en funcionament del món. Als seus peus, gaudim i contemplem. Sens dubte ha valgut la pena arribar fins aquí per endinsar-nos en aquest espectacle natural. Una autèntica delícia, quina bellesa de paisatge. Potser és la llum d’aquest dia sense núvols. Potser és el far i els seus dominis. O el mar, d’un blau brillant increïblement net, on només petites crestes de roca, son capaces de trencar la seva pau. També hem jugat amb l’horitzó amagant-se entre el cel i el mar. Finalment ha guanyat ell perquè no l’hem trobat.

La situació és propicia per fer quelcom pendent per part meva i li demano disculpes: “Agustín, siento mucho lo sucedido y quiero pedirte perdón, lo siento mucho, de verdad!”. Ell, amb veu pausada i relaxada m’ha respòs: “Tranquilo Jordi, no pasa nada”. Quantes coses per aprendre de qui menys t’ho esperes.

Caminem sense brúixola allunyant-nos de la Torre d’Hèrcules, percebem mirades, caient en la nostra roba militar. Aixecar tan modesta expectació és incòmode o graciós, segons es miri. Els ulls masculins observen despistats mantenint-se invariables, mirades fredes en la seva majoria. Els femenins arriben i et segueixen, de vegades descaradament, són ulls curiosos, d’interès, i, darrere ells sospites neurones treballant dur. Però els més innocents, descarats i simpàtics són, sense cap mena de dubte els infantils, aquells que davant la sorpresa miren sobre una boca oberta fins a rebre un “això no es fa”, normalment de la mare. Qui no haurà celebrat mai aquesta mirada. I finalment les més molestes, sens dubte, aquelles que naveguen entre dues aigües sense pertànyer encara a cap mar. Els adolescents et localitzen després d’un despectiu “mira” i riuen per riure, escandalosament en alguns casos. Són els únics contestats per part nostre, això si: amb un gran somriure que no esperen i els descol·loca.

Arriba el moment de tornar a Ferrol. Durant el viatge, un entrepà serà el sopar, una bona dutxa abans del silenci i dormir. Ara l’única preocupació són els peus: estan pèssimes condicions a causa de caminar tot el dia amb calçat militar, ha estat excessiu, veurem demà. Vicente i Luis segueixen sense aparèixer, però encara tenen unes quantes hores més per tornar a la realitat.