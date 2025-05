921121 – Agradable Monotonia

El cap de setmana ens acull amb paciència, conscient del nostre forçat retard per gaudir-lo. Impertorbable, a la vuitena hora del dia tretze, la bandera s’eleva fins al seu destí, hipnotitzada davant la seva particular flauta encantada.

Després d’esmorzar, en passar pel cinema, veiem amb en Vicente que hi ha sessió matinal, encara no han tocat dos quarts de nou quan decidim quedar-nos i veure amb què ens sorprenen. De primer “les millors armes del món”, de segon el servei militar en tots els seus cossos i amb invitació inclosa per convertir-nos en militars per sentiment. I de postres el nivell s’eleva amb l’abominable espectacle de la guerra del golf, completant una indigestió aguda únicament superable, al possiblement, millor i més curiós lloc dins d’una base militar: la biblioteca. D’agradable grandària i variat contingut. Només la tranquil·la presència d’àmplies i saboroses lectures vestint les enormes prestatgeries, ens ajudarà a oblidar el trist inici del dia. El seu ambient calmat, distes, càlid i sublim, crea una veritable bombolla de descans intel·lectual dins de l’arsenal militar.

El rellotge em recorda que aquest cap de setmana anem A Corunya, lloc escollit per a concedir-nos la satisfacció de tornar-nos a sentir civils per unes hores. Ens vestim de bonic -per imperant obligació- i acudim al pati al voltant de les onze del matí, amb una bossa plena d’excuses amb l’únic propòsit d’ocultar la nostra roba civil. El trajecte, de poc més d’una hora, s’atura constantment en totes i cadascuna de les poblacions traspassades, creant una línia de punts dibuixant el capritxos i característic perfil de les ries gallegues. Finalment, completem el dibuix al centre de la ciutat que visitarem aquest cap de setmana. Ràpidament cerquem una pensió tan rància i econòmica com mana la tradició. I en un tancar i obrir d’ulls, ens vestim de civil 13 dies desprès de treure’ns la nostra roba. Contents com nens, el plaer ens inunda desfermant una absoluta felicitat. És curiós com la monotonia diària de cobrir el nostre cos amb conegudes vestimentes, pot arribar a cobrar tanta importància. Embolicar-se en roba amiga, passejar sense rellotge, sense crits o dinar un plat combinat en un bar qualsevol. I no parlo d’assaborir un dia important, és senzillament un dia més, però un dia civil. Potser és aquest el veritable plaer de les coses insignificants, repetides constantment i desproveïdes d’aparent il·lusió. Però quan no les tens, prens consciencia de la seva veritable importància. I tot això, sense pensar en la delícia del prohibit, perquè si ens descobreix la PM (policia militar) vestits de paisà, el “puro” -com diuen ells- podria ser considerable.

Ens submergim en un d’aquells centres comercials, on una vegada dins oblides nom i ubicació. Tots són iguals i jo somio en què en sortir trobaré la Plaça Catalunya de Barcelona. Però seguim al centre comercial Quatre Camins de A Corunya, passant la tarda de mirades, que no de compres.

Abans de sopar, caiguda la nit dissimulada amb llum artificial, admirem amb curiositat un autèntic mestre de la imaginació, signant autògrafs a joves en cos i ànima. És Francisco Ibáñez, savi tutor de Mortadelo i Filemón en les seves infinites vivències de diversió en fantàstics còmics. Tant de bo la vida s’assemblés més a les seves creacions, farcides d’agudesa, capacitat, relativitat, talentosa intel·ligència i per sobre de tot, humor. Somric veient a Vicente realment emocionat i desbordant il·lusió davant la fortuïta trobada, mentre no dubta un instant en posar-se a la cua, per obtenir l’apreciat autògraf d’una persona digna d’admirar.

Desprès de sopar, sortim Vicente, Luis, Agustín i jo. Estem eufòrics per sentir-nos lliures i decidits a triomfar a la nit galega, recorrem la ciutat a la recerca de no sabem molt bé el què. Però ens divertim i oblidem la nostra condició de reclutes. Tocades les 5 de la matinada, desistim en l’intent d’estar 24 hores desperts i, la combinació de cansament més son, ens porta fins el llit. Agustín i jo tornem a la pensió, mentre que Vicente i Luis van a dormir a casa d’uns familiars d’aquest últim. Fa unes poques hores, estàvem convençuts de que seria una nit inoblidable. En canvi ara, ens conformem amb poder dormir en un llit qualsevol, d’una modesta pensió. Conscients de que cap militar ens despertarà de matinada a crits.

La cançó del dia: You never can tell > Chuck Berry

