921120 – Final del Somni

Inevitablement és descobreixen sense cercar la seva presencia i en un càlcul tant imprecís com veloç, dedueixo un nombre proper al miler, batent les seves ales, relaxant les seves parpelles, modelant la seva figura o saciant bàsics instints animals. Potser privades d’intel·ligència, l’inverteixen amb màxima eficiència. Observar pacientment la seva destresa planejant, resulta meravellós enfront de la suposada suprema intel·ligència humana, maldestres amb cames i fusell en mà caminant en cercle sense destí o final. Blanques amb ulls de nit sense lluna, es mantenen expectants, especialment des de l’esmorzar fins al dinar, quan competiran per aconseguir la seva part. La fam les alliçona després d’anys contemplant desfilades, saben que les tímides mai arribaran al pa llençat per un d’aquests humans, arribats fins aquí per donar voltes, tasca inútil i ridícula esgotada de qualsevol sentit, deuen pensar elles, les gavines.

Avui toca novament brigada de guàrdia. Principal raó gràcies a la qual tafanejo sense atendre altres tasques. Avui sóc part de la guàrdia militar, en torns de dues hores des de la bandera fins al vespre, donarem voltes al pati interior de l’arsenal, vigilant encara no sabem el què, però esquivant amb tan inútil ocupació deures pitjors. Assumint el meu determinant paper davant el possible atac de l’enemic, al més pur estil “Pearl Harbor”, ha estat inevitable descuidar la meva atenció i observar, més que examinar, tot allò susceptible de ser contemplat més enllà de nou-cents reclutes en “mode” hàmster activat. El port i els seus hostes reclamen la meva dispersa atenció, on un trio de fragates, imposen la seva mida a un parell de Corbetes, un tercet de patrulleres i un quartet de remolcadors. Aquí té la seva base la 31 esquadrilla d’escoltes, formada per cinc fragates i en falta una, la F72 -la Fragata Andalusia- que desconec a on pot estar.

Envoltats de ciment i aigua els éssers vius van cadascú a la seva, quan se m’acosta a un petit grup de soldats, que tot i estar format per reclutes com jo, el seu sobrat caminar, gastades robes i fatigada mirada els fa veterans. Em pregunten sobre les gavines, si les escolto bé. Jo no els acabo d’entendre, mentre, amb aparent desinterès, espero l’evident burla que sé que arribarà ineludible. El més agut d’ells -imagino-, en un sàtir intent d’imitar-les: “va-que-ar, vaquear… això és el que diuen, que aquí te vas-a-quedar quan nosaltres marxem, quan jureu, nosaltres serem lliures”. Definitivament trobo més interessants els comentaris de les gavines, sense traducció humana simultània.

Poc abans de l’olla, m’han comunicat el trist final del somni: No aniré a El Cano. S’han basat en tenir-me reservat una altra destinació. I malgrat l’impacient interès mostrat, fins passada la jura, l’ignoraré completament. Així que ja tinc un destí, però tocarà esperar quinze dies més per descobrir-lo. Ja em veia viatjant en vaixell per tot el món, fregant, pintant, marejat i totes aquelles vicissituds indesitjables d’embarcar que diuen per aquí. Però si he d’estar tancat nou mesos a la mili, que la mili viatgi pel món.

I així ens hem dirigit a la fonda de la caserna a on Michel, Vicente i jo menjarem plegats per darrera vegada. Tot i que dubto tinguin preparat res especial, per a un de nosaltres serà sensacional. Sense presses, hem aprofitat els seus darrers moments militars per intercanviar adreces i fondre’ns per primera i darrera vegada en una sincera, sentida i emocionada abraçada celebrant la seva brillant destinació: la més desitjada per tots. Felicitats Michel!