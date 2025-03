921113 – Pretty

Si fossin el despertador de la tauleta, l’apagaríem d’un cop de puny i ens donaríem mitja volta… I ara -en teoria- un centenar de cares adormides han d’entrar com poden en unes quantes dutxes amb el despertador seguint-nos cridant enganxat a l’orella. I si ambiciones esmorzar assegut, és una acció de cert risc. Seguint a la resta com en un ramat, em començo a despertar recordant la dutxa d’ahir al vespre i un esbós de somriure il·lumina la meva cara. Sortim del lavabo en menys d’un minut, tovallola en mà i suficientment mullat com per aparentar una dutxa ràpida.

Poques coses eviten la rutina al llarg de la jornada. L’única destacable arriba després de d’hissada de bandera, amb la visita als grans magatzems de l’armada espanyola on un grup de professionals ens guien amb els seus savis consells sobre les més innovadores tendències de la moda militar del moment. Per a l’acabada d’estrenar nova temporada hivernal adquirim per a diari faenes marineres, suèter i boina blau marí combinades amb samarretes blanques aptes per portar tant diàriament com en festius al costat del clàssic però imprescindible vestit de mariner, utilitzat també a moltes comunions de nens, també blau marí, però de pura llana verge i aquesta vegada amb lepant blanc, tafetà inclòs, i el nom de la destinació escrit sobre el front, parcialment ocult. Els accessoris accentuen l’elegància militar amb detalls elementals, necessaris per esquivar còmodament la humida i freda marina. La jaqueta, peça essencial, sens dubte dona el toc definitiu per completar aquesta part de la col·lecció, utilitzable fins i tot de paisà malgrat la prohibició. La previsió honora aquest cos, suggerint-nos el vestuari de primavera-estiu amb similars peces a les ja esmentades. Aquesta vegada, de tall estival i fabricades en teixit més lleuger, fresc, suau i color blanc immaculat. Per acabar, fins i tot ens prenem unes fotos vestits de bonito. En passar per caixa, la factura ascendeix a unes 70.000 pessetes (uns 420 euros al canvi actual) per recluta. Però sortim del “Centre Comercial” donant les gràcies i carregats de roba mentre Michel diu: ”Pretty Woman…” i entre riures taral·legem la famosa cançó de Roy Orbison, recordant la pel·lícula amb Julia Roberts.

A la tarda comencem amb les classes de cant, assajant l’himne de la marina a ple pulmó. Cantem horriblement malament durant prop d’una hora, fins que arriba al rescat la nostra no sempre aliada pluja en aquest divendres i tretze.

La sobretaula posterior al sopar s’ubica sobre el menjador, novament al sollado. Allà les tensions es desinflen i en part recuperem la idea de sentir-nos persones. Parlem, escoltem, llegim o escrivim, tot tranquil·lament, naturalment, sense crits. Converses curioses, carregades d’aflicció poblen les nostres boques i orelles desitjant comprensió i el perquè. El “Cadis”, inqüestionablement gadità, exposa el seu punt de vista: el d’un jove que és pres del seu poble per primera vegada a la seva vida i portat a més de mil quilòmetres, el planten davant d’un edifici entre més gent de la que mai havia vist junta i li imposen un ritme frenètic que no entén ni concep. A més, els seus problemes per fer-se entendre, perquè ni els mateixos andalusos són capaços de desxifrar el significat d’algunes de les seves expressions de tan tancat que és el seu accent. Prudent, solitari i espantat, rep el suport unànime de la resta de la brigada: “Tranquilo Cadiz, puedes contar con nosotros para lo que sea”. I això ni crits ni preses ho podran evitar.

Llistat de roba/utensilis rebuts:

1. “Pitet” de mariner i tafetà (1)

2. Abric de Llana blau marí (1)

3. Boina blau marí amb àncora groga com a escut (1)

4. Bossa (1) de bany amb: 3 raspalls i un drap (per sabates i roba), un raspall de dents, una pastilla de sabó i la seva sabonera, una màquina d’afaitar, un pot d’escuma d’afaitar, quatre rotlles de fil, tres agulles, un didal i tisores.

5. Botes de cordons, negres i de cuir en el meu cas, encara que també hi ha plàstic (1)

6. Braga (1) per coll de llana blau. Una bufanda amb forma circular cosida als extrems

7. Mitjons blancs (2). Només per a fer esport

8. Mitjons negres (4 parells)

9. Calçotets blancs (4)

10. Camises blanques (3)

11. Armilla de llana (1), per quan fa molt fred

12. Cinturó (1), per al vestit de bonic

13. Cinturó (1), per a la feina diària

14. Faenes (pantalons i camisa gruixuts blau marí) (2). Per a l’ús diari

15. Guants marrons (1 parell)

16. Impermeable plegable blau marí (1)

17. Lepant (1). El típic barret blanc de mariner

18. Pantaló curt d’esport blau marí (1)

19. Mocadors blancs de cotó (4)

20. Petate gegant blanc (1). Impermeable si no el rentem mai.

21. Sandàlies de cuir negres (1 parell)

22. Tovalloles blanques mitjanes (3)

23. Vestit de bonic blanc (2). Per quan no faci fred i/o ens diguin: “Poseu-vos-li”

24. Vestit de bonic de llana blau marí (1). El típic mariner per a “moments especials”

25. Sabatilles d’esport blanques i blaves (1 parell). Si amb “això” hem de córrer…

26. Sabates amb cordons de cuir negres (1 parell)

La cançó del dia: Oh, Pretty Woman > Roy Orbison

NOTA: L’enllaç us portarà a la llista d’UNA MILI DIFERENT a Spotify, per escoltar la cançó.