921112 – Millor

Amb la intenció de tenir-nos preparats a les set del matí, el dia comença deu minuts abans, per ser rebuts per la freda alba, encara plena d’estrelles. Formem a dos quarts de 8, esperant immòbils i en silenci la canonada de les vuit en punt.

Avui arriba el primer psicotècnic dels molts per fer. Una vegada completats els envien a Madrid, on després de verificar-los un potent ordinador, obtindran els principals trets de la personalitat de cada individu, en una nova i arrogant violació de la intimitat camuflada en una millor assignació de les destinacions.

Amb l’entrepà a la panxa, continuem amb l’elecció de les preferències sobre possibles destinacions, on apareixen: CIC (Centre d’Informació i Combat), sonar, artilleria 3″, artilleria i feines marineres. Sempre que puc mostro les meves preferències, enfocades exclusivament a embarcar-me. M’atrau una barbaritat la possibilitat de recórrer el món. Seria fantàstic poder viatjar, encara que sigui en un vaixell gris i armat. Allà on sigui, el cas és aprofitar la mili per conèixer nous llocs. Però ara mateix, tot el que visitarem és la zona de desfilades i caminant. Desfilar és avorrit, pesat i monòton. Sort de les moltes pauses, perquè sense elles el bloqueig mental seria total davant d’un aprenentatge tan inútil.

El sol s’ha allunyat clarament del seu punt més alt i arribem al final de les classes. Un altre dia menys, insignificant flor de primavera que encara que no la crea, ajuda. Comencem a tenir clar el dia a dia fins a la jura de bandera, el 5 de desembre: 6:20 diana, 7:00 esmorzar, 7:30 a formar, 8:00 hissada de bandera i classes, 11:00 entrepà, 11:30 més classes, de 13:30 a 15:30 dinar i després classes fins a 18:00, a les 19:00 sopar i a les 23:00 silenci i a dormir.

De moment “fitxem” en punt que son les 6 de la tarda i, fins al sopar, decideixo no percebre cap so aliè a l’aigua. Res com una bona dutxa per despullar-me de les restes de tanta desfilada militar. Qui anunciava dutxes de dos minuts a la mili, es va equivocar de ple, perquè si dues coses destaquen en aquesta, són la durada i la temperatura. Em recreo sota d’ella sense preocupar de res més, mentre recordo, per contrast, el fred desfilant per no poder dur el jersei sota la marinera, la camisa gruixuda que portem. S’escuden en la manca d’autorització del comandant del CIM. Creiem que, un pretext trobat al vol per protegir-se a si mateixos, abans de reconèixer que probablement el comandant ni tan sols ho sap. I si no s’ho pensa, del que estem força convençuts, ningú li dirà. Ridiculeses lliscant amb el sabó ara mateix. Aviat rebrem la resta de la roba, segons sembla, molta. Llàstima que després no ens la deixin utilitzar.

“Jordi, ¿piensas salir de la ducha o les decimos a los cabos que te traigan la cena a la suite?” Vicente no aparenta serietat el miris per on el miris. Madrileny de Vallecas de metre noranta, ros amb d’ulls blaus, “como manda la tradición” li dic de vegades entre rialles, és una d’aquelles persones que sempre semblen estar tramant alguna cosa, de mirada bellugada i broma preparada. La seva principal obsessió és enviar cartes a tots els seus amics, més per a una aposta que per costum, com ell mateix diu. “Pues no estaría mal que me trajeran la cena a la habitación, pero ¡ya salgo!”. Baixem a sopar, tranquils, relaxats i somrients. Això es dur i ho serà durant 9 mesos més, però ens estem preparant per a estar millor.

La cançó del dia: Mejor > Delafé y las Flores Azules

NOTA: L’enllaç us portarà a la llista d’UNA MILI DIFERENT a Spotify, per escoltar la cançó.