921111 – Malament

Els despertadors amb cames tornen a sonar a un volum irritant i un to desesperant. Tot i això, l’allargada ombra de la nit aconsegueix atrapar els dos quarts de set, llavors una dutxa seguida per sorpresa de la roba esportiva, que ens augura ben aviat, un fred rigorós. El cafè amb llet, un croissant i una taronja ens mantenen a cobert fins a tres quarts de vuit, quan ens acull l’inevitable. Calfreds, fregar de mans i una sensació de ridícul espantosa: pantalons curts i un jersei just de mànigues que ni tan sols arriba a la cintura. La humitat i el fred ens envolten com estàtues en el pati exterior, quan criden “¡FIRMES!” seguit d’una canonada i la hissada de bandera. Desconcertats ens porten novament a la perruqueria, la roba esportiva per anar a la perruqueria, quina decepció. Allà la suposada habilitat del barber s’esforçarà, per dissimular la sagna que vam patir abans-d’ahir al cap, molts de nosaltres, només per respondre, quelcom diferent de l’esperat. Una altra dutxa, sempre ràpida, ens portarà -ara amb l’uniforme militar- cap a les desfilades, i aquestes fins als trenta minuts d’entrepà, avui de mortadel·la. Aprofitem per relaxar-nos i deixar circular els rumors sense retencions ni peatges. Sorgeixen com formigues en primavera i el més nou situa el jurament de bandera el dissabte 5 de desembre, confirmant el que havíem escoltat. També transita un altre difonent percentatges, segons el qual només tres de cada deu catalans es quedarà al CIM. Per a la majoria el misteri seguirà fins a la jura, llevat dels madrilenys i alguns aragonesos, què passaran la resta de la mili a la capital de l’estat. “Curioso lugar alejado del mar y sin playa para ubicar el Cuartel General de la Armada, vaya, vaya..” diu entre riures Vicente, afegint: “Y lo digo yo, que soy madrileño y de Vallecas”.

El millor del dia sembla arribar sempre a les seves acaballes, quan la calma envia a passeig les obligacions de la jornada i ens asseiem a sopar, com comença a ser habitual, Michel, Vicente, Federico y jo junts. La manca d’amics ens porta a buscar-los on potser mai ens hauríem imaginat i un somriure sempre ho facilita més. Més relaxats, comencem a riure i explicar coses més enllà dels murs que ens priven de llibertat. Descobrim raons per a la distracció, l’esperança i fins i tot l’optimisme, perquè amb només tres dies de mili, tot és irremeiablement negatiu, pessimista i interminable. I no fem res més que preguntar-nos, perquè no ens vam interessar més en altres alternatives, abans de resignar-nos -tan ignorants- al desconcertant exèrcit i el seu servei militar. Coincidim en pensar que no tots els militars seran iguals. Però, fins ara, destaquen pel seu excessiu orgull, el seu to “natural” de veu, molt alt per al timpà humà i el més curiós: sempre ens fan córrer, per després fer-nos esperar sense fer res. No riuen, comenta Michel, si més no fins ara i sempre porten les selles tensades. Però ens reconforta enormement no veure armes dins del CIM.

Durant les postres decidim pujar al sollado per continuar la conversa, ignorant la pel·lícula projectada al cinema del CIM. Michel, confia en una mili tan curta com la seva vista, afectada d’una contundent miopia. Vicente, Federico i jo, potser més ximples que prudents, conscients d’estar en perfectes condicions, ens vam resignar a no fer un pas endavant en el moment adequat, just quan vam coincidir per primer cop a la cua de les al·legacions per no fer la mili.

Poc abans de dormir, Vicente, de nou, “pues las lentejas tampoco estaban tan mal, ¿verdad?”, “¡SILENCIO!” ens criden just quan apaguen els llums. Avui em tapo fins al coll i dibuixo un ampli somriure – de nou – a la meva cara i, mentre m’adormo amb l’ocurrència final de Vicente, penso que tampoc acabem el dia tan malament.

La cançó del dia: Bad > U2

NOTA: L’enllaç us portarà a la llista d’UNA MILI DIFERENT a Spotify, per escoltar la cançó.