Mecatrònica

Som la suma de les particularitats que ens toquen per atzar i de les particularitats que triem per voluntat. L’atzar del lloc de naixement ens condiciona amb la determinació de la força gravitatòria, si no migrem. Si migrem, també depenem del vent que bufa allà on som però la pròpia disposió pren més protagonisme. En tot cas, ara i aquí, el vent invisible, la gravitació implacable i la voluntat humana s’entremesclen com mai.
Aquesta setmana s’oferien les places vacants a cicles de formació professional que havien quedat vacants després de la primera ronda de les inscripcions. El meu nebot i jo vam anar a passar la nit a Amposta, esperant aconseguir una inscripció en un mòdul alternatiu al que havia escollit incialment. A la una de la nit, davant de l’Institut Montsià hi havia vint-i-quatre alumnes amb alguns familiars acompanyants fent coa davant de la porta tancada. Els que hi eren havien començat una llista amb l’ordre numèric i les dades de cada aspirant.
La nit era freda. Havia fet un bon aiguat. Alguns tenien els peus xops perquè havien parat el xàfec amb només un paraigua. Anàvem preparats amb cadires, mantes, bosses amb menjar i beure. Afrontàvem molt de temps per a gastar. Les converses es van sostenir vigoroses durant les primeres hores nocturnes. I sense prendre nota de res, vaig quedar impregnada dels temes i dels tons en gran manera. Escoltar què diu la gent al carrer —i nosaltres vam compartir durant set hores la mateixa vorera— et fa baixar de la teua figuera particular.
De tot el que el meu cervell va enregistrar, no soc capaç de fer-ne un resum complet. Ara bé, en un extrem, hi penjaria l’admirable capacitat d’autoorganització. Em delia, a més, de sentir com els nois d’origen eslau es parlaven entre ells en un català 100% ebrenc i canviaven a la llengua de casa només amb els seus progenitors. Per contra, alguns membres de la concurrència s’esplaiaven en comentaris xenòfobs que lligaven de ple amb mostres de l’heteropatriarcat més tronat. El bon Trump va fer acte de presència en una argumentació, fins i tot.
A mesura que ens atansàvem a la claror del dia, arribaven més i més estudiants candidats. La llista per ordre d’arribada anava creixent i els que s’hi anotaven van compartir el mateix bolígraf i el mateix suport per a escriure-hi al damunt: un llibre de poemes que jo duia a la bossa per si de cas. Que poc que es deu pensar la Maria Sevilla que Plastilina va passar per les mans de cent cinquanta persones procedents de quatre dels cinc continents en una mateixa nit. Diria que va ser un acte certament poètic.
Al final de tota l’espera, després de l’entrada ordenada i civilitzada de més de dues-centes persones al centre educatiu en pocs minuts i en el moment exacte del torn que ens tocava, el meu nebot es va matricular al primer curs del cicle superior de Mecatrònica industrial. Li vaig fer una foto mentre omplia els impresos com si es tractés d’una petita victòria.
No he perdut l’oremus, tranquils. La lliçó lingüística d’aquest escrit és doble. Primera reflexió: la llengua societària d’una comunitat depèn dels balanços favorables a fer-la servir com la cosa més normal del món. I malgrat els fluxos migratoris —a Amposta el 21,21 % de la població era d’origen estranger al 2024— encara hi ha llocs on el català fa aquesta funció.
Segona reflexió: no sé què aprendrà el meu nebot fent aquests estudis, però jo he après que mecatrònica és un neologisme format per acronímia en què el primer formant està truncat pel final i el segon formant està truncat pel començament. És a dir, la suma de mecà(nica) i (elec)trònica produeix un nom gràcies a un mecanisme morfològic que ens ha regalat altres peces tan vistoses com ara infocomercial (informació comercial), docusèrie (sèrie documental) o la popular sociovergència (socialisme + convergència).¹
No dormir sacseja les neurones. L’endemà de la nostra aventura nocturna em surava el cap. Però si no hagués endevinat que ja esteu cansats de llegir tant, tindria corda encara per a explicar-vos mil i una coses més d’aquella sola i única nit al carrer.
—
¹Vegeu capítol “La neologia per truncació (abreviació, acronímia i siglació)”, Elisenda Bernal, Judit Freixa i Elisabet Llopart. La neologia lèxica catalana. (IEC, 2015)
Font de la imatge: Techno FAQ
