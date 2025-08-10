Quan escrius et despulles. Et vas traient capes de teixits que no t’havies adonat que duies al damunt. Ara te’n cau una per aquí, ara se’n desprèn una altra per allà. No preveus el que acabaràs mostrant: escriure comporta assumir el risc de quedar al descobert. Per això, si tries projectar fora de tu els teus pensaments, el que has escrit recorrerà sense permís distàncies ínfimes o notables després de perdre’t de vista.
Fa tres setmanes que tinc vacances i he fet fotografies boniques dels meus paratges preferits o d’alguns llocs explorats de nou; fotografies del riu de sempre, d’un llac immens, d’un estany petit, de quatre valls vistes des de dalt d’un telecadira… Fotografies de llocs i de gent que m’estimo. I de totes les vivències privades que podria narrar aquí, rescato una conversa breu amb el meu fill, que està treballant de cuiner a mil trenta-quatre quilòmetres de casa.
Després de sis mesos sense veure’ns, hem passat quatre escassos dies junts. Les nostres interaccions estaven limitades pels seus horaris laborals però, com que dormia al seu apartament, hem interaccionat a les hores més intempestives del dia. Allà on va s’emporta algunes obres de la seua col·lecció, com ara El gran llibre de la cuina catalana, de Josep Lladonosa, sobre el qual va versar una de les nostres converses.
L’altre dia vaig pensar en tu —em va dir abans d’estirar-se a descansar. Llegia el pròleg d’este manual i vaig descobrir una paraula que no havia sentit mai: gastrografia.
Quan va tancar la porta de la seua habitació, vaig capbussar-me en el text escrit per Jaume Fàbrega i vaig entendre perfectament per què aquelles paraules les havia associat a mi. En un pròleg magnífic, hi explicita la connexió entre cuina i cultura, hi defensa la necessitat de recuperar el vocabulari genuí davant dels manlleus innecessaris, hi dibuixa una tradició culinària associada a un paisatge amb nom propi… Ara bé, la paraula que li havia cridat l’atenció a mon fill no la vaig trobar, d’entrada, especialment interessant. En canvi, ara m’ho sembla molt més.
Per començar, aquest mot no apareix documentat als diccionaris generals ni al Cercaterm. Només l’he localitzat en algun blog gastronòmic i en un apunt del Bona vida del mateix Fàbrega on en consigna el significat: “De l’activitat que en podríem dir investigar i escriure de cuina, en podríem dir gastrografia“. Voleu saber si té trellat aquesta proposta?
És clar que en té. Es tracta d’un mot compost a partir d’ajuntar la forma prefixada gastro- (mot grec gastér gastrós, ‘estómac’) i la forma sufixada -grafia (del grec -graphía, derivat del mot gráphein, ‘escriure’). Evidentment, algú que escriu sobre l’estómac pot escriure sobre aliments i procediments culinaris i sobre moltes altres històries relacionades amb el plaer de menjar. De fet, des del punt de vista semàntic, gastrografia seria de la mateixa colla que l’astrografia o l’etnografia, que descriuen el cel estelat i les societats i les cultures, respectivament. La posem al pot de paraules per a gastar, doncs.
Em queden dies de vacances encara. No gaires. Mentre s’esgota el gran premi anual per als que tenim la sort de gaudir de dies de descans laboral, vaig remirant les fotografies boniques dels llocs i de les persones que m’han aportat saboroses experiències. Mentrestant la vida avança, vaig mirant enrere i, alhora, mirant endavant.
