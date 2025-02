En un ball hi ha una conversa. Només se sent la música potser però quan dos cossos ballen junts es parlen sense dir res. Avança cap a la dreta, fes una volta endavant, posa un peu en diagonal, recula, accelera, atura’t. La sincronia en dos cossos que ballen enlluerna perquè demostra que ha triomfat el missatge. I això no passa des del minut zero. Cal gastar la sola de les sabates prèviament.

A l’hora de parlar amb paraules, comprendre bé la informació que rebem també va lligat estretament a l’experiència que hem acumulat. El context ens condiciona i, a més, el context varia constantment. Per això, de vegades, ens costa una mica d’entendre’ns. Si sempre li hem un assignat un significat concret a una paraula i se’ns presenta sota la capa d’un altre de diferent, ens confondrem. Girarem cap al cantó que no toca, com si diguéssem.

Ens va passar justament això l’altre dia a la I. i a mi. Tornàvem de fer un cafè i li vaig comentar que una persona era molt gansa i se’n va estranyar molt, perquè el que jo li estava explicant no lligava gens amb el sentit que tenia atribuït a l’adjectiu ganso gansa. Per a ella, que algú és ganso significa que va lent, que fa les coses amb calma. En canvi, jo no ho he entès mai així. Els gansos al meu poble són aquells a qui els dol tot, que no s’afanyen mai a pagar, que són uns avars. Ens va fer gràcia la distància entre els seus gansos i els meus. Ens vam entendre, al final.

Ara que he rebuscat si trobava el meu sentit de ganso en algun diccionari m’ha sorprès comprovar que només apareix en el DCVB. Es veu que té aquest valor solament en algunes zones molt concretes. A la resta del territori no va així. De fet, l’expressió fer el ganso se sustenta sobre la lentitud i no pas sobre la gasiveria. Ves per on, acabo de caure de la figuera. Per cert, si teniu curiositat per saber l’etimologia d’aquest mot, resulta que prové del germànic gans, ‘oca’, i ens va arribar per via del castellà ganso, segons recull el DCVB.

Abans de tancar, em queda un dubte encara. Què deu haver provocat que aquest qualificatiu s’impregne d’un valor o de l’altre segons el lloc? Potser les oques grasses que caminen lentament inspiren una interpretació i les oques que s’espaordeixen fàcilment i fugen de l’escenari sigilosament inspiren l’altra interpretació? Vivim en una faula i no ho sabíem?

Fotografia d’Amit Talwar a Unsplash