Esbroquellat

No es deu percebre el perill des de la boca del cràter del monticle d’un formiguer situat al bell mig del camí. Ha de ser així per força. Si no, quin sentit tindria tant d’esforç col·lectiu per a construir l’accés a la colònia des d’un lloc tan vulnerable? Ser petit té molts inconvenients. El principal, la falta de perspectiva.
Avui és 8 de març. Un dia lila a les xarxes i als carrers d’algunes poblacions. Un dia pintat d’un color que ara ens sembla bonic i tot, encara que commemore l’incendi de la fàbrica Cotton a Nova York la mateixa data de 1857, una tragèdia que no ens volem ni imaginar. Potser les dones també han fet al llarg de la història com les formigues, construint l’accés als refugis a l’abast de les rodes dels vehicles i de les soles de les sabates dels transeünts. Per això encara són tan vulnerables aquí i arreu del món.
Paradoxalment, ara les colònies de formigues abatudes ja no ens causen tant estupor. Quin dia i quina hora exacta van morir les 51 xiquetes d’una escola de primària al comtat meridional de Minab, a l’Iran, a causa de l’atac conjunt dels exèrcits dels Estats Units i d’Israel? De quin color pintarem aquesta tragèdia? De quins colors hem pintat els dies que tantes dones, juntament amb tanta població civil, han perdut la vida sense ni dret a rèplica? No tenim prou opcions en cap paleta de colors per a fer-ne memòria. Justament per aquesta raó el lila és un símbol. En aquesta barreja de roig i de blau, hi ha subjacent el dolor de la sang i el desig de serenitat.
Al meu sarró de paraules hi tenia de fa pocs dies una peça que ens lliga molt amb tot aquest manat d’idees. Es tracta d’un adjectiu indocumentat, tot i que ens ve directament del participi passat d’un verb que sí que trobem als diccionaris, esbroquellar. Aquesta forma remet a una altra, esbrocar, que significa “trencar el broc (d’un atuell, d’un llum)”. S’esbroquen les gerres, els cànters, els gots de taula… Tot i que a hores d’ara ja no ens cal aquesta paraula, perquè si una cosa s’esbroca va a parar directament a la brossa.
En tot cas, quan una de les germanes Colomer del poble em va enviar esbroquellat amb una foto perquè n’entengués el sentit, vaig percebre de seguida el potencial poètic d’aquesta paraula. Davant del perill, davant de les incerteses, davant de les amenaces, som un vidre esbroquellat. Som un vidre que fa por, perquè pot ferir just pel lloc de la ferida que ha rebut. Som un animal que coixeja i no pot córrer quan ha de fugir. Som allò que ja no val. Com les xiquetes de l’Iran, com les dones de la fàbrica Cotton de Nova York, com totes les ànimes anònimes que diàriament s’esbroquellen perquè algú els dona un cop inesperat.
Quan jo era petita, a casa els gots esbroquellats no es llançaven. Diria que encara en tinc algun a l’armari de la cuina. Potser demà hi posaré una flor amb aigua i me’l miraré com et mires la fragilitat.
—
Fotografia de M. T. Colomer
