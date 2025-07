Sense categoria

El domini se’ns presenta com un corrent d’aigua gelada que travessa el mar on ens hem submergit. El sentim a la pell sense saber quina forma té ni de quina manera podem esquivar-lo. Com més invisible, més invencible es torna.

Sento un cansament de segles. Un cansament de pensar detingudament, de mirar a través de la mirada dels altres per a entendre millor per què fan el que fan, d’inventar accions per a encoratjar-los, de fabricar paraules amables o de treballar silencis per a guanyar complicitats, de llegir sense treva per a comprendre. Fa segles que conec el cansament de la feblesa, de la minorització i de la justificació permanent. Ser parlant actiu de català esgota.

Al poble diuen que la faena la fan els cansats. Però n’hi ha que desfan la faena dels cansats sense pestanyejar. Quant costa construir una comunitat lingüística? Quant costa sostenir-la nadant contracorrent sempre? Quant de temps s’aguanta si vens de la precarietat i et continuen qüestionant la legitimitat contínuament?

Visc en un poble que té dialecte encara. Al meu voltant sento algunes persones que diuen “mon àvia” o “arria la persiana”. Però el context sociolingüístic està canviant d’un dia per l’altre. Al carrer de prop de casa hi ha una guarderia on tothom es comunica en anglès: educadors, criatures i famílies. A les activitats culturals organitzades per les entitats s’hi va naturalitzant l’ús del castellà amb la mateixa facilitat amb què s’esbomben les lletres bilingües de cançons a les emissores públiques. Ara més que mai bilingüitzem per a perdre terreny, no per a guanyar-ne.

Fa pocs dies una companya de faena em feia balanç de la temporada que tanquem abans de vacances. Viu a Barcelona. Estàvem connectades i entremig del seu relat va aflorar un verb que deu haver arrossegat del seu poble d’infantesa, a la Catalunya Vella. Estem atuïts —em va confessar. Vaig anotar-me el verb per a fer-li alguna volteta, perquè em va semblar que era una peça que brillava en aquell context.

Aquest mot d’origen incert ara em fa servei. A mi també m’atueix sentir-me en fals davant de persones amb qui comparteixes espais culturals o de lleure que et fan sentir incòmoda per mantindre la teua llengua. Només per no claudicar a usar-la.

No cal enganyar-nos, en tot cas. Atuïts per les derrotes invisibles o potser una mica més vigorosos després del descans de l’estiu, continuarem sent dels que fan la faena.

Fotografia de Foto de chris robert a Unsplash