TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA AMB UN TRUC DE MÀGIA

És obvi que augmenten les diferències socials i perdem bous i esquelles cada dia, de manera que alguns de nosaltres, els més afavorits com a supervivents del naufragi, no hem de callar.
Veig horroritzat els que encara fan plans per governar a la cort del rei a Madrid, o plans per governar la Colònia sotmesa de Catalunya, fent primàries des dels partits polítics per salvar l’Ajuntament de Barcelona del desastre històric, o volen fer coalicions per unir les forces dites d’esquerres, però ai las!, sense voler canviar l’estructura de l’estat des dels fonaments.
Són també víctimes del naufragi els que ja els va bé la dependència de l’economia extractiva del regne d’Espanya i, per motius inconfessables, no volen la independència.
No hem arribat aquí com si fossim víctimes d’un episodi de clima desfavorable que ha destruit dues -o tres- generacions, sinò que el decreixement s’explica amb evidències incontestables.
Recordem que la matinada del dijous 20 de novembre de 1975 ens vam despertar amb la notícia que per fi, havia mort Franco.
En aquell mateix moment es començava a practicar un engany descomunal, com un truc de màgia, dissenyat amb precisió pel dictador que ja el 30 de desembre de 1969 en el discurs de Cap d’Any volia asserenar els militars i les elits més nervioses de veure que el seu “caudillo” es feia molt vell, i els va dir per televisió en blanc i negre, que la successió amb el príncep Juan Carlos ho deixava tot lligat i ben lligat.
Poc ens pensavem què hi havia al darrere d’aquelles paraules enigmàtiques, però ara ja ho sabem.
Al cap de sis anys, la mort biològica del dictador va trobar les elits del franquisme molt escarmentades pel que havien vist encara no feia ni dos anys en la Revolució dels Clavells del país del costat, on amb un alçament militar i civil van canviar el règim i van instaurar la República Portuguesa.
Per això, els franquistes sense Franco, en defensa pròpia van fer el mateix que els mags, van distreure tothom amb una fugida cap endevant i es van imposar amb quatre paraures: “transició a la democràcia”, que aleshores resultaven insòlites i ningú podia pensar que els estaven enganyant perquè parlar de democràcia a Espanya era una modernitat per enlluernar una població que portava gairebé quaranta anys sense veure la democràcia enlloc.
El truc de màgia consistia a fer desaparèixer el més importat, i van aconseguir amagar unes altres quatre paraules: “transició a la república”, i el mag amagava aquesta idea a la màniga perquè hauria estat la bèstia negra de la monarquia franquista i la constitució no s’hauria pogut aprovar.
Amb la transició a la república ben amagada com si no existís, i amb l’enganyifa de la transició a la democràcia, va resultar que el canvi de règim espanyol només consistiria a comprar voluntats per legalitzar partits polícs que sortíen com bolets i fer eleccions de tant en tant, però res més.
El Cap d’Estat -el rei-, continuaria sent inviolable i vitalici exactament igual que el “Generalísimo Franco”, que no es podria canviar ni amb unes eleccions, i pel mateix motiu.
A més, en el preàmbul de la constitució espanyola de 1978 es proclamava amb molta barra, literalment la intenció de “Consolidar un Estat de Dret que asseguri l’imperi de la Llei com a expressió de la voluntat popular”. A la pràctica s’ha demostrat malauradament que l’expressió de la voluntat popular en el regne d’Espanya encara franquista consisteix a complir la llei, exactament com en totes les dictadures. En canvi en una democràcia, les lleis s’adapten a la voluntat popular, i no a l’inrevés.
Amb el control absolut de les lleis i amb la complicitat del Cap d’Estat vitalici i inviolable, les elits d’aquesta democràcia franquista fan el mateix negoci que les elits de la dictadura, i l’únic camí transitable per recuperar la legalitat republicana és la independència dels Països Catalans, perquè el regne d’Espanya només ha fet la transició a la democràcia amb un truc de màgia.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!