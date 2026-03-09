Portem cinquanta dies de mentides, i han estat possibles perquè els governs i les organitzacions responsables del servei ferroviari s’han cuidat de distreure la població perquè no es parli de l’origen del problema.
Des del 20 de gener a la nit, quan un tren de la R4, a Gelida, va topar contra un mur de contenció de la AP-7 i en aquell accident hi va morí un jove maquinista en pràctiques, ningú no ha dit que la causa del caos ferroviari persistent no és un episodi excepcional de pluges d’aquest hivern, sinó la rebel·lió militar de 1936 que va segrestar la República el 1939, i després la decisió política de 40 anys de dictadura que ha consistit a imposar una estructura ferroviària radial per impedir l’existència d’un Corredor Mediterrani amb la inversió i el manteniment que necessiten els ferrocarrils dels Països Catalans per sobreviure i créixer però, sobretot -i d’això plora el nen-, després de la mort biològica del dictador fa ja cinquanta anys, tampoc no es va fer una transició per recuperar la legalitat republicana, amb la conseqüència que portem dues -o tres- generacions perdudes i, és clar, sense República als Països Catalans no hi haurà mai trens excel·lents.
