L’ENGANY DE LA TRANSICIÓ ESPANYOLA. 

La matinada del dijous 20 de novembre de 1975 ens vam despertar amb la notícia que per fi, havia mort Franco.
En aquell mateix moment es començava a practicar un engany descomunal dissenyat amb precisió pel franquisme i que va enlluernar als espanyols amb només quatre paraules: transició a la democràcia. La majoria va caure en el parany que el dictador havia deixat lligat i ben lligat per estalviar-se mals majors.
El concepte de transició a la democràcia era només una obvietat perquè no hi havia cap altra alternativa després de la Revolució dels Clavells de Portugal on havien superat la dictadura encara no dos anys abans i, vist des d’aquí, la transició a la democràcia era un eufemisme que consistiria només a autoritzar els partits polítics i poder anar a votar de tant en tant, però res més.
Amb una transició espanyola a la democràcia tan innocent, el cap d’estat continuaria sent inviolable i, sobretot, continuaria sent vitalici exactament igual que ho era el “generalíssimo”, de manera que s’acabava consumant l’engany a una població submissa.
La mort biològica del dictador va ser l’oportunitat desaprofitada de fer una transició a la república amb la finalitat de recuperar la legalitat republicana que ens havien pres amb la rebel·lió dels militars, amb bombes i metrallaments sobre la població civil i gairebé quaranta anys de dictadura, perquè en comptes de canviar l’estructura de l’estat des dels fonament es va fer només una aparent transició a la democràcia.
En el preàmbul de la constitució espanyola es proclama literalment la intenció de “Consolidar un Estat de Dret que asseguri l’imperi de la Llei com a expressió de la voluntat popular”. A la pràctica s’ha demostrat que l’expressió de la voluntat popular en el regne d’Espanya consisteix a complir la llei, exactament com en totes les dictadures. En canvi en una democràcia, les lleis s’adapten a la voluntat popular, i no a l’inrevés.
Per això alguns no vam voler votar en el referèndum d’una constitució desastrosa que ens impediria recuperar la legalitat republicana.
Per contra, només d’haver triat el concepte transició a la república ja hauríem disposat de quatre paraules molt potents -paraules que serien la bèstia negra del franquisme-, i no s’hauria pogut proclamar la monarquia perquè la constitució espanyola de 1978 quedaria així absolutament desactivada.
En aquest blog https://nohihacosesacabades.blogspot.com/ des de diferents punts de vista, expliquem l’engany de la transició espanyola.
