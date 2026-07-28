2026 07 27 SENSE LA POLICIA EN EL BÀNDOL DELS CIUTADANS NO HI POT HAVER NI DEMOCRÀCIA NI REPÚBLICA.
La policia és un servei públic, un cos armat i organitzat per l’administració pública que s’encarrega de mantenir l’ordre públic, protegir la seguretat dels ciutadans i dels seus béns, i perseguir els delictes, i res més.
La pregunta de Vicent Partal en el titular de l’article editorial d’avui a VilaWeb ens hauria de sorprendre sobretot perquè té una resposta òbvia i més sorprenent encara que la pregunta:
– Els policies peguen perquè els funciona. Tenen immunitat i compleixen ordres.
Jo faig una altra pregunta: Perquè els catalans no tenim gairebé mai la policia en el nostre bàndol? i aquesta és la qüestió.
Em preocupa molt que fa cinquanta anys sento els mateixos que s’omplen la boca de transició a la democracia i militen a qualsevol partit polític, que no han dit mai ni una paraula de la dissolució de la Guàrdia Civil, l’eina clau de la repressió franquista.
Malauradament, als Països Catalans en els darrers noranta anys hem tingut sistemàticament les policies a l’altre bàndol, excepte moments puntuals i molt reconeixibles, això sí.
Provablement, avui a VilaWeb hem destapat un tema cabdal per a la independència perquè sense la policia en el bàndol dels ciutadans, no hi pot haver ni democràcia ni república.
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