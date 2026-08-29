2026 08 29 SENSE REPÚBLICA, ELS PAÏSOS CATALANS NO TINDRAN MAI HABITATGE PÚBLIC EXCEL·LENT.
El meu nét Bernat de deu anys, m’ha dit que hi ha dues coses que li costen d’entendre, la Mafalda i la política.
És ben cert que el gran Quino, amb l’excusa de dibuixar d’una nena ínfima amb faldilleta, amb mitjonets blancs i una gran mata de pèl al cap, pot dir coses supremes que amb l’humor i la sàtira fan somriure, i de vegades també costen d’entendre als adults i tot.
En canvi, amb només deu anys, la política s’ha d’entendre sempre, sinó no és política. En Bernat té raó, perquè als deu anys ja s’ha adonat que els polítics no fan política, i li costa d’entendre què fan doncs. Li he explicat que per fer política s’ha de començar amb una pregunta ineludible de cinc paraules, i sempre la mateixa pregunta:
Què és el més important?
El següent pas del polític és comprovar el món real, i descobrir si hi ha desviacions entre la realitat observada i alló que és el més important. Finalment, fer política consisteix a gestionar les desviacions. Per això s’han d’aplicar -en temps real-, les accions correctores previstes (previstes!) per recuperar el rumb, com qui pilota un avió o un vaixell.
No es pot fer política sense respondre adequadament la difícil pregunta inicial, però això encara no ho ha fet mai cap govern de la Transició a la Democràcia (sic).
Els partits polítics espanyols van renunciar a fer política des del mateix moment que es van deixar legalitzar per emblanquinar la monarquia de Franco, i els ciutadans en som els còmplices necessaris.
Amb la constitució espanyola no es va voler saber què és el més important, i d’això plora el nen.
En canvi, he llegit centenars de comentaris dels lectors, publicats a VilaWeb des de fa anys, i he recollit algunes de les necessitats observades:
– La majoria de la població volem governants competents, volem que s’executin les inversions previstes als Països Catalans, volem la construcció del Corredor Mediterrani i la gestió de ports, aeroports, carreteres i ferrocarrils, volem la immersió lingüística plena i el reconeixement del català a Europa, volem la policia com un servei públic en el bàndol dels ciutadans i no contra els ciutadans, volem la dissolució de la Guàrdia Civil principal eina represiva de Franco, volem jutges independents i tribunals naturals, volem assegurar l’accés a l’habitatge públic sense expeculacions, volem satisfer les necessitats i les expectatives dels metges i del personals sanitari, de la pagesia, dels ensenyants i del periodisme lliure, objectiu i independent, però tot això no és el més important.
Tot això no és el més important perquè només són els efectes observats, però la causa es manté intacta.
Durant cinquanta anys el règim del 78 ha governat des dels diferents partits polítics, i s’han pres només decisions estètiques que no son canvis fonamentals -no han preguntat què és el més important-, de manera que naturalment, amb la monarquia inviolable i vitalícia que beneficia a les elits de sempre, els mateixos mals tornen a aflorar sempre.
Cap govern de la transició -distrets amb la feina de guanyar les eleccions en comptes de preguntar què és el més important-, no ha condemnat mai el segrest de la república pels militars insurrectes de 1936, i cap partit polític legalitzat expressament el 1977 no vol recuperar la legalitat republicana, ni ho volen els republicans.
I l’evidència contrastada és que sense república, els Països Catalans no tindran mai habitatge públic excel·lent.
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