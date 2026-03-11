LA HIPOCRESIA DE LA TRANSICIÓ ESPANYOLA

EL FARISEISME DE LA TRANSICIÓ ESPANYOLA AMB LA DEMOCRÀCIA.
Democràcia i transparència són les dues paraules esdrúixoles que els polítics adoren, que senten com una joia verbal, com un talismà que justifica la seva existència.
– Fa vint anys, es va imposar la tesi que els governs havien d’obrir les seves dades al públic. Les administracions públiques finançades pels contribuents tenien l’obligació d’alliberar informació en formats reutilitzables. Els portals de transparència van florir com bolets i Vicent Partal descriu la trampa que tot es va fer de manera que la transparència fos, a la pràctica, un laberint. Les dades de vegades es publicaven en formats obsolets, amb estructures incomprensibles per a ningú que no fos un especialista en arqueologia documental.
– Trenta anys abans, amb la mort biològica del dictador es va imposar la idea de “fugir endavant” amb una transició a la democràcia (sic), sense necessitat de canviar de règim. Es tractaria d’imposar un rei inviolable i vitalici, exactament com ho havia estat el “Generalísimo”, van preveure fer eleccions de tant en tant amb una Llei electoral que asseguri el control absolut dels resultats -regla D’Hondt amb llistes tancades- i, sobretot, s’haurien de legalitzar partits polítics que van florir com bolets l’any 1977 gràcies a una Llei d’Amnistia que perdonava els crims del franquisme i gràcies als Pactes de la Moncloa que perdonaven als perseguits pel franquisme. En els partits polítics de la transició espanyola hi havia militars, jutges, policies i falangistes franquistes, igual que comunistes, socialistes i republicans que s’avenien a renunciar als seus principis i tots admetien un rei que havia jurat fidelitat als “Principios de Movimiento Nacional” i, com és evident, aquest nou Cap d’Estat no havia renunciat als seus principis. La lletra de la llei restava així complida i l’esperit assassinat.
D’aquesta manera la transició a la democràcia amagaria l’únic camí transitable que havia de ser la transició a la República, i no una altra cosa.
Les elits franquistes patien un pànic sever perquè només uns mesos abans ja havien vist al país veí una Revolució dels Clavells amb un alçament militar i civil gairebé pacífic, que va enderrocar la dictadura de l’Estado Novo (vigent des de 1926) i es va establir la República Portuguesa.
Igual que el fariseisme dels polítics amb la transparència, també es verifica doncs, el fariseisme de la transició espanyola amb la democràcia.
