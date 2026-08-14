«JA TENIM ELS ROJOS AL NOSTRE BÀNDOL»
A l’inici de la Transició a la Democràcia (sic), la revista “Treball” era l’òrgan central del PSUC i en el seu històric número 476 del dia 11 d’abril de 1977 va publicar el titular de portada: «JA SOM LEGALS», celebrant la legalització del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i del Partit Comunista d’Espanya (PCE) que no es faria efectiva fins el 3 de maig.
Gairebé ningú no s’adonava -o no va voler veure-, que per aprovar una estranya constitució dissenyada només amb la intenció perversa d’imposar la monarquia de Franco, els calia aconseguir la rendició i la complicitat necessària dels socialistes, dels comunistes, dels republicans i dels separatistes.
Amb la legalizació dels comunistes doncs, les elits del règim tenien el seu objectiu molt a prop i, naturalment, ells ho veien des del punt de vista del vencedor perquè pensaven: «Ja tenim els rojos al nostre bàndol».
CONCLUSIÓ:
Ara que han passat gairebé cinquanta anys, es confirma l’error històric dels Pactes de la Moncloa per rehabilitar als rojos i als separatistes.
A partir de la mort biològica del dictador, el pla de règim falangista del 39 consistia a reproduir-se en forma del règim del 78 i recollir les deixalles de la dictadura per una banda, i per l’altra havien de segrestar els socialistes del PSOE, els comunistes del PCE i del PSUC, els republicans d’ERC, i també els catalanistes de CiU.
Els que havien guanyat la guerra, quedarien impunes gràcies a la Llei d’Amnistia de 1977 i podien inscriure partits polítics com Fuerza Nueva (FN), Alianza Popular (AP) o Unión de Centro Democràtico (UCD) per exemple, plens de falangistes, militars i ministres de la dictadura que es presentarien a les eleccions sense poder ser jutjats per corrupció o per crims de guerra comesos anteriorment.
Al mateix temps, els rojos i separatistes que havien perdut la guerra, gràcies als Pactes de la Moncloa els legalitzaven expressament amb l’excusa d’una falsa Transició a la Democràcia (sic) i podrien tornar de l’exili amb un indult a la mida de cadascú.
Amb aquests precedents, els partits polítics espanyols de cap ideologia, no han fet mai cap pas per recuperar la legalitat republicana, i no han exigit tampoc mai una Transició a la República que era el que tocava.
Els feia pànic que només dos anys abans al país veí van fer la “Revolució dels Clavells” per superar la dictadura i ells sí se’n van sortir i van establir la República Portuguesa.
En canvi els espanyols amb la complicitat necessària dels partits polítics de la transició no han transitat cap enlloc i s’ha imposat el desastre social de la monarquia de Franco amb l’emblanquiment consolidat d’un rei inviolable i vitalici, igual que era inviolable i vitalici el “caudillo”.