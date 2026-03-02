2026 03 01 ELS IRRESPONSABLES NO VOLEN LA INDEPENDÈNCIA DELS PAÏSOS CATALANS.
M’agrada això que diu Vicent Partal dels llibres que, de vegades, arriben a dir-te el que no vols sentir però que cal escoltar.
Ahir, en un acte públic, vaig sentit com una persona amb microfon i des de la taula de ponents, deia que gràcies a l’arribada de la democràcia va anar millor no sé què.
Em fa mal sentir aquesta mena d’irresponsabilitat dels que encara es creuen que en efecte hi ha hagut una transició espanyola a la democràcia. Són perillosos i cal tenir-los presents. Els que són irresponsables no saben que ho són, i es pensen que poden ser d’esquerres i conservadors del règim autonòmic, i obedients del partit polític, i dependents de la constitució espanyola, tot a l’hora sense que ningún no s’adoni de l’engany.
D’aquesta manera ho veuen a l’esquerra que no vol recuperar la legalitat republicana perquè tem perdre vots a les eleccions, ho veuen a la dreta respectable que ja li va bé l’economia extractiva de les autonomies, ho veuen els empresaris prudents que canvien la seu social per raons polítiques, i ho veuen els juristes brillants i als eclesiàstics influents que necessiten viure en un núvol d’impunitat indispensable per sobreviure.
Per això, naturalment resulta que els irresponsables no volen la independència dels Països Catalans.
